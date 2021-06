Vom (mai) munci în viitor?

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), care a fost contemporan cu prima revoluţie industrială, determinată de folosirea maşinii cu abur de către om în lupta sa cu natura, considera că munca are un caracter abstract. În consecinţă, abstracţia muncii „... îngăduie în cele din urmă omului să se dea la o parte şi să lase maşina să îi ia locul”. Adică roboţii vor munci în locul nostru! Pe pagina web a unei companii de recrutare de forţă de muncă (Academia de HR) lucrurile sunt mai nuanţate spunându-se că Viitorul muncii depinde, aşadar, de mulţi factori, cei mai importanţi fiind progresul tehnologic şi educaţia. În mod clar, munca în sine se schimbă, nu doar profesiile şi conţinutul muncii. Percepţia despre muncă se va schimba radical, din mijloc de supravieţuire şi mecanism de validare socială va migra către activitate de realizare personală şi impactare a lumii. Mai devreme sau mai târziu, dublaţi şi de roboţi, oamenii nu vor mai munci pentru că trebuie, ci pentru că vor şi le place.

Ca o predestinare, termenul de robot vine din slavă, de la rabota, care înseamnă muncă. Cel care a introdus acest cuvânt este scriitorul ceh Karel Čapek (1890-1938), autorul piesei de teatru R.U.R. (Rosum’s Universal Robots-Roboţii Universali ai lui Rosum) (1920), o distopie tehnologică în care este vorba despre o fabrică de roboţi vii din viitor (noi le-am spune androizi), roboţi care nu trebuiau să aibă sentimente de revoltă sau de iubire (după unii, adevăratul autor al termenului robot este fratele lui Karel Čapek, Josef Čapek, scriitor, pictor şi filozof, dar nu mai contează, e o problemă intimă, de familie, nu ne interesează!) (mai toate cursurile de robotică industrială încep cu povestea asta cu rabota, R.U.R. şi Karel Čapek!).

O opinie identică cu cea a lui Hegel o are creatorul ciberneticii, Norbert Wiener (intră la facultate la 11 ani la Tufts College, la 19 ani devine doctor în logică matematică la Harvard, exprimare fluentă în 10 limbi, profesor de matematică la MIT şi ar mai fi multe de spus despre el). Acesta scrie, în 1949, un articol publicat tocmai în 2013 în care spune că „… Dacă putem face ceva într-un mod clar şi inteligibil, atunci vom putea realiza acelaşi lucru şi cu ajutorul unei maşini...”, ceea ce ar putea conduce la declanşarea unei „revoluţii industriale de o cruzime de neimaginat”, în care maşinile vor putea să „reducă valoarea economică a unui angajat dintr-o uzină obişnuită până la un punct în care acesta nu va mai merita să fie angajat pe nici un salariu, oricât de mic”.

De fapt, apariţia sistemelor automate de producţie nu a fost tocmai pe placul clasei muncitoare. Aşa a apărut, în sec. XVIII-XIX, mişcarea secretă a luddiţilor, conduşi de Ned Ludd, care, deoarece îşi simţeau locurile de muncă ameninţate de apariţia maşinilor textile, acţionau în mod violent, prin distrugerea noilor mijloace de producţie. La fel au făcut şi muncitorii olandezi, care au distrus aceleaşi maşini textile cu saboţii lor de lemn, de unde şi termenul de sabotaj.

Problema devine foarte serioasă atunci când constatăm că roboţii au trecut de la preluarea unor munci repetitive, reproductive, pe care le execută cu o precizie mult mai mare decât cea a oamenilor, la activităţi care s-ar spune că presupun trăiri umane, precum intuiţia, imaginaţia etc. Astfel, în 1997, campionul mondial la şah Gary Kasparov este învins de programul Deep Blue, iar, în 2016, programul Alpha Go îl învinge pe camionul mondial la Go, Lee Sedol. Dar am intrat, deja, în inteligenţa artificială, care acoperă, încet-încet, tot mai multe activităţi destinate, până de curând, exclusiv omului. În cartea viitorologului american Martin Ford, Ascensiunea roboţilor. Tehnologia şi viitorul fără joburi, se preia o imagine foarte sugestivă a felului în care tehnologia (privită ca un ocean) inundă „Peisajul competenţei umane” al lui Hans Moravec de la Robotics Institute, Carnegie Mellon University. Acolo vedem că, pe lângă memorare, calcule, şah, Go, şofat, recunoaşterea vorbirii şi a imaginilor, traduceri şi investiţii, care sunt deja inundate de tehnologie, se văd nişte forme de relief care se menţin deasupra apelor inteligenţei artificiale şi roboţilor: arta, cinematografia, literatura, ştiinţa ş.a. Oricum, cotele apelor tehnologice sunt în continuă creştere, nimeni neştiind până când. Acum puţin peste 100 de ani, omul se ridica de la sol pentru prima oară cu mijloace mai grele decât aerul, iar acum se efectuează sute de mii de zboruri zilnic şi se pregăteşte o misiune umană pe Marte. În 2017, Arabia Saudită a acordat cetăţenie, pentru prima oară în lume, unui robot umanoid, pe nume Sophia, care cică ar semăna cu Audrey Hepburn. Ce va fi peste 100 de ani? Câtor roboţi umanoizi le va da viaţă Sophia? Din istoria tehnicii ştim că dacă se face un prim pas în tehnologie, oricât de mic, evoluţia tehnologică ulterioară poate atinge niveluri greu de anticipat.

S-ar părea că, în scurt timp, omul îşi va lichida acea datorie istorică faţă de muncă, cea care, nu-i aşa, l-a creat. Astfel, filosoful Constantin Vică, într-un excelent articol din Dilema veche de acum trei ani ne spune că Omul este un animal contemplativ şi leneş, fiind singurul animal care are o problemă cu timpul şi finitudinea vieţii. Spre norocul lui, aceste gânduri îl chinuie rar… Ce va urma? Desigur, o reinventare a omului şi acumularea de datorii faţă de o altă preocupare umană, care va da un nou sens existenţei noastre.

Poate nu întâmplător, fişierul la care scriu acum nu se numeşte „Vom (mai) munci în viitor?”, ci „Vom (mai) munci în viitor”, deoarece denumirile de fişiere nu admit în structura lor şi semnul întrebării. Cu alte cuvinte, tehnologia ne apucă uşor de mânecă şi ne aduce la realitate.

Oricum, sunt mulţi care trăiesc, deja, într-un viitor în care munca e istorie!

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic şi prorector responsabil cu activitatea didactică la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi