,,Vrei să fii fericit? Privește în jos!” Sfaturi pentru Sărbători de la profesorul psihiatru ieșean Cozmin Mihai

,,Îmi doresc și eu să fiu fericită cum sunt oamenii pe care îi întâlnesc”, îmi spune astăzi o pacientă. Îi demontez ideea că nu tot ceea ce vedem că debordează de fericire în jurul nostru este chiar așa și că problemele și grijile fac parte din viața fiecăruia dintre noi. Tendința aceasta de a ne compara cu ceilalți are un mare risc de a produce ravagii emoționale. Dacă fiecare dintre noi ar începe să mulțumească pentru ce are, pentru că respiră, pentru că merge pe picioare, pentru că are șansa să se bucure de o nouă zi, tot s-ar mai stinge din dorința aceasta de comparare cu ceilalți.

Cea mai bună lecție de a te compara cu ceilalți dar cu cei mai nevoiași decât tine, o exprimă Eugen Ionesco: ,,Vrei să fii fericit? Privește în jos, nu privi în sus. Dacă te vei uita în sus, vei vedea oameni mai fericiți decât tine și vei deveni invidios și te va durea, pentru că omul este egoist. Vrei să fii fericit? Privește în jos, la cea mai gravă nenorocire, la un orb. Privește un orb și te vei duce liniștit acasă. Privește în jos pentru că vei vedea ce înseamnă durerea.” Ce barometru bun este acesta care să te readucă cu picioarele pe pământ și să îți controleze gândurile care nu se mai satură de a avea mai mult decât ceilalți.

Spitalele de oncologie sunt pline la refuz, cele de psihiatrie au din ce în ce mai mulți tineri internați și unii dintre noi își mai compară bradul de acasă sau concediul de iarnă cu alții care au mai mult decât ei. Ce bine ar fi să îl ascultăm pe Eugen Ionesco, să privim la ce-i mai trist, să revenim de îndată la sentimente mai pământene și la o smerenie a dorințelor care par nesfârșit de lacome.

Recomand să privim cu pace la tot ce ne înconjoară și să ne acceptăm așa cum suntem. Suntem triști? Să facem schimbări ușoare, să nu ne bruscăm și să ne dorim o infuzie bruscă de sănătate și de voie bună. Avem nevoie de timp pentru a recupera ce s-a stricat în trecut, așa cum nu putem compara o depresie cu o faringită acută. Pentru o depresie te-ai neglijat luni sau ani din viața ta iar pentru o faringită acută poate chiar o zi friguroasă în care nu ai purtat fularul. Este foarte importantă acceptarea că o schimbare în bine necesită timp și toleranță cu noi înșine. Cât privește un simptom pe care eu îl încadrez pe lista severă, este încăpățânarea care de asemenea produce ravagii emoționale în timp. Asta se traduce prin a te încăpățâna să nu te duci la controale medicale periodice pentru că te crezi veșnic sănătos, să nu respecți tratamentul recomandat de medicul tău, să nu îți asculți familia sau prietenii sau chiar să nu asculți nimic din ce îți șoptește destinul.

Să ne încheiem anul cu mai multă toleranță față de noi, mai multă grijă pentru sănătatea noastră și mai puține griji; pentru că în felul acesta vom avea parte de pace sufletească și vom fi mai sănătoși.

