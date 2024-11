Vot întors masiv la Iași: zeci de comune cu primari PNL sau PSD și cu Ciucă sau Ciolacu perdanți. Cifre inedite

Dacă ar fi fost și alegerile prezidențiale într-un singur tur, Călin Georgescu ar fi devenit șeful statului. În județul Iași n-ar fi câștigat, dar fostul membru AUR s-a impus totuși la Pașcani, Tg. Frumos și Podu Iloaiei, plus încă 37 de comune. Practic, din 51 de comune și orașe cu primari PNL doar 17, adică o treime, au rămas „liberale”, iar din 47 de primari PSD, 33 l-au scos pe primul loc pe candidatul partidului la președinție. Singura comună din județ care a ținut cu George Simion este Popești.

Municipiul Iași și jumătatea de vest a primului inel metropolitan de comune, zonă eminamente liberală, au mers pe mâna Elenei Lasconi. Între acestea, comuna Ciurea, un vechi fief PSD. L-am întrebat pe primarul Cătălin Lupu (PSD) cum s-a schimbat culoarea politică, în așa fel încât Marcel Ciolacu a obținut mai puțin de jumătate decât Elena Lasconi și Călin Georgescu, la rândul lor despărțiți de un procent.

„Nouă, la PSD, ne lipsesc 2.000 de voturi în comparație cu alegerile locale, voturi care s-au dus la Călin Georgescu”, ne-a spus primarul, care crede că și din zona PNL au plecat voturi spre candidatul independent. Însă Cătălin Lupu nu consideră acest lucru un motiv de învinuire a primarului.

La Popricani, primarul Ion Tănasă și-a asumat o parte din vină

În schimb, de cealaltă parte a municipiului Iași, la Popricani, primarul Ion Tănasă și-a asumat o parte din vină. „Vedem cu toții rezultatul alegerilor. În calitate de membru PNL și în numele PNL, dacă am greșit sau dacă nu am reușit să răspundem pe deplin nevoilor dumneavoastră reale, îmi cer scuze. Personal, sunt un om de acțiune și de cuvânt. Am înțeles mesajul transmis de oameni și sper că și colegii mei l-au înțeles pe deplin. Vă respect votul. Vă respect pe voi. Și îmi doresc, cu toată convingerea, să ne facem treaba cât mai bine aici, în comuna noastră, dar pentru asta am nevoie de sprijinul vostru!”, le-a transmis el locuitorilor comunei.

„Primarii au făcut tot posibilul în condițiile date: 17 primari au câștigat alegerile în localitățile lor și trebuie felicitați că au făcut un efort extraordinar. Dar ne-au sesizat asupra forței candidatului de a ajunge în turul 2 și de capacitatea lor de a reuși să convingă într-un vot uninominal care nu ține de administrația locală”, a conchis președintele PNL Iași, Alexandru Muraru. „La locale și la prezidențiale este votat omul, și nu partidul”, a completat Costel Alexe, care este și vicepreședinte al PNL Iași.

