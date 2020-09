Vrei sa achizitionezi un stepper? Iata tot ce trebuie sa stii despre acest aparat! (P)

Un stepper este un aparat fitness care imita urcatul scarilor. Acesta antreneaza muschii membrelor inferioare, fiind apreciat datorita faptului ca are un impact redus asupra articulatiilor. Daca nu dispui de suficient timp pentru a merge la sala, in mod sigur un astfel de produs folosit in confortul propriei locuinte ti se va potrivi de minune. Iata ce trebuie sa stii inainte de a-l achizitiona!

Care sunt beneficiile acestui dispozitiv?

Acesta este un aparat fitness ideal pentru toate categoriile de varsta. Nu afecteaza sistemul osos si poate fi utilizat atat de catre copii, cat si de catre adulti sau persoane in varsta. Cei care sufera de diverse afectiuni ar fi bine, totusi, sa consulte medicul, pentru a fi siguri ca nu vor intampina probleme.

Exercitiile se ajusteaza in functie de aptitudinile fizice ale fiecarui individ, scopul fiind in general cel de a pierde in greutate. Cu toate acestea, un stepper ii poate ajuta si pe cei care isi doresc tonifiere sau vor sa lucreze muschii abdominali.

Cum functioneaza aparatul?

Produsele din categoria cardio-training solicita sistemul cardiovascular. Este important sa acorzi atentie posturii corporale in timpul miscarii si sa tii cont de faptul ca intensitatea si amplitudinea influenteaza rezultatele. Aparatul trebuie sa fie reglat la o rezistenta minima si o amplitudine mare, iar ritmul de pedalare trebuie sa ramana rapid si constant.

Membrele superioare sunt mai putin stimulate, dar acest aspect poate fi imbunatatit prin utilizarea unor accesorii speciale. Spre exemplu, ia in considerare achizitia unor corzi elastice. Cu ajutorul lor, vei putea sa creezi o rutina prin care sa soliciti mai mult bicepsii, tricepsii si muschii deltoizi.

Este important sa nu te sprijini cu toata puterea pe ghidon sau manere. In schimb, cel mai bine ar fi sa tii doar varful degetelor pe acestea. Mentine pozitia dreapta si asigura-te ca nu faci pasi prea mici, fiindca acestia trebuie sa fie similari cu cei de pe scari. In caz contrar, toata presiunea se va pune pe gambe si rutina nu va mai fi la fel de eficienta.

Cum alegi cel mai bun stepper?

Inainte de a achizitiona acest aparat, este necesar sa iei in calcul dimensiunile sale. Un model normal este alcatuit dintr-un set de pedale, ghidon si corp.

Obiectul poate ocupa mult spatiu, insa ofera posibilitatea de a efectua o gama larga de exercitii si se potriveste in special pentru antrenamentele de tip HIIT. De asemenea, este prevazut cu un display digital. Acesta indica intervalul de timp, distanta parcursa, viteza, numarul de calorii consumate si pulsul.

Daca iti doresti o alternativa, achizitioneaza un mini-stepper. Dupa cum sugereaza si denumirea, dimensiunile sale sunt reduse, pentru a limita mersul si pentru a permite miscari ale membrelor inferioare in directia sus-jos.

Merita sa achizitionezi un astfel de aparat fitness?

Daca nu dispui de suficient timp sa mergi la sala si vrei sa pierzi in greutate intr-un mod placut, in caminul tau, poti folosi un stepper pentru acasa. Aparatul fitness este util si pentru persoanele care isi doresc mai multa tonifiere.