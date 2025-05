Votul de protest în România: cauze, factori de influență, consecințe

În cele trei decenii și jumătate de democrație postcomunistă, România nu a înregistrat vreodată ceea ce se numește votul pozitiv sau votul ca recompensă electorală pentru elitele guvernamentale, partidele politice și politicienii care s-au aflat la butoanele puterii și au produs bunăstare, creștere economică, satisfacție publică. După fiecare ciclu electoral/ mandat parlamentar, cetățenii, în număr mai mare sau mai mic prezenți la urne, administrau prin votul lor o sancțiune pentru modul în care cei aflați la putere au guvernat țara, administrând bugetul, instituțiile, coordonând funcționarii la nivel central și local. Votul de protest este mai degrabă regula normalității într-o democrație. Sunt rare cazurile în care cetățenii chiar sunt mulțumiți de cei aflați la putere.

Participarea la procesele electorale este motivată și de interesul cetățenilor de a-i penaliza pe cei care, cu patru sau cinci ani în urmă, le-au cerut încrederea și votul pentru un program de guvernare, care întotdeauna constă într-un set de promisiuni. Votul de protest este exprimat nu numai pentru neîndeplinirea promisiunilor din campania electorală sau a obiectivelor prevăzute în programul de guvernare, ci și pentru corupția și imaginea negativă pe care cei aflați la putere o proiectează pe plan intern sau extern. Mass-media și social media joacă un rol important în configurarea votului de protest. Astăzi, platformele de socializare amplifică până la paroxism nemulțumirile oamenilor cu privire la guvernanți și rezultatele politicilor publice, vulnerabilizând chiar și eșafodajul democrației. În acest caz, se spune că votul de protest devine un veritabil vot anti-sistem (anti-establisment).

În condiții de normalitate politică și pace socială, votul de sancțiune (votul negativ) înseamnă alegerea unui partid sau candidat din opoziția politică, pentru a sancționa partidele aflate la putere, și nu pentru că alegătorii susțin ideologia sau programul politic celui votat. În esență, putem spune că alegătorii nu votează „pentru ceva”, ci „împotriva cuiva”. Votul de protest înseamnă expresia unei stări acute sau cronice de nemulțumire, frustrare, deznădejde față de modul în care este administrată țara, direcția spre care se îndreaptă lucrurile, perspectivele personale sau colective de dezvoltare. În acest caz, votul de protest canalizează preferințele alegătorilor (intențiile de vot) către politicieni și partide anti-sistem, cu discurs instigator la ură, populiste și chiar extremiste. Aici nu mai e loc de alegerea „răului cel mai mic”, ci de alegerea unei variante politice percepută ca fiind „alternativa răului cunoscut” și care poate schimba direcția considerată „greșită/ proastă/ gravă” în care este îndreptată țara.

Crizele politice, economice, sanitare, războaiele reprezintă factori amplificatori ai votului de protest. Să ne aducem aminte de criza economică globală din perioada 2008-2012, care a afectat sever și România, de protestele de stradă din friguroasa iarnă a anului 2012, care au culminat cu demisia guvernului condus de Emil Boc, urmat de guvernul condus de Mihai-Răzvan Ungureanu, și acesta prăbușit la scurt timp printr-o moțiune de cenzură. Situația politică internă nu numai că nu a primit o rezolvare prin instalarea la putere a guvernului USL (PSD, PNL-PC, și UNPR), ci a degenerat într-o criză constituțională în vara anului 2012, odată cu declanșarea celui de-al doilea referendum pentru suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu. Atunci s-a vorbit despre „o lovitură de stat parlamentară”. Într-un timp relativ scurt, majoritatea parlamentară reconfigurată în jurul USL a schimbat președinții celor două camere ale Parlamentului (președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților) și Avocatul Poporului. Statele Unite ale Americii (administrația Barak Obama) și Uniunea Europeană prin Comisia Europeană (condusă de José Manuel Durão Barroso) au trimis emisari în România și au invitat responsabilii crizei politice la Bruxelles pentru o amiabilă soluționare a conflictului dintre cei doi poli de putere executivă: președintele statului Traian Băsescu vs. prim-ministrul Victor Ponta. Criza economică a trecut cu toate consecințele sociale lăsate, criza politică s-a rezolvat ulterior prin alegeri, lucrurile păreau să intre într-un normal politic sub președinția lui Klaus Iohannis (2015-2025).

Votul de protest nu implică loialitate pe termen lung față de un politician sau partidele politice considerate anti-sistem, preferate de alegători într-o moment de convulsii sociale majore și/sau de criză economică. Votul de protest are un caracter mai degrabă conjuctural, este oportunist, rezolvă pe moment probleme psiho-sociale (frici, temeri, angoase), nicidecum probleme economice, cum este criza deficitului bugetar din România. Votul pentru USR în 2016 și parțial pentru AUR în 2020 poate fi considerat un vot de protest față de partidele mainstream (așa-zis tradiționale). Deși în 2016 PSD a câștigat alegerile cu cel mai mare scor electoral obținut după 1990, pe scena politică/ parlamentară din România a apărut un nou jucător politic (USR), care a intrat în Parlament cu un scor neașteptat de mare pentru un partid proaspăt (peste 8%). La vremea respectivă, USR era perceput ca un partid anti-sistem, format din oameni tineri, fără background politic, plămădit în sânul mișcărilor civice precum Uniunea Salvați Bucureștiul (USB) și protestele #Colectiv. Atunci a apărut în prim-planul peisajului politic Nicușor Dan, matematician cu doctorat la Sorbona, activist civic, conectat la activitățile organizațiilor neguvernamentale cu obiective explicite privind protecția mediului și calitatea spațiului urban. Acest new-entry politic a câștigat ulterior două mandate de primar al Municipiului București și un mandat de președinte al României. Pare să reediteze performanțele electorale ale lui Traian Băsescu, care contabilizează două mandate de primar al Municipiului București, două mandate de președinte al României, reconfirmat de două ori în urma referendumurilor declanșate pentru suspendarea sa în 2007, respectiv 2012.

La alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 – proces anulat în integralitatea sa de Curtea Constituțională din România pe motiv de viciere masivă a rezultatului votului și la alegerile prezidențiale din mai 2025, am avut de-a face cu un vot de protest masiv, exprimat împotriva candidaților PNL, PSD, respectiv PNL-PSD-UDMR. La alegerile din 2024, am asistat la o premieră electorală, când PSD considerat cel mai mare partid din România, reprezentat în cursa electorală de Marcel Ciolacu, nu a reușit să acceadă în turul II de scrutin. Aceeași situație jenantă s-a petrecut și cu candidatul PNL, Nicolae Ciucă. „Ostașul țării”, cel mai titrat general al Armatei Române, fost prim-ministru și președinte în exercițiu al Senatului României, nu a trecut testul calificării în turul II de scrutin pentru președinția țării. Același scenariu, tras la indigo am putea spune, s-a derulat și cu prezidențiabilul Crin Antonescu, de această dată susținut de PNL, PSD și UDMR. Necalificarea lui Crin Antonescu în turul II de scrutin reprezintă expresia supremă, consistentă, clară a votului de protest. Dezamăgiți de cei aflați la putere, girați politic de fostul președinte Klaus Iohannis, românii din țară și din diaspora s-au orientat spre candidații considerați anti-sistem: proeuropeanul Nicușor Dan și suveranistul George Simion. Chiar dacă alegerile au fost câștigate de primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, polarizarea electorală nu se va dilua imediat, odată cu scăderea febrei din alegerile ce tocmai s-au consumat. Clivajele sociale și economice existente vor întreține o perioadă focul mocnit al războiului politic între forțele considerate proeuropene și cele suveranist-naționaliste. Contextul internațional nu este favorabil soluționării unor astfel de dileme politico-ideologice.

Încă de pe acum, anticipez că, la alegerile din locale și parlamentare din 2028, vom asistă tot la un vot de protest sau de sancțiune, explicat de consecințele socioecomice ale măsurilor de reajustare macro-economică, în special pentru reducerea deficitului bugetar, care vor fi luate în perioada 2025-2028. Important este nu cine va contabiliza și, ulterior, deconta toate nemulțumirile populare din perioada de austeritate bugetară, ci cine va profita de pe urma acestora. Oare cine se va ridica pe următorul val al votului de protest? Problemele fragilizatei democrații din România pare că și-au găsit o rezolvare temporară. Însă, pe termen mediu și lung, lucrurile ar putea evolua într-o direcție incertă democratic. Eu, unul, nu m-aș baza pe înțelepciunea electoratului din țară și diaspora că va salva democrația românească ori de cât ori aceasta troznește din încheieturi.

Să reținem că votul de protest este un barometru al nemulțumirii și frustrării publice, care semnalează o nevoie imperioasă de schimbare a clasei politice, de îmbunătățire a nivelului de trai, de redresare economică. Votul de protest poate detensiona o societate într-un anume moment istoric, dar nu tot timpul. Votul de protest, cum a fost cel de la alegerile prezidențiele din 2024, respectiv din 2025, trebuie urmat de o consolidare a democrației prin implicarea civică, activarea tuturor categoriilor socioprofesionale și susținerea unor soluții constructive la problemele din societate. Alternativa la consolidarea democratică este radicalizarea celor nemulțumiți, deznădăjduiți și frustrați, anarhia politică, criza socioeconomică cronică.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Publicitate și alte recomandări video