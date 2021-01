Vrem happy-end la Buftea!

Finalul de an 2020, unul de coşmar pentru Politehnica Iaşi a fost îndulcit de victoria de la Mediaş, în faţa echipei FC Hermannstadt, iar sărbătorile de iarnă au întrerupt puţin entuziasmul din vestiarul din Copou. Logic, toată suflarea, jucători, oficiali şi suporteri, doreşte încă o victorie în deplasare pentru ca Poli să părăsească penultimul loc, direct retrogradabil. Surprinzător pentru mulţi, echipa dâmboviţeană, a avut un final de tur excelent, cu patru meciuri fără înfrângere, sub bagheta lui Emil Săndoi. Însă este vorba de o singură victorie şi patru remize. Partea care ne întreţine speranţele este aceea că formaţia din Târgovişte a ajuns în vecinătatea play-off-ului (rezultatul restanţei de duminică de la Ovidiu a coborât Chindia de pe locul VI pe care „iernat”) mai mult datorită rezultatelor din deplasare, de-a dreptul excelente: victorii la Craiova, Botoşani, Voluntari, remize la Cluj sau Astra, în timp ce pe teren propriu, a câştigat doar două meciuri din opt jucate. În plus, Chindia rămâne în „bejenie” fiindcă la stadionul din Târgovişte se mai lucrează. A schimbat, doar locul surghiunului, de la Ploieşti la Buftea, arenă pe care va debuta chiar astăzi în compania Politehnicii.

Iaşul, după discursul debordând de optimism al antrenorului Daniel Pancu are motive de speranţă și din curtea proprie. De multă vreme, Poli nu a mai abordat un meci fără indisponibilităţi, poate cu excepţia lui Platini, care îşi aşteaptă rândul la bisturiu. În rest, fără suspendări, accidentări, iar Pancu are motive se reînnoade ciclul prin utilizarea unei formaţii asemănătoare cu cea din ultimul meci. Noi achiziţii nu prea sunt nici la celelalte echipe (neexistând cantonamente de rodaj) și cele care există sunt așteptate să se acomodeze. La Iași, Răzvan Popa, care a lucrat cu colegii mai mult timp, fiind legitimat fără drept de joc în 2020, ar putea fi introdus pe parcursul întâlnirii.

Deci astăzi, începe la Buftea o nouă etapă în drumul temerar al Politehnicii. Şi venind vorba de vechea cetate a cinematografiei, să sperăm că vom avea un „happy-end”.

PS: Primele rezultate ale returului: Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari 2-0 (0-0). A marcat Zé Manuel (min. 70 şi 73); CSU Craiova – Sepsi Sfântu Gheorghe 0-0.