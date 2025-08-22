Voucherele lunare de 50 lei pentru energie electrică: cât, unde, cum? Tot ce trebuie să știe potențialii beneficiari din Iași

Persoanele vulnerabile din Iași pot solicita deja vouchere lunare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie. Cererile se pot depune online sau la oficiile poștale, iar sprijinul este valabil până în martie 2026, cu posibilitatea utilizării soldului până în 2027. Aproximativ 4 milioane de români sunt așteptați să beneficieze de acest ajutor.

Voucherele lunare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică pot fi deja solicitate. Pentru asta a fost pusă la dispoziție platforma EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), prin intermediul căreia se poate depune cererea persoanelor interesate. Acest sprijin financiar este destinat consumatorilor vulnerabili, conform unui act normativ adoptat în luna iunie, și va fi disponibil până la 31 martie 2026, cu posibilitatea utilizării soldului până la 31 martie 2027.

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Beneficiarii eligibili sunt persoanele singure cu venit net lunar de cel mult 1.940 lei, dar și familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei. Cererea se poate depune o singură dată, iar eligibilitatea se verifică lunar, automat, prin interconectarea bazelor de date. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Aplicația EPIDS este disponibilă online la adresa epids.mmuncii.ro și poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser, fără a necesita instalarea unui software. Pentru cei care nu au abilități digitale, cererea poate fi depusă prin intermediul primăriilor sau oficiilor poștale, unde funcționarii introduc datele în sistem. În cazul în care solicitarea este completată pe formular tipărit, instituțiile au obligația de a o înregistra în platformă în termen de maximum trei zile lucrătoare.

Cum interesul pentru acest voucher este mare, deja în mai multe oficii poștale din țară, persoane în vârstă s-au interesat de acest sprijin, întrebând ce trebuie să facă pentru a intra în posesia lor.

„Da, miercuri, când s-a anunțat că se pot depune cereri am avut cel puțin 11-12 persoane, majoritatea, la pensie, care au venit să ne întrebe unde se înscriu și ne-au rugat să-i ajutăm. La prima vedere merge foarte bine platforma, dar într-adevăr nu toți se descurcă cu internetul și cer ajutorul. Cât putem, noi îi ajutăm”, ne-a spus, ieri, funcționarul unui oficiu poștal din Iași.

Așadar, potrivit oficialilor din Guvern, platforma poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții autorităților locale și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe cei fără competențe digitale.

Se estimează că voucherele ar număra peste 4 milioane de beneficiari

Conform estimărilor Ministerului Energiei, peste 4 milioane de români ar putea beneficia de aceste vouchere a câte 50 de lei. Ei sunt așteptați să depună cererile începând cu data primirii facturii din iulie, respectiv în august, și în termen de 30 de zile până la scadență.

Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, termenul limită de înscriere în platforma EPIDS este 27 septembrie 2025. Este permisă și depunerea retroactivă a cererii pentru prima perioadă, până la 28 septembrie, cu condiția confirmării eligibilității. Voucherele pot fi utilizate pentru plata facturilor la energie electrică, iar sumele acordate rămân valabile timp de 12 luni de la ultima încărcare a cardului. Sprijinul nu se acordă în numerar și nu se virează în cont bancar, ci se folosește exclusiv pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de energie. Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde beneficiarul trebuie să prezinte factura și un act de identitate. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiește legal în țară.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială la numărul 021.93.09 sau pot trimite întrebări la adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

Publicitate și alte recomandări video