Vreo minune la masa verde?

Poli: Axinte – Popadiuc (’68 - Horşia), Fomba, Klimavicius (’60 - Mihalache), Onea – Chacana (’60 - Agape), Fr. Cristea, Assulin (’46- Platini), Longher (’60 - Passaglia) - Omoh, Zaharia. Antrenor: Mircea Rednic.

Sepsi: Fejer – Dimitrov, Celea,Csiszer (’69 Ştefan) – Carnat, Vaşvari (’46-. Deaconu), Kovacs, Diaz (’32- Karanovic) – L. Fülöp (’68 - Ştefănescu), I. Fülöp (’46 - Achahbar). Antrenor: Leo Grozavu.

Cartonaşe galbene: I. Fülöp (’29).

Arbitri: Florin Andrei; Valentin Avram, Daniel Hulubei.

0-1, min. 20: după o centrare de pe dreapta, Fomba degajează în L. Fülöp, din careu, iar mingea ricoşează în poartă;

0-2, min. 50: Axinte respinge la şutul lui Carnat, Achahbar reia în plasă;

0-3, min. 86: corner de pe stânga executat de Deaconu, Celea reia cu capul, Axinte deviază în transversală, mingea revine în teren şi este împinsă în poartă de Karanovic, din careul mic.

Iaşul fotbalistic trebuie să mai aştepte pentru a juca prima finală de Cupă a României din istorie. În acest an, Poli s-a oprit în semifinale, fiind eliminată de Sepsi Sfântu Gheorghe. Calificarea fusese, practic, pecetluită din tur, când covăsnenii au câştigat cu 5-1. Drept urmare, manşa a doua, derulată ieri, a fost doar pentru palmares. Asta şi pentru că Poli, cu gândul la campionat, unde are emoţii mari legate de retrogradare, a mizat din primul minut doar pe doi jucători de bază, Omoh, uns căpitan, şi dezamăgitorul Klimavicius. În rest, Rednic a folosit jucători de rang doi şi trei, lucru care s-a simţit din plin în duelul cu o grupare care a menajat şi ea mulţi jucători, nu însă în proporţie aşa mare ca gazdele. Drept urmare, Iaşi a pierdut la un scor care spune totul despre prezenţă…

Scorul a fost deschis în minutul 20, cu şansă, de L. Fülöp după o perioadă în care jocul a dormit. Nici după gol nu a apărut dezmorţirea: până la odihnă a apărut un singur şut periculos, trimis de Carnat (’24), Poli replicând palid, prin Omoh (’24, ’30). Sepsi a pornit bine în actul doi, Achahbar punctând la cinci minute după pauză. Iaşi a avut singura ocazie clară în minutul 64, când Passaglia a trimis pe lângă poartă, fază după care terenul s-a înclinat total spre poarta lui Axinte. Din valul de şapte şuturi periculoase trimise de gruparea din Sfântu Gheorghe în ultimele 25 de minute, unul, semnat de Karanovic, a atins ţinta în minutul 86, astfel că scorul final a fost 0-3. Eliminată pe teren fără drept de apel, Poli mai speră însă într-o minune. Asta pentru că în partida tur Bouhenna, de la Sepsi, a jucat, deşi fusese avertizat în disputele din optimi, cu Astra, şi sferturi, cu Petrolul. Regulamentele FRF se bat cap în cap în legătură cu suspendarea jucătorilor care au două “galbene” în Cupă. Pe baza Regulamentului Disciplinar, Sepsi nu e în culpă, pe baza ROAF, Bouhenna nu avea drept de joc! Federaţia spune că se va merge pe prima variantă, însă atât Poli cât şi Dinamo, care a reclamat faptul că Vlad, de la FCSB, a fost folosit în prima manşă a celeilalte semifinale având două avertismente în meciurile anterioare, aşteaptă o minune.

Barajul, pe 9 şi 12 august

^ Comitetul de Urgenţă al FRF a modificat programul finalului de sezon în Liga I. După runda de la finalul săptămânii, a IX-a din grupa a doua valorică, în play-out se va mai juca astfel în iulie: restanţa Dinamo – Chindia (pe 16), etapa a X-a, pe 18 şi 19, restanţa Hermannstadt – Dinamo (pe 23), etapa a XI-a, pe 25 şi 26 şi etapa a XII-a, pe 29 şi 30. Ultimele două runde din grupa din care face parte Poli se vor disputa în august, pe 1-2, respectiv 5-6. Barajul de promovare-menţinere în Liga I s-a mutat de pe 5 şi 9 august pe 9 şi 12 august. ^ Politehnica va face astăzi un antrenament uşor, în cursul dimineţii, apoi va pleca spre Bucureşti, pentru meciul cu Dinamo, de duminică, din campionat, care va începe la ora 18:00. ^ Accidentat de Viera în meciul de campionat cu Hermannstadt, de săptămâna trecută, Andrei Cristea, care s-a tratat la o clinică din Capitală, va face joncţiunea cu coechipierii săi în Bucureşti. Atacantul ieşenilor are ceva şanse de a juca pe finalul disputei contra “câinilor”. ^ Rezerve neutilizate la gazde au fost Târnovanu, Cabral, Luckassen şi Şerban, iar Frăsinescu şi Breeveld nu au fost pe bancă. ^ Galeria Politehnicii a fost din nou prezentă la stadion. În ciuda eşecului la scor, fanii au aplaudat jucătorii la final. ^ Acuzat că l-a şifonat pe Lorand Fülöp după meciul de campionat cu Poli, Leo Grozavu a comentat: “În orice familie apar şi lucruri mai puţin plăcute. Părinţii îşi mai ceartă copiii, chiar dacă îi iubesc. Au fost discuţii mai aprinse după două eşecuri consecutive. Ţin de bucătăria internă, nu le fac publice” a spus tehnicianul, care a adăugat: “Vreau să câştigăm finala şi să obţinem cât mai repede salvarea matematică de la retrogradare”. ^ Mircea Rednic: “Îmi cer scuze faţă de suporteri. Puteam mult mai mult în Cupă, însă la lotul pe care îl am nu îmi permit să joc pe două fronturi. Am sacrificat Cupa, campionatul e important. Avem duminică un meci important cu Dinamo, care are o zi în plus de odihnă, iar noi trebuie să facem şi o deplasare cu autocarul. De aceea am menajat mulţi jucători. Fomba, Onea şi Francisc Cristea au arătat azi lucruri bune”.