Vreme instabilă în aproape toată țara, până vineri seara. 26-22-26 grade Celsius în următoarele trei zile la Iași

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de instabilitatea atmosferica valabila in aproape toata tara incepand de joi, ora 12:00, pana vineri la ora 21:00.

Potrivit meteorologilor, din a doua parte a zilei de joi in sud-vest, centru, nord-est si la munte, iar in noaptea de joi spre vineri si pe parcursul zilei de vineri, indeosebi in jumatatea de est a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.

În Iași, potrivit accuweather, cel mai frig va fi vineri, când se vor înregistra doar 22 de grade Celsius.Dar vara nu se va da dusă, de luni urmând a fi înregistrate 31 de grade Celsius.