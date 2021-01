Vrem şi goluri în Liga I!

Ce ne mai oferă în etapa a XVIII-a iarna pe uliţa Ligii I? Probabil că o etapă la fel de searbădă ca primele două de la începutul acestui an 2021. Să recapitulăm: în prima rundă a returului, s-au marcat 14 goluri / 8 jocuri, dintre care jumătate în două meciuri: CFR - Academica şi FCSB – Astra. În cea de-a doua, doar 12 goluri, dintre care o treime în meciul FC Viitorul – FCSB. O concluzie şi un numitor comun. Concluzia este că fotbaliştii români nu se împacă de fel cu fotbalul de congelator, fiindcă nu sunt obişnuiţi cu ceea ce fac an de an francezii, nemţii sau italienii.Şi pentru că ai noştri nu prea ştiu cu ce se mănâncă pregătirea fizică şi recuperarea, apar şi accidentări destul de grave. În fine, se anunţă oleacă de încălzire, ceea ce ne dă speranţe. Numitorul comun al celor două etape se numeşte FCSB, ceea ce, vorbind de pregătire fizică, „Neubert ştie” mai mulţi decât toţi pretinşii preparatori ai campionatului. Neamţul trimis de Reghecampf la pachet cu Toni Petrea este marele secret al renaşterii fecesebiste, nu mediatizata retragere a patronului din fruntea colectivului tehnic, ceea ce s-a dovedit un „fake”. Oricum, FCSB are de jucat un meci uşurel, cu FC Voluntari, o echipă de vânturi-valuri care încearcă prin Bogdan Andone un fel de stabilizare după caruselul Teja. Şi conform ştirilor, ajutat de Andone cel bătrân, Bogdan a început curăţenia. CFR Cluj este condamnată să ţină hangul, şi are un meci la disperare pe terenul sibienilor din Mediaş. Disperare pentru Hermannstadt, nu pentru echipa lui Edi Iordănescu, care aşteaptă un pas greşit din Ghencea. Cât despre Craiova, geaba căutăm noduri în Papură, când oltenii şi-au dovedit imaturitatea taman în momentele cheie. Meciul cu Viitorul n-ar trebui să le pună probleme, la Ovidiu, juveţii bătură în tur cu 4-1, dar atunci îl aveau pe Bergodi, iar acum pe Litoral a venit Rednic.

Dacă cineva ar fi spus astă toamnă că după 17 etape, un meci Chindia – Academica este derby pentru play-off, i s-ar fi pus cu condescendenţă termoscannerul în frunte. Şi dacă totuşi aşa este, meritul aparţine celor doi tehnicieni, Emil Săndoi şi Ilie Poenaru. Dacă s-ar fi jucat în vremuri normale, am fi pronosticat goluri multe. Aşa mergem pe angajament şi îndemnul „Atenţie la oase”. În special ale pizmaşului. Sepsi – Astra s-ar integra în aceeaşi categorie cu precizarea că gazdele (care joacă la 12:30, din motive de „polul frigului”) sunt mai mult ancorate în viitoarea posturi, iar giurgiuvenii deşi mai aproape de locurile fierbinţi, au timpul unui asalt final. N-ar fi o premieră la Astra, cu Budescu în frunte totul e posibil.Telenovela Dinamo continuă la Botoşani şi nu-i de glumă dacă bucureştenii pierd, cum este normal. Ambiţie şi speranţă încă mai este în curtea „câinilor” iar miza este pe inconstanţa moldovenilor. În fine, echipe deja condamnate de către Mafalde şi Nostradami, speră la minuni prin deplasări. FC Argeş ştie că UTA e vulnerabilă pe teren propriu, iar Poli Iaşi încearcă cu noile achiziţii lovitura la Mediaş.

Programul etapei a XVIII-a (22-25 iunie

Vineri: Chindia Târgovişte – Academica Clinceni (ora 17:00, în tur, 0-0), FCSB – FC Voluntari (20:00, 1-2)

Sâmbătă: Sepsi Sfântu Gheorghe – Astra Giurgiu (12:30, 2-2); UTA – FC Argeş (16:30, 1-1), CSU Craiova – FC Viitorul (21:00, 4-1)

Duminică: Gaz Metan Mediaş - Politehnica Iaşi (18:00, 4-1); FC Botoşani – Dinamo (20:00, 1-1);

Luni: FC Hermannstadt – CFR Cluj (20:30, 0-1).

Clasament

1.FCSB 17 12 2 3 42-17 38 (^14)

2. CFR 17 11 4 2 22-7 37 (^10)

3..Craiova 17 10 4 3 20-10 34 (^10)

4. Sepsi 17 7 7 3 24-14 28 (^4)

5. Clinceni 17 6 8 3 17-13 26 (-1)

6.Chindia 17 6 6 5 14-13 24 (0)

7. Viitorul 17 5 7 5 23-22 22 (-5)

8. Botoşani 17 5 6 6 22-23 21 (-3)

9. UTA 17 4 7 6 14-25 21(-3)

10.Mediaş 17 6 2 9 22-27 20 (-4)

11.Dinamo 17 5 4 8 20-19 19 (-8)

12 .Astra 17 4 5 8 22-25 17 (-10)

13.FCH 17 3 7 7 17-25 16 (-11)

14.Voluntari 17 4 3 10 20-28 15 (-12)

15.FC Argeş 17 3 6 8 16-25 15-12)

16..Poli Iaşi 17 4 3 10 15-37 15 (-12)

Golgeteri: Man (FSCB) – 13; Tănase (FCSB) – 11;, Keita (FC Botoşani) - 9