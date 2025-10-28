Volei masculin: Campioana Dinamo, calificare în turul II al Ligii Campionilor, după returul cu VC Strumica

Campioana Dinamo Bucureşti a învins şi marţi, pe teren propriu, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în manşa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor.

Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-17, 25-13.

În manşa tur, Dinamo s-a impus în deplasare cu acelaşi scor, 3-0, pe seturi 25-18, 25-20, 25-19, astfel că obţine o calificare fără probleme în turul următor, în care va juca deja peste o săptămână.

Adversara va fi probabil ACH Volley Ljubljana, victorioasă în prima manşă, cu 3-1, în faţa olandezilor de la Orion Stars Doetinchem.

Campioana României trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor.

Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.

