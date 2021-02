Advertorial

Cu putina indemanare si cu ajutorul unor produse de calitate, te poti ocupa singur de realizarea gardului dimprejurul casei. Este important sa te documentezi foarte bine si sa ai grija la detalii, pentru ca rezultatul final sa fie cel pe care ti-l doreai.

Daca, de exemplu vrei un gard din lemn, atunci poti descoperi din randurile de mai jos care sunt produsele in care trebuie sa investesti si ce trebuie sa faci pas cu pas. De la alegerea celui mai bun lac pentru lemn si pana la modul in care imbini scandurile, totul conteaza!

Investeste intr-un lac pentru lemn de calitate

Imediat dupa ce ai masurat suprafata pe care vrei sa o imprejmuiesti si ai cumparat deja scandurile, este momentul sa alegi lacul potrivit, cu ajutorul caruia sa tratezi materialele de care dispui. Este vorba despre un produs care tine acarienii la distanta si care, in acelasi timp te poate ajuta sa obtii o culoare foarte frumoasa a gardului, fara sa il vopsesti.

Ce tipuri de lacuri ai la dispozitie?

In functie de caracteristicile pe care le au, lacurile pentru lemn se impart in cateva categorii importante, pe care trebuie sa le cunosti:

• lacuri nitrocelulozice – sunt realizate pe baza de solventi, iar atunci cand se usuca, solventii se evapora. Daca ai nevoie de un lac cu uscare rapida, aceasta este categoria de produse spre care este recomandat sa te indrepti!

• lacuri poliuretanice – formate din 2 componente esentiale, adica lacuri si catalizatori, aceste produse sunt durabile, intrucat rezista foarte bine la zgarieturi, dar si la razele puternice ale soarelui si la contactul cu substantele chimice ori apa. Lacurile poliuretanice incep sa se solidifice imediat dupa ce sunt aplicate, intrucat contin si un intaritor de calitate;

• lacuri pe baza de apa – sunt extrem de populare in prezent, intrucat au proprietati bio importante. Mai putin toxice decat alte produse, lacurile pe baza sunt eficiente si rezistente.

Culori diverse

Daca odinioara, lacurile erau doar transparente, azi poti alege din foarte multe culori interesante. Asta inseamna ca pe langa intretinerea lemnului, ii poti oferi acestuia nuanta dorita. Indicat este sa tii cont si d culoarea acoperisului casei, dar si de culoarea imobilului in sine, pentru a creiona o imagine uniforma. De exemplu, lacurile maro sunt foarte populare, la fel ca cele visinii si cele deschise la culoare. Inainte de a face o investitie, verifica pe ambalaj care este culoarea lacului, iar astfel vei sti ce sa alegi!

Ce tip de finisaj iti doresti?

Nu uita sa tii cont si de faptul ca lacurile iti pot oferi diferite tipuri de finisaje. De la cele superlucioase, pana la efetele semilucioase si cele mate, opace sau satinate, toate sunt interesante si ofertante. Ai grija, insa, pentru ca lacurile opace sunt cele mai bune pentru garduri, asigurandu-ti un aspect deosebit!

Cum poti aplica lacul in mod eficient?

In loc sa folosesti o pensula pentru aplicarea lacului, alege sa-ti cumperi un pistol cu ajutorul caruia sa lacuiesti lemnele foarte usor! In doar cateva ore, gardul tau va fi gata. Astfel economisesti si timp si energie. De preferat este sa te ocupi de aceasta operatiune intr-o zi cu soare, pentru ca produsul ales sa aiba timp sa se usuce in voie.

Klebrom.ro iti sta la dispozitie ori de cate ori ai nevoie de produse de calitate! Online poti vedea toate variantele de lacuri din care poti alege! Mai mult, de aici poti cumpara inclusiv adeziv pentru lemn de calitate, dar si folii pentru exterior, cu o durata de viata prelungita!

