MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Volei masculin: Campioana Dinamo, calificare în turul II al Ligii Campionilor, după returul cu VC Strumica

De Redacția
marți, 28 octombrie 2025, 22:00
1 MIN
Volei masculin: Campioana Dinamo, calificare în turul II al Ligii Campionilor, după returul cu VC Strumica

Campioana Dinamo Bucureşti a învins şi marţi, pe teren propriu, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în manşa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor.

Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-17, 25-13.

În manşa tur, Dinamo s-a impus în deplasare cu acelaşi scor, 3-0, pe seturi 25-18, 25-20, 25-19, astfel că obţine o calificare fără probleme în turul următor, în care va juca deja peste o săptămână.

Adversara va fi probabil ACH Volley Ljubljana, victorioasă în prima manşă, cu 3-1, în faţa olandezilor de la Orion Stars Doetinchem.

Campioana României trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor.

Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.

Etichete: dinamo, Liga Campionilor, volei masculin

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network