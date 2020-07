Vreți să fiți polițist? Încep înscrierile pentru cele 588 de locuri la Academie

"Incepand de vineri, 17 iulie si pana pe 27 iulie 2020 persoanele interesate, care indeplinesc conditiile de recrutare, se pot inscrie pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'. Cererile de inscriere se pot depune, inclusiv in zilele de sambata si duminica", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, joi, AGERPRES.

Recrutarea candidatilor se realizeaza de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare (unitati de recrutare), aflate in unitatile din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, precum si de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizarii administrativ-teritoriale si specialitatii pentru care opteaza candidatii - politie, politie de frontiera, jandarmi, pompieri, in raport de oferta educationala si de domiciliul/resedinta inscrise in cartea de identitate.

Candidatii care opteaza pentru locurile Politiei de Frontiera si nu au domiciliul intr-un judet limitrof frontierei de stat sunt recrutati de structurile de resurse umane din unitatile cu sarcini de recrutare din subordinea IGPR unde acestia locuiesc, potrivit domiciliului/resedintei inscrise in cartea de identitate.

In vederea constituirii dosarului de recrutare, candidatii depun documentele solicitate pana la data de 4 august 2020. Tot pana la aceeasi data, se va realiza evaluarea psihologica a candidatilor la unitatea de recrutare, conform planificarii. Avizul psihologic va fi introdus in dosarul de recrutare de catre compartimentul de specialitate.

"Taxa de inscriere la concurs se achita de catre candidatii declarati apt psihologic, in perioada 28 iulie - 7 august (data operatiunii bancare), potrivit precizarilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", la sectiunea Admitere", arata sursa citata.

Proba eliminatorie de evaluare a performantei fizice va avea loc in perioada 24 - 29 august, iar proba de evaluare a cunostintelor intre 1 - 2 septembrie. Ambele probe vor avea loc la centrele zonale de selectie, potrivit arondarii unitatilor de recrutare.

In vederea sustinerii probelor de admitere, candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate/pasaportul, iar in cazul probei de evaluare a performantei fizice si echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obtinute de candidati se centralizeaza la Academia de Politie si se afiseaza pe site, in ordinea mediilor obtinute la proba de evaluare a cunostintelor.

Contestatiile la proba de evaluare a cunostintelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro in data de 5 septembrie 2020 si se solutioneaza la sediul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", in perioada 6 - 7 septembrie.

Urmeaza examinarea medicala, care se va realiza in perioada 8 - 24 septembrie, pentru candidatii care se incadreaza in numarul de locuri scoase la concursul de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la proba scrisa.

Academia de Politie afiseaza, la finalul fiecarei zile, situatia candidatilor care au finalizat examinarea medicala, succesiv, pana la completarea numarului de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declarati admisi candidatii care au fost declarati apt medical, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunostinta candidatilor prin afisare pe site-ul oficial al Academiei de Politie pana la data de 26 septembrie 2020.