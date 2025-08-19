MICA PUBLICITATE
Local

Vrei să vezi cine intră și iese din bloc? Cum poate cere un locatar filmările de la asociația de proprietari fără să iasă scandal între vecini

De Florentina SANDU
marți, 19 august 2025, 04:00
2 MIN
Vrei să vezi cine intră și iese din bloc? Cum poate cere un locatar filmările de la asociația de proprietari fără să iasă scandal între vecini

Dacă un locatar cere acces la imaginile sau înregistrările video ale sistemului de supraveghere din bloc, asociația de proprietari trebuie să răspundă, dar fără să încalce intimitatea celorlalți locatari, precizează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor (ANSPDCP).

Atunci când un proprietar cere să vadă imaginile sau înregistrările video realizate de sistemul de supraveghere al asociației, autoritatea arată că este important să se respecte câteva reguli legale pentru a proteja drepturile tuturor locatarilor din bloc.

În primul rând, fiecare persoană are dreptul să afle dacă asociația prelucrează imagini în care apare și să primească o copie a acestora, dacă face o cerere în acest sens. Totuși, trebuie să se țină cont și de faptul că imaginile pot conține și date personale ale altor membri ai asociației. Din acest motiv, înainte de a le pune la dispoziție solicitantului, asociația trebuie să anonimizeze sau să ascundă fețele și alte informații care ar putea identifica alte persoane, potrivit ANSPDCP.

Asociația de proprietari este obligată să răspundă unor astfel de cereri

De asemenea, trebuie să se ofere solicitantului informații clare despre scopul prelucrării imaginilor, categoriile de date colectate, cine are acces la aceste date, cât timp vor fi păstrate și ce drepturi are proprietarul în legătură cu acestea – cum ar fi dreptul de a cere corectarea, ștergerea sau opoziția față de prelucrarea datelor.

Răspunsul trebuie dat în timp util de către asociația de proprietari, iar imaginile pot fi transmise și în format electronic, dacă cererea este făcută astfel. Pe lângă toate astea, asociația trebuie să ia măsuri pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor personale, inclusiv folosind tehnici care protejează identitatea persoanelor din imagini.

Etichete: asociatie proprietari, camera video, GDPR

