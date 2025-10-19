Vremea întunecată, deficitul de vitamina D și afectarea psihică. Sfatul medicului ieșean Mihai Cozmin

Vitamina D (D2-Ergocalciferol și D3-Colecalciferol) este o vitamină liposolubilă cu multiple roluri. Susține sănătatea sistemului osos, a sistemului imunitar, are rol în reglarea funcției musculare, ajută la buna funcționare a creierului și are un rol protector împotriva anumitor boli. Prin toate aceste funcții, se consideră mai mult că este un hormon decât o vitamină.

Odată cu trecerea în anotimpul rece, lumina zilei este din ce în ce mai slabă în intensitate iar razele soarelui sunt într-o cantitate mult mai mică. În această perioadă riscăm să înregistrăm o scădere a nivelului de vitamina D.

Importanța vitaminei D în starea psihică

Vitamina D este importantă pentru starea psihică pentru că are rol în dezvoltarea creierului, menținerea funcțiilor acestuia și în reglarea stării de spirit. Deficitul de vitamina D este asociat cu risc pentru tulburări de dispoziție, depresie, anxietate și insomnii.

Vitamina D ajută la reglarea conversiei aminoacidului- triptofan în serotonină. Acest neurotransmițător este implicat în menținerea echilibrului emoțional. De asemenea, neuronii și celulele gliale au receptori pentru vitamina D, astfel încât această vitamină ajută sistemul nervos central să funcționeze în condiții optime.

Studiile au concluzionat o legătură între nivelurile scăzute de vitamina D și un risc crescut pentru depresie și alte tulburări de dispoziție.

Vitamina D3 (Colecalciferolul) are capacitatea de a modula inflamația la nivelul creierului astfel încât oferă o protecție cerebrală. În plus, joacă un rol important în plasticitatea sinaptică și ajută la optimizarea conexiunilor neuronale. În felul acesta, creierul va funcționa bine și va înregistra performanțe pentru învățare, memorare cât și pentru adaptarea la schimbări, precum condițiile meteorologice, oscilațiile cursului vieții și a relațiilor sociale.

Vitamina D este implicată în procesele importante din timpul dezvoltării creierului, precum diferenţierea și apoptoza celulară. A fost demonstrată asocierea deficitului de vitamina D cu riscul bolilor neurologice precum scleroza multiplă, boala Alzheimer, boala Parkinson și a tulburărilor psihice.

Insomniile și deficitul de vitamina D

Există o legătură strânsă între tulburările de somn și deficitul de vitamina D. Receptorii vitaminei D se află situați în anumite zone ale creierului care reglează secreția de melatonină- esențială pentru un somn calitativ. În contextul unei perioade mai lungi în care nivelul de vitamina D este scăzut, se perturbă somnul iar starea psihică de a doua zi este influențată. Pentru a avea o performanță bună, avem nevoie de 7-8 ore de somn pe zi.

Surse de vitamina D

Cele mai importante forme de vitamina D sunt reprezentate de vitamina D2 (ergocalciferol) derivată din plante și vitamina D3 (colecalciferol) care provine din produse de origine animală și suplimente alimentare sau prin sinteza cutanată favorizată de expunerea la soare. Aportul optim de vitamina D se asigură prin consumul de alimente bogate în vitamina D: lapte, cereale, pește gras, carne roșie, ficat de cod, gălbenuș de ou.

Vitamina soarelui

Este important că această sinteză de vitamină depinde de ora la care are loc expunerea la radiațiile UV, anotimpul, latitudinea zonei geografice cât și de pigmentația pielii. Expunerea la lumina soarelui este de preferat să se facă dimineața în jurul orei 10-11 cu fața și mâinile dezgolite timp de minim 10-20 de minute de 2-3 ori pe săptămână. Productia cutanată de vitamina D scade în mod fiziologic odată cu înaintarea în varstă astfel că in decada a 7-a de viață, aceasta este cu 50% mai redusă față de cea înregistrată la vârsta de 20 de ani.

Razele ultraviolete nu pătrund prin sticla obișnuită a ferestrelor iar pielea hiperpigmentată, ecranând razele ultraviolete consutituie un factor favorizant pentru apariția deficitului vitaminic.

Necesarul de vitamina D

Necesarul de vitamina D este în medie de 400-500 UI/zi și variază în funcție de ritmul de creștere, regimul de însorire cât și de factorii individuali, condiționați genetic. Nevoile de vitamina D sunt crescute în timpul sarcinii și alăptării. Pentru persoanele care nu se expun suficient la soare, este nevoie de un aport exogen de vitamină (suplimente alimentare).

Atenție la supradozare! Administrarea unei cantități prea mari de vitamina D provoacă mobilizarea calciului din oase, cu osteoporoză și alte complicații ulterioare.

Analizele regulate și administrarea corectă a suplimentelor cu vitamina D- te vor menține sănătos și în siguranță.

Fă-ți analizele

Cea mai bună soluție este să îți dozezi vitamina D. Pentru asta, este nevoie să mergi la un laborator pentru recoltarea de sânge. Discută cu medicul de familie și hotărăște împreună cu acesta ce analize îți mai sunt necesare. Un set de analize o dată pe an sunt obligatorii pentru a-ți cunoaște starea de sănătate și a fi mereu la curent cu ce ai nevoie.

În cazul în care nivelul de vitamina D este insuficient- ai nevoie de o suplimentare cu această vitamina (comprimate sau fiole injectabile) în funcție de ce hotărăște medicul.

O informare despre această vitamină în sezonul rece, îți da posibilitatea să îți echilibrezi nivelul și să te simți mult mai bine.

Vitamina D asigură o protecție împotriva stresului oxidativ, împotriva leziunilor ADN determinate de radiația ultravioletă și protecție împotriva agenților infecțioși.

Ești singurul responsabil de starea ta de sănătate! Menține-te sănătos, puternic și ai mereu grijă de psihicul tău. – Conf. univ. dr. Cozmin Mihai, Medic psihiatru

