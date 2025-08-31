Vor fi concedieri în sistemul bancar din cauza inteligenței artificiale? Reacția a două mari bănci: Raiffeisen Bank și BCR

Specialiștii Daniel Nicolaescu (Raiffeisen Bank) și Dan Cristea (BCR) spun că inteligența artificială (AI) nu va înlocui oamenii pur și simplu, ci va transforma modul în care ei lucrează. Tehnologia va prelua activități repetitive și de procesare rapidă a datelor, dar oamenii rămân esențiali pentru supraveghere, validare și decizii critice.

Daniel Nicolaescu, director juridic și de guvernanță corporativă la Raiffeisen Bank, explică într-un podcast realizat de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) cum va influența AI modul de lucru în bănci. El spune că AI nu va lua joburile oamenilor, dar va schimba competiția: cine știe să o folosească va avea clar un avantaj.

Avantajul celor care știu să folosească AI

„Pentru cei care se tem că Inteligența Artificială îi va înlocui și le va lua joburile, opinia mea este că această îngrijorare trebuie privită puțin diferit: probabil că oamenii nu vor fi înlocuiți de AI, dar oamenii vor fi înlocuiți de către oameni care știu să folosească aceste tehnologii noi și instrumente digitale. Aceste instrumente cresc cu până la 30% eficiența tuturor proceselor, iar competiția devine mai puternică. Soluția este ca instrumentele să fie operate de gândirea critică a unui om. Între un scenariu de tip Matrix sau Terminator, în care roboții ne vor conduce și unul în care tehnologia ne va ajuta să muncim mai puțin, iar muncile repetitive să fie făcute de Inteligența Artificială, eu prefer al doilea scenariu”, a spus Daniel Nicolaescu în podcastul CSALB.

Dan Cristea, șef inovație AI la BCR, a afirmat că băncile vor folosi pe scară largă AI pentru a face munca mai rapidă și mai ușoară. Ce durează acum zile întregi, precum cititul și verificarea documentelor lungi, va putea fi făcut în câteva minute. AI nu ia locul oamenilor, ci îi ajută să lucreze mai eficient și să se concentreze pe ce contează cu adevărat, sugerează specialistul.

„Dacă anul trecut a fost cel în care am experimentat, am testat și ne-am asigurat că sistemele funcționează, 2025 este anul scalării. Un mare avantaj pe care băncile îl vor folosi va fi extragerea de date din documentele scanate. Sper ca această tehnologie să fie folosită și în sectorul public, pentru că reduce timpul de la câteva zile de lucru, la câteva minute. Apoi, AI va ajuta și în zona serviciilor bancare, acolo unde un anumit paragraf dintr-un document de creditare de zeci de pagini va putea fi găsit instant. Procesele care necesită doar o extragere de date, o validare și o extravalidare se vor face mult mai rapid decât acum”, a explicat specialistul în podcast.

Roboții nu lucrează singuri

El a mai spus că roboții folosiți de bănci pentru a comunica cu clienții sunt supravegheați cu atenție și că, dacă aceștia oferă răspunsuri greșite, un angajat intervine imediat pentru a continua discuția cu clientul. Practic, roboții nu funcționează complet independent, există întotdeauna control uman pentru a corecta erorile.

Dan Cristea atrage atenția și asupra securității. „Trebuie ca și statul să se implice în protejarea utilizatorilor. Chiar dacă fiecare bancă își protejează clienții săi, trebuie gândit un mecanism central de depistare a acestor atacuri de cybersecurity”, a spus specialistul.

