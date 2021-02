Vrei sa ai o igiena orala perfecta? Evita aceste greseli

Putem evita vizitele foarte dese la stomatolog si interventiile dureroase daca ne ferim de cateva greseli banale. Sunt greseli pe care nu le facem in mod constient, dar care sunt foarte importante, trebuie constientizate mai intai, pentru a nu ajunge sa avem o dantura deteriorata si imposibil de tratat la dentist. Iata in continuare doar cateva exemple si ce poti face ca sa le eviti.

1. Te speli pe dinti doar o data in zi. Ar fi bine sa iti faci timp sa te speli pe dinti de cel putin doua ori pe zi, a doua oara nu mai tarziu de pranz sau ora 18.00-19.00. Daca obisnuiesti sa mananci mai tarziu, asteapta cel putin 30 de minute dupa ce ai terminat de mancat si apoi te poti spala pe dinti fara probleme. Important este sa nu te culci nespalat pe dinti sau sa te ocupi de alte activitati si sa uiti de igiena orala.

2. Freci prea tare dintii cu periuta. Daca folosesti periuta in mod incorect si apesi prea tare ajungi la retractie gingivala, la dureri, la ranirea gingiei. E recomandat a se folosi o periuta cu peri moi, cel mult cu duritate medie, si fara o apasare prea puternica in timpul miscarilor de periaj.

3. Te grabesti cand te speli pe dinti. Aloca spalatului pe dinti cel putin doua minute. Daca te grabesti placa bacteriana va ramane intacta, apare respiratia urat mirositoare, se inflameaza gingia, apar si cariile.

4. Nu folosesti ata dentara. Pe langa periajul dentar corect e nevoie si de o interventie adecvata intre dinti. Aici intervine ata dentara. E simplu de folosit, are gust placut, senzatia in timpul folosirii e usor de suportat si te asiguri ca nu iti mai ramane niciun fel de rest de mancare intre dinti, in locurile unde perii periutei nu au cum sa ajunga.

Aflati amanunte de pe ratb.ro.