Vor boicota profesorii ieșenii deschiderea noului an școlar? Ce spun oficialii Inspectoratului Școlar Județean Iași

Deși sindicatele din învățământ au anunțat posibilitatea boicotării festivităților de deschidere a noului an școlar și a orelor de curs începând din 9 septembrie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași (ISJ) se arată încrezători că lucrurile vor decurge normal.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate ieri la sediul ISJ Iași, oficialii instituției au transmis că speră ca toți profesorii și elevii din județ să fie prezenți în clase încă din prima zi de școală.

„Suntem optimiști și sperăm că luni vor fi prezenți la școală toți profesorii și elevii”, a subliniat Florentin Traian Ciobotaru, inspector școlar general adjunct.

Mulți profesori nu vor să compromită prima zi de școală

În același sens, și o parte dintre cadrele didactice resping ideea boicotului. Într-un articol anterior publicat anterior de „Ziarul de Iași”, mai mulți profesori au explicat că un asemenea gest ar fi lipsit de efecte concrete și ar transmite un semnal negativ elevilor și părinților.

Antoaneta Luchian, profesoară de Educație muzicală la Colegiul Național „Costache Negruzzi” și la Colegiul Național din Iași, a precizat că nu va participa la boicotarea anului școlar.

„Mi se pare tulburător faptul că suntem invitați să intrăm în sala de clasă și să nu ne facem meseria, în contextul în care elevii nu au nicio vină. Eu nu pot să intru în sala de clasă, să scriu titlul lecției pe tablă și să stau să mă uit la elevi. Nu este în regulă pentru meseria mea. Ori facem grevă generală, nu venim la școală și nu intrăm în sala de clasă, ori nu facem nimic”, preciza Antoaneta Luchian, profesor MERITO 2023.

La rândul său, Irina-Ofelia Cosovanu, profesoară de limba franceză la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași și președintă a Asociației Române a Profesorilor de Limba Franceză, a subliniat că inițiativa sindicatelor nu ar avea niciun impact real.

„Boicotarea anului școlar nu are niciun sens, niciun efect, fiind doar niște fumigene pentru a spune că a fost făcută o mișcare sindicală. Această boicotare este nulă, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește efectele”, declara profesoara.

Astfel, în ciuda tensiunilor din ultimele săptămâni, autoritățile școlare și o bună parte dintre cadrele didactice transmit același mesaj: luni, anul școlar începe.

