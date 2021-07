Vrei sa iti renovezi apartamentul cu bani putini? Sfaturi pentru a-ti transforma casa intr-una moderna (P)

Renovarea unui apartament trebuie realizata cel putin odata la 10 ani, in functie de nivelul de degradare ce apare la nivelul finisajelor, mobilierului si instalatiilor sanitare si electrice. Atunci cand refaci un apartament de la zero, costurile nu sunt deloc mici, iar schimbarea completa a instalatiilor, finisajelor si a mobilei poate costa mii sau chiar zeci de mii de euro. De cele mai multe ori, nu este necesar sa cheltui atat de multi bani daca apartamentul arata bine si ar avea nevoie de schimbari minore.

Daca iti doresti sa renovezi si ai un buget mic sau mediu, exista diverse solutii la care poti apela

Doneaza sau arunca piesele de mobilier vechi



De foarte multe ori, apartamentele arata foarte incarcat din cauza pieselor de mobilier vechi, demodate care nici macar nu mai sunt utile. Daca ai o biblioteca veche pe care nu o mai folosesti, seturi de mese si scaune sau chiar canapele care doar aglomereaza inutil spatiul si nu mai sunt in stare buna, alege sa le arunci. Piesele care se afla in stare buna, insa de care tu nu mai ai nevoie, pot fi donate.

Pastreaza in casa doar obiectele de mobilier pe care le folosesti, iar in cazul pieselor vechi care sunt inca pe placul tau, te poti gandi la diverse combinatii. Spre exemplu, o camera cu mobilier vechi din lemn masiv, poate deveni mai moderna daca alegi sa o decorezi cu tablourile de la Pepanza.ro: descopera modelele de tablouri canvas care se potrivesc cu camerele tale si include-le in amenajare.

Schimba finisajele fara sa le inlocuiesti

Finisajele nu trebuie neaparat inlocuite pentru a le schimba. Peste gresie, faianta, si parchet poti aplica folie sau placi autoadezive, calitative, de dimenisiunile pe care ti le doresti. Astfel de materiale sunt usor de aplicat si o poti face chiar tu, fara sa fie nevoie sa apelezi la un mester. De asemenea, le gasesti la preturi avantajoase si intr-o varietate de modele si culori. In plus, finisajele initiale vor fi protejate de folia sau placile autoadezive.

Poti folosi folie autocolanta nu numai pentru pardoseala si ceramica, ci si pentru usi sau alte piese de mobilier. Totusi, nu opta pentru colantarea tuturor finisajelor si mobilei din casa in culori si modele diferite, deoarece risti sa obtii un efect de kitsch.

Peretii pot fi si ei schimbati cu ajutorul tapetului, insa ai grija sa ii cureti foarte bine inainte. Daca nu exista mucegai, infiltratii de apa sau orice alte probleme la nivelul peretelui, opteaza pentru aplicarea tapetului. Daca esti o fire indemanatica, il poti aplica chiar tu, cu ajutorul prietenilor si al familiiei.

Gasesti atat folie si placi autoadezive, dar si role de tapet alaturi de toate celelalte ustensile necesare pentru aplicare in magazinele de bricolaj. Preturile sunt de obicei mici, asa ca nu vei cheltui mai mult de cateva sute de lei pentru materialele necesare refacerii unei camere.

Renovarea unui apartament nu trebuie sa coste mii de euro si sa includa un santier ce dureaza saptamani. Poti renova si cu un buget restrans, in special atunci cand alegi sa renunti la mobila de care nu mai ai nevoie si sa reimprospatezi finisajele si decoratiunile.

Sursa foto: Pixabay.com