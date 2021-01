Vremea în România. Când au fost ultima oară 22 de grade Celsius în ianuarie

Primele zile de ianuarie au fost mai calde decât de obicei în acest an, cu maxime de 14 grade, dar prima lună din an, deși este cea mai rece, poate aduce în țară în mod excepțional și temperaturi de 20-22 de grade. Pe de altă parte, în cele mai reci luni ianuarie temperaturile au scăzut și la sub -38 de grade, cei mai reci ani fiind 1942, 1985 și 1963, arată datele ANM.