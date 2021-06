Vrei un împrumt? Care sunt bancile cu cele mai mici dobanzi la un credit de nevoi personale?

Clasamentul a tinut cont doar de dobanzile standard, nu si de cele valabile in anumite conditii, precum incasalarea salariului intr-un cont al bancii sau incheierea unei asigurari de viata.

Cel mai ieftin credit, acordat de Banca Transilvania (BT), are o dobanda variabila, compusa dintr-o marja fixa, de 5,75%, la care se adauga Indicele de Referinta pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), in valoare de 1,67% in prezent, acesta modificandu-se o data la trei luni, in functie de evolutia dobanzilor din piata interbancara din urma cu doua trimestre.

Dobanda Anuala Efectiva (DAE), care arata costul total al unui imprumut, compus atat din dobanda, cat si din comisioane, este 7,68% pentru un astfel de credit acordat de BT, in valoare de 23.000 de lei pe o perioada de cinci ani.

Mai mult, pe bancherul