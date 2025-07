Vorbind despre tine, vorbesc despre mine

Și am profitat de ocazie ca să trec de la generalizări științifice la particularul-neștiințific, să mă plâng de o anume persoană, cu care eu nu ”rezonam” în anii studenției: „Mi se pare că e cam distantă”, am explicat eu ca răspuns la întrebări, „cred că are ceva cu tinerii, pe mine nu m-a ajutat cu nimic.” Doamna profesor s-a întors spre mine și mi-a cerut să ofer exemple concrete, când anume s-a întâmplat asta, dar, dintr-un anumit motiv, nu mi-a venit nimic în minte. În timp ce mintea mea scormonea prin sinapse, doamna Caluschi a spus încet, discret, să nu audă ceilalți asistenți: „Cred că proiectezi”. Nu am înțeles despre ce vorbea. „Nu văd să fi găsit vreo greșeală în ceea ce face respectiva persoană, dar e clar pentru mine că nu îți place persoana. Negi această ostilitate care îți aparține, știi și tu bine, și crezi doar că ea te antipatizează pe tine. Și greșești.” Recunosc, răspunsul doamnei mi-a displăcut, dar știam că tot ce spunea avea sens. Abia mult mai târziu, când am citit și am experimentat mai mult, mi-am dat seama că doamna profesor Caluschi avea dreptate și că ne putem înșela cu toții în privința celor din jurul nostru și în privința noastră înșine.

Dintre toate mecanismele de apărare descrise de Freud, proiecția este cea mai frecvent întâlnită. Atribuirea propriilor noastre motive, experiențe și emoții ascunse unei persoane străine are loc la nivel inconștient. Se întâmplă și atunci când ne este rușine să acceptăm acele dorințe pe care mediul nostru sau societatea în ansamblu le-ar condamna. Sau când imaginea „eului” nostru intră în conflict cu ceea ce simțim. Prin urmare, transferăm ceea ce este în interiorul nostru în exterior și, în acest fel, ne separăm de aceste experiențe neplăcute la nivel intern.

De exemplu, atunci când se află într-o stare emoțională instabilă, o persoană poate percepe un mesaj primit pe messenger de la partenerul său ca fiind negativ doar pentru că nu există atașat de el un emoticon, să zicem, un zâmbet. „Probabil nu este în dispoziția necesară acum”, va spune. Deși, de fapt, ea nu este în dispoziția necesară, ea caută să interpreteze orice amanunt, dar nu e pregătită să recunoască acest lucru. Și atunci aruncă vina pe celălalt. Sau o persoană plină de dorința de a deveni centrul atenției sau de a arăta că are autoritate în fața celorlalți, persoană, de regulă, cu stimă de sine scăzută, poate oferi inconștient aceleași motive altor colegi și, prin urmare, îi poate simți ca pe niște concurenți, deși ei nu sunt nici pe departe competitorii ei. O persoană începe, după cum vedem, prin acest mecanism al proiecției, să-și construiască interacțiunea cu ceilalți dintr-o poziție de autoapărare și, de asemenea, va interpreta tot comportamentul celor din jur în funcție de comportamentul său. Continuăm exemplele: o persoană pudică poate critica comportamentul excesiv de liber al altor persoane, deoarece ea însăși vrea să se comporte astfel, dar nu poate face acest lucru sub presiunea interdicțiilor interne și, prin urmare, se teme să își recunoască dorințele. ”Uite-o ce fustă scurtă are! Nu îi e rușine să apară așa în public!” este tradus ”mi-ar plăcea să pot purta la fel o fustă scurtă, dar mi-e rușine și îmi fac prea multe griji cu privire la ceea ce vor spune ceilalți” Dar, din moment ce aceste dorințe nu dispar, ele ies la iveală sub o formă distorsionată a calităților atribuite altor persoane.

Realitatea inventată în acest fel vedem că distorsionează înțelegerea celuilalt și aceasta provoacă multe conflicte. Un prieten te tachinează în legătură cu o trăsătură de caracter pe care el însuși ar face bine să o dezvolte, ” ar trebui să te îmbraci mai elegant”, ” nu ești prea atent” . El, dacă îl privești bine, nu e nici elegant, nici atent. ”De ce nu te coafezi și umbli așa cu părul ăla?” obișnuia să mă întrebe insistent o cunoștință. „Pentru că mie îmi stă bine părul, n-am o problemă cu asta, nu mă trezesc ciufulită dimineața” i-am răspuns și de atunci a încetat să mă mai întrebe. O persoană îți spune: „Nu mă asculți deloc!” și în acel moment simți că tu ești cel care nu este ascultat. Ți s-au întâmplat astfel de lucruri, cu siguranță. Întrebarea este cât de profund suntem cufundați în lumea iluziilor, cât de adecvat percepem realitatea, cât de mult confundăm lumea obiectivă cu punctul nostru de vedere subiectiv?

Sunt sigură că mulți dintre cititori îmi vor spune acum: „Da, nu am nicio problemă cu asta, da, sunt un maestru al conștientizării, da – nu este vorba despre mine!” Ei bine, haideți să verificăm dacă este adevărat. Poate că ceea ce descriu aici este despre prietenii tăi, rudele tale, colegii tăi de la serviciu. Ce crezi? Dacă e vorba despre ei, atunci e bine de știut, adesea atribuim altora ceea ce ne este teamă să recunoaștem că există în noi înșine. Doar ei sunt ”neatenți”, ”neserioși” etc. Noi suntem, cu siguranță, perfecțiunea întruchipată la locul de muncă. Doar ei sunt ”leneși”, dar noi? Poate nu suntem la serviciu, dar poate suntem acasă. Poate el fumează la serviciu, dar tu îl vezi doar pe el că pierde cele 5 minute la fumoar. Tu nu fumezi, tu joci Solitaire, câteva ore. De urmărit acest aspect.

Orice mecanism de apărare, inclusiv proiecția, servește pentru o persoană drept instrument de adaptare la mediu. Datorită acestei abilități, ne adaptăm la condiții schimbătoare și uneori agresive, fără a abandona încercările de a ne satisface toate nevoile actuale. Acest mecanism ne permite să mergem mai departe fără a clătina sub presiunea propriilor emoții. S-a format în fiecare dintre noi încă din copilărie și de-a lungul vieții ne ajută să ne menținem integritatea. În plus, proiecția nu este doar ceea ce am spus anterior, ea stă la baza empatiei și compasiunii față de ceilalți, deoarece numai bazându-ne pe propria experiență putem înțelege ceea ce trăiesc oamenii din jurul nostru. Ne putem pune în locul lor.

După cum vedem, transferul excesiv al propriilor experiențe negative către o altă persoană duce la o distorsionare a ideilor despre ea. În relații, acest lucru se poate manifesta ca gelozie și suspiciune. Ai fost vreodată gelos? Nu spunem aici că gelozia este întotdeauna o proiecție, dar spunem că uneori o persoană este geloasă și pentru că, undeva în adâncul sufletului, nu ar deranja-o să înșele, dar își suprimă aceste gânduri. Și pentru a face față conflictului psihologic intern inconștient, atribuie această dorință a ei de a înșela partenerului său.

Cea mai bună apărare este o ofensivă bună. Aș reformula acum – cea mai bună apărare psihologică este un atac sub formă de proiecție. Vorbim despre un alt tip de proiecție psihologică, atunci când o persoană atribuie vina pentru problemele și greșelile sale altor persoane. Politicienii, care se învinovățesc constant unii pe alții, cei din opoziție cu cei de la putere sau invers, sunt un exemplu excelent de proiecție. Sau să luăm ca exemplu o întâlnire într-o companie mare, care este adesea o demonstrație excelentă a acestui tip de apărare psihologică. Departamentul de aprovizionare dă vina pe achiziție, achiziția dă vina pe departamentul de finanțe, care, la rândul său, dă vina pe director. Iar directorul, firește, pe secretară. Și dacă o astfel de întâlnire se desfășoară într-un stil activ-agresiv, unde oamenii își exprimă deschis reproșurile, sau într-o manieră pasiv-agresivă, unde participanții la întâlnire se rețin în exterior, dar experimentează o furtună mentală sub forma unui monolog acuzator intern, este o altă problemă. Ambele apar uneori conform legilor proiecției psihologice. Nu întotdeauna, dar des.

Aici trebuie să înțelegem că, dacă o persoană acuză în mod conștient pe o alta, realizând că o învinovățește pe nedrept, atunci aceasta nu este o proiecție psihologică, ci este manipulare sau înșelăciune. Dar dacă o persoană crede în ceea ce spune atunci când atribuie vina altuia, dar nu spune adevărul, atunci, cu un grad ridicat de probabilitate, își proiectează temerile, dorințele, motivele, greșelile sau calitățile asupra altor persoane.

Și aici este imposibil să nu ne amintim de un fenomen psihologic precum eroarea de atribuire. Atunci când interpretăm comportamentul altor oameni, suntem mai înclinați să atribuim cauzele comportamentului altcuiva calităților interne, personale ale oamenilor și nu specificului situației înconjurătoare. Tindem să credem că celălalt a făcut asta pentru că este rău sau bun și nu pentru că circumstanțe externe l-au obligat să o facă. Apoi, psihologii au comparat acest lucru cu modul în care ne explicăm propriul comportament. Și au împărțit, de asemenea, comportamentul în bun și rău. Să explicăm. Dacă o altă persoană a făcut ceva negativ, tindem să atribuim motivele pentru aceasta trăsăturilor sale de personalitate. Dacă am făcut același lucru, vom atribui comportamentul nostru negativ sau eșecul noastru circumstanțelor externe. Dacă o altă persoană a făcut ceva pozitiv, a obținut succes, tindem să-l atribuim circumstanțelor externe. „Din fericire, a fost la locul potrivit la momentul potrivit!”. Nu spunem că a fost deștept sau instruit și că acesta e motivul pentru care a avut succes. Dacă am atins anumite culmi și am făcut ceva bun, vom atribui acest lucru abilităților și caracterului nostru. De exemplu, dacă cineva întârzie la o întâlnire, putem crede că nu este punctual și nu ține evidența timpului, dacă eu întârzii la o întâlnire, desigur, voi găsi motive în circumstanțe externe care m-au făcut să întârzii, traficul aglomerat, nu a venit tramvaiul etc. Dacă cineva a obținut succesul, credem că a fost norocos pentru că a avut părinți buni, destui bani în cont, pile la angajare, un loc de muncă profitabil și așa mai departe. Dacă am obținut succesul, atunci, în mare măsură, este pentru că am abilitățile necesare și un caracter puternic.

Motivele erorii fundamentale de atribuire și ale proiecției psihologice sunt aceleași. Baza e în copilărie, iar apoi această tendință se consolidează de-a lungul vieții. Presiunea părinților și profesorilor, a societății creează în noi o obligație internă de a fi buni, de succes, corecți. Și atunci când nu reușim să îndeplinim această obligație, fiindcă ni se cere de multe ori imposibilul, conflictul psihologic intern nu ne permite să o recunoaștem față de noi înșine și mai ales față de ceilalți. Și găsim motivul eșecului sau neajunsului nostru în circumstanțe externe sau în alte persoane. Când dăm vina pe alte persoane pentru neajunsurile noastre – pe șef, pe vecini, pe partener, aceasta este proiecție psihologică, când dăm vina pe circumstanțe –”nu toți ne naștem egali, unii au primit noroc la naștere, eu nu”, aceasta este eroarea fundamentală de atribuire.

Trebuie să reținem: nimeni nu este imun la proiecția psihologică și la eroarea fundamentală de atribuire. Fiecare dintre noi, de cele mai multe ori, își proiectează temerile, dorințele interzise și calitățile negative asupra celorlalți. Fie că ești un geniu, un psiholog, un preot, un scriitor, un medic, un manager de succes sau un vânzător sau oricine altcineva – vei cădea, într-un fel sau altul, uneori, în ghearele propriei proiecții psihologice. Și apare întrebarea: ce este cu adevărat real în opinia noastră despre această persoană și care este proiecția noastră? Și nu găsim întotdeauna răspunsul, fiindcă nu apucăm să facem introspecții. Fiindcă nu am avut timpul necesar să ne cunoaștem bine. Cert e un lucru: dacă nu avem conflicte în interior, suntem mai puțin înclinați să judecăm lumea exterioară, pentru că nu avem nimic de proiectat. Adică, scăpând de proiecții, obținem un dublu beneficiu: în primul rând, suntem mai amabili și mai puțin critici în ceea ce privește lumea exterioară și, în al doilea rând, ne distorsionăm mai puțin ideile despre ceilalți oameni, inclusiv despre cei apropiați nouă, adică suntem în contact uman real. Și, bineînțeles, ne simțim mai fericiți.

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

