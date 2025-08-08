Voi știați că, pentru pensiile speciale ale magistraților și ale parlamentarilor, tăt boborul românesc are a le mulțumi la doi ieșeni? Iacătă cine-s!

Apăi, dacă pentru pensiile speciale ale parlamentarilor se cam știe că beneficiarii de pe tot rostogolul patriei pot să mulțumească familiei Castanciu de la Iași, căci răposatul fost cel mai longeviv dipotat al județului este cel care le-a creat din nimic, am zis că musai să restabilim onoarea județului și să abordăm olecuță pe azi și problema mult dezbătută în ultimele zile a pensiilor speciale ale magistraților.

Și pofta asta de abordare nu ne-a venit așa, întâmplător, stimați justițiabili mici și mijlocii, ci pentru cm văzut de câteva zile că pe anumite canale s-ar fi scos la înaintare un alt personagiu care ar fi creatorul acestor pensii speciale pentru magistrați. Este vorba de advocatul și fostul menistru al Justiției Valeriu Stoica, fost șef al PNL pe vremuri.

Or, ca ieșeni, asemenea uzurpare de calități nu putem accepta. Da, Valeriu Stoica este cel care a creat ideea de pensie specială pentru magistrați. Dar, dacă puneți mâna olecuță pe arhive sau pe cotrobăit pe google, partea aia bună, o să vedeți că acesta a creat niște pensii oarecum acceptabile, sau, hai, tolerabile, iar de enormitatea aia ce privește vârsta de pensionare nici vorbă.

Cum s-a ajuns la asta cu pensionări la 48 de ani, și doar pe socoteala ultimilor luni de activitate, și la asta cu pensie mai mare ca leafa? Ehehee, vedeți cum ajungem ușor-ușor la vremuri mai apropiate. Și peste cine altul dăm aicea decât peste fostul menistru ieșean Todorel, despre care am zice că e nedrept să fie acuma uitat, iar laurii pentru meritele creării pensiilor speciale ale magistraților cum sunt ele acuma să le ia un teleoltean de la Vâlcea. Total nedrept ar fi.

Dar, ca să explicăm pe îndelete întreg mecanismul, ia’n muiați dej’tiul pe limbă și dați repejor foaia la pulsulețul următoriu!

Să dăm Todorelului ce-i al Todorelului!

Concret, în caz că unii au uitat, în 2019, ieșeanul nostru, dom’ menistru Todorel, a adoptat cam pripit o ordonanță de urgență, prin care, cum spun unii amici specializați, s-au schimbat regulile jocului peste noapte.

Acestea, după cum scrie și încercatul gazetar Silviu Sergiu, au fost adoptate sub pretextul „urgenței”, dar fără fundament real. Concret, după ce Parlamentul a modificat Legile Justiției, introducând controversata prevedere care permitea magistraților să iasă la pensie după 20 de ani de activitate, indiferent de vârstă, a apărut un risc real: mii de judecători și procurori ar fi putut părăsi sistemul brusc. Consecința: instanțele superioare – Curțile de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție, adică cele mai importante – ar fi fost depopulate, cu efecte grave asupra actului de justiție.

În loc să rezolve problema printr-o modificare legislativă coerentă, dom’ Todorel a ales varianta rapidă: OUG 92/2018, prin care a amânat aplicarea acestui drept până la 1 ianuarie 2020. Practic, a blocat prevederea votată de Parlament, invocând „urgența” situației. Doar că, în 2019, un tribunal din sudul țării a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru a stabili dacă celebra OUG 92/2018, respectă sau nu Constituția. Iar CCR-ul a ajuns la concluzia că Guvernul nu poate, printr-o ordonanță de urgență, să anuleze efectele unei legi adoptate de Parlament. În loc să corecteze legea printr-o dezbatere serioasă în Parlament, Todorel a emis în cascadă mai multe ordonanțe de urgență, „improvizații” care au bulversat sistemul. Urmarea: după 1 ianuarie 2020, pensionarea anticipată a magistraților după 20 de ani de activitate nu a mai fost amânată prin OUG sau alt act normativ. Asta înseamnă că procedura a intrat efectiv în vigoare de la acea dată și nu a mai putut fi suspendată ulterior.

Așadar, să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, și Todorelului ce-i al lui Todorelului! Mda, dreptate pentru Iași…

Poza zilei: răposatul și nașul

La final, o imagine de zile mari, de undeva din zona catafalcului fostului prezident Iliescu (Fie-i țărâna ușoară! – deși era ateu declarat, nu credea el în țarini și altele din astea). Ce vedem noi aicea?

În afară de fostul senator Solcanu, de la Iași, protejat de-al lui Iliescu, priviți puțin și la mâinile lui Năstase!

Nouă ne-a amintit de filmul Nașul și la înmormântarea de acolo, unde noul naș s-a și prezentat cu inelul la pupat. Vorbim de inelul de pe mâna stângă a lui Năstase. Căci despre brățara de la mâna dreaptă, hm, aicea ne abținem. Că nu vrem să se ia Consiliul Discriminării de noi…

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

