Vreți în elită? Nu, rămânem la subsol!

Se ştie că Iaşul nu are nicio echipă de primă ligă la sporturile de impact, fotbal, volei, handbal, baschet, rugby. Asta pentru că, rând pe rând, grupările locale amintite au retrogradat, iar unele chiar s-au desfiinţat, din cauza managementului dezastruos. Iar dacă la fotbal există ceva muguri de speranţă în ultima perioadă, după mutările făcute în Copou, iar rugbiul are promisiuni serioase după lobby-ul intens apărut anul trecut, la sporturile de sală s-au bifat doar reînfiinţarea echipelor de handbal masculin şi baschet masculin, cele de handbal, volei şi baschet feminin rămânând în groapă. Ambele formaţii amintite renăscute sunt însă prezenţe simbolice în eşaloanele interne de rang doi. Iar ceea ce s-a întâmplat recent cu echipa de handbal, care a refuzat recent invitaţia de a se înscrie în lupta pentru promovarea în Liga Naţională, este sugestiv pentru ce se întâmplă în sportul ieşean.

Concret, trupa pregătită de Florin Spiridon a avut un culoar extrem de favorabil de a se bate pentru elită în acest an. Asta pentru că Magnum Botoşani, clasată în fruntea Seriei A a Diviziei A, alături de CSU Galaţi, s-a retras din campionat în iarnă, iar “sateliţii” formaţiilor de primă ligă clasaţi în faţa Politehnicii la finalul sezonului regulat nu au drept de promovare. Iaşul a fost invitat astfel să joace în faza a doua a campionatului în grupa “Play-off promovare”, alături de primele două cluburi din celelalte trei serii ale eşalonului doi. Politehnica nu s-a înscris însă în grupa amintită, preferând să joace în faza a doua în “Play-off tineret”, de unde nu se promovează! Asta deşi câţiva jucători de valoare de la Botoşani erau interesaţi să vină la Iaşi, pentru a fi atacată intrarea în elită. Explicaţia deciziei CS Politehnica de a refuza şansa de promovare a fost dată de directorul Vasile Manole: “Sunt două motive care au stat la baza deciziei de a nu ne înscrie în lupta pentru promovare la handbal. Chiar dacă nu a pierdut în ultimele cinci etape, actualul lot de jucători nu este pregătit pentru promovare. Pentru asta, ne-ar mai fi trebuit să aducem doi-trei jucători. Cei de la Botoşani aveau salarii între trei şi cinci mii de lei pe lună, iar noi nu oferim jucătorilor actuali decât o indemnizaţie lunară de 500 de lei, cazare şi masă. Cum nici Consiliul Local, nici Consiliul Judeţean, cu care am purtat discuţii, nu au sprijinit handbalul, ci doar rugbiul şi baschetul, am decis să jucăm în grupa de tineret”. Manole a recunoscut şi că handbalul şi celelalte formaţii nu au nicio sponsorizare din mediul privat, trăind doar din banii primiţi de la club, alocaţi prin intermediul Ministerului Educaţiei, şi oficialităţile locale. “La handbal primim ajutor doar de la o firmă care ne acordă reduceri la masă. Nici la celelalte sporturi nu sunt sponsorizări din mediul privat. Nu există o cultură a sponsorizării în Iaşi. Eu cred că CL şi CJ ar putea organiza o masă rotundă, cu participarea unor agenţi economici, care să fie convinşi să ajute sportul” a spus conducătorul Politehnicii, care zugrăveşte sumbru viitorul handbalului: “În Liga Naţională, bugetul anual cel mai mic este două milioane lei şi se ajunge şi la 2,5 milioane euro. Nu ştiu dacă Iaşul va putea să asigure acest buget”.

Colac peste pupăză, în acest timp, în care sporturile de sală locale sunt la pământ, există politicieni care se bat cu pumnii în piept că Iaşul va avea cea mai mare Sală Polivalentă din România, cu o capacitate aproape cât a stadionului din Copou, pustiu de când Poli e în Liga a II-a…