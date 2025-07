Vreți vești despre războiul din Ucraina? Atunci uitați-vă în celălalt capăt al lumii!

Puțini își mai amintesc acum că, imediat după invazia rusă în Ucraina, când acțiunea de ocupare a țării vecine în câteva zile era clar că a eșuat și că ne pregăteam deja de un conflict de durată, au fost voci cu greutate în lume, precum analistul strategic Michael Kofman sau istoricul specializat pe spațiul rus Mark Galeotti, care au spus răspicat că un război prelungit în Ucraina va lăsa în câțiva ani Rusia grav descoperită pe alte fronturi instabile, iar toate acestea vor duce în final la colapsul țării ca mare putere. Și că primele semne că Rusia va fi ajuns la fundul sacului cu resursele sale vor apărea atunci când în aceste zone periferice se vor ivi primele probleme serioase. Ei bine, poate nu ați observat, sau încă nu le-ați pus cap la cap: de ceva timp, unele chiar de câteva zile, aceste probleme au apărut!

Pare ciudat cum aceste probleme, și poate că vor urma și altele, au apărut atât de „sincronizat”. Am presupune existența unui „actor” puternic și influent în spate. Dar asta, în lipsa unor explicații, o vom lăsa pe altă dată. Să analizăm, pe rând, marile lovituri încasate sau marile probleme dezgropate la marginea „imperiului”!

Siria – Prima mare lovitură dată Rusiei a fost fuga dictatorului din Siria prietenă, Bashar al-Assad. Cine a urmărit atent acel conflict prin care fostul șef de stat a pierdut controlul țării în câteva zile nu poate să nu își pună câteva întrebări legate de rapiditatea evenimentelor. Asta în condițiile în care acolo, pe plan intern, între taberele aflate în conflict, nimic dramatic nu se schimbase.

Dar nu Siria ne interesează din această perspectivă, ci faptul că, pierzând acest „cap de pod”, Putin a fugit efectiv cu coada între picioare de acolo. A fost o concesie occidentală, în final, că rușii au fost lăsați să-și recupereze capacitățile militare din zonă, pentru a se evacua în siguranță. Dar, pierzând Siria, Rusia practic este fugărită dintr-un spațiu mult mai strategic: Marea Mediterană. O lovitură cumplită pentru o țară ce se dorea în capul mesei mai marilor lumii.

Iran – Nimicitoarea lovitură israeliano-americană din iunie aplicată milimetric regimului de la Teheran, cu bombardiere decolate tocmai dintr-o bază de pe teritoriul SUA, și cu ajutorul unor informații incredibil de precise obținute de serviciile secrete ale Israelului, dincolo de efectele locale și regionale, auzim că, indirect, ar fi făcut „părul măciucă” atât lui Vladimir Putin, cât și lui Kim Jong-un și Xi Jinping. Lideri care până acum se credeau de neatins în țările lor. Deodată, lovitura americană le schimbă perspectiva: pot fi loviți oriunde s-ar ascunde. De altfel, au fost voci credibile în presa americană care au spus că Donald Trump a accceptat să ia parte la atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene nu atât pentru a fi alături de Israel și/sau Netanyahu, cât pentru a arăta lumii, care părea că uitase, capacitățile militare formidabile ale armatei numărul unu a planetei.

Dincolo de aceasta, Rusia s-a dovedit că nu poate ajuta cu nimic, într-o situație dramatică, aliatul cel mai de nădejde pe care l-a avut pe tot parcursul conflictului din Ucraina. Și pe care, este acum clar, l-a pierdut. S-a speculat o vreme că ar fi fost aici o înțelegere Trump-Putin; s-a dovedit că nu a fost nimic: doar neputința militară a Rusiei. Și efectiv umilirea ei.

Asia Centrală – Kazahstanul, de altfel cea mai mare fostă republică sovietică, a fost prima țară care s-a delimitat de atacul asupra Ucrainei. Posibil și pentru că se temea de o soartă similară. Geografia este însă oarecum neprielnică țării, ca și vecinilor ex-sovietici din zonă – Uzbekistan, Turkmenistan, Kârgâzstan sau Tadjikistan -, și care nu au alternative decât China. Iar Beijingul oricum curta de mult zona plină de resurse energetice, pentru a-și extinde influența înspre vest. Cu o Moscovă bombănind în surdină, dar care duce un susținut război hibrid de manipulare pentru a amplifica sentimentele anti-chineze, astăzi influența Chinei în aceeste țări pare a fi mai mare decât a Rusiei. Iar asta s-a tot văzut la ultimele reuniuni ale UEE (Uniunea Economică Eurasiatică), de la care Putin este nelipsit în capul mesei: relatările arătau că relațiile au devenit tot mai reci sau mai tensionate, că întrunirile au ajuns să fie ținute doar de fațadă. Dincolo de China, și influența SUA sau UE e tot mai mare în zonă, o influență încurajată chiar de liderii acestor state, care nu mai văd în Moscova un garant pentru nimic: nici militar, nici economic, nici strategic. Un nou eșec usturător pentru Putin…

Caucaz – Evoluțiile recente în relațiile dintre Rusia și importantul producător de hidrocarburi Azerbaidjan, ce au ajuns până la arestări de ambele părți și declarații foarte belicoase referitoare la episoade controversate petrecute cu ani în urmă, arată clar că liderii de la Baku au un „spate” puternic dacă își permit asta. Iar ridicarea tonului acestora nu poate avea altă explicație decât că e încurajată de Turcia, aliatul natural al țării, cu care e unită atât prin limbă cât și prin cultură. Și, culmea, toate acestea vin după ce a părut că liderul azer s-a înțeles cu Putin anul trecut, când Azebaidjan a anexat regiunea disputată Nagorno-Karabah de la Armenia vecină, garant pentru integritatea aceastui din urmă stat fiind chiar Rusia, care nu a spus nici „pâs” atunci. A părut că tace urmare a unor înțelegeri cu Turcia de abandonare a Armeniei; acum e clar că a procedat așa din neputință. Iar Azerbaijdan și Turcia simt deja asta, și merg mai departe. O umilință cruntă pentru Putin în Caucazul de Sud, acolo unde până mai ieri tăia și spânzura. Cât privește Armenia, aceasta s-a dezis deja de Rusia, după ce s-a văzut abandonată și ciuntită teritorial fără a putea replica în vreun fel, și a deschis negocieri cu UE, găsind un important aliat în Franța. Rusia pare să dispară încet și din această importantă și strategică zonă.

Extremul Orient, Kurilele – Nu mai departe de zilele trecute, pe 16 iulie, Rusia, prin vocea lui Serghei Lavrov, a publicat ceea ce analiștii consideră a fi cel mai vehement protest diplomatic al Moscovei din ultimii ani, acesta fiind la adresa Japoniei, dar implicit și a SUA. „Rusia consideră inacceptabilă o astfel de activitate iresponsabilă, care prezintă toate semnele pregătirii unui conflict armat”, se încheie vehementa notă de protest semnată de șeful diplomației ruse.

Cele două state, Japonia și SUA, au demarat la începutul lunii (9 iulie) ceea ce e unanim apreciat ca fiind cel mai mare test al strategiei de manevră militară din Pacific, din toate timpurile. Da, e departe de noi, și da, din acest motiv probabil, presa noastră a mediatizat mai puțin evenimentul. Resolute Force Pacific, ce va dura până pe 4 august, antrenează inclusiv temutele bombardiere americane B-52 Stratofortress, ce patrulează chiar în coasta Rusiei, în zona mult-disputatelor insule Kurile, o problemă nerezolvată de zeci de ani între Tokio și Moscova. Diferent care a rămas deschis după război, fiind una din puținele probleme neînchise de un tratat de pace. Acestea au fost pierdute în mod controversat și, după mulți, abuziv de Japonia, ca națiune învinsă după ultimul mare război, intrând sub control sovietic. Dar preluarea a rămas o rană adâncă și nerezolvată nici azi pentru Japonia, țară care, după ani mulți de relativă neutralitate, a demarat un amplu plan de înarmare imediat după agresiunea rusă în Europa. Iar mulți analiști au sugerat atunci că problema Kurilelor ar putea redeveni un subiect de conflict, și nu doar diplomatic, ceea ce oricum era, în zona Pacificului. Vă dați seama că, pentru Putin și pentru problemele militare pe care le are în vestul țării, cu Ucraina, numai un angajament militar și în est, în Extremul Orient, nu îi mai lipsește. Or, japonezii știu foarte bine asta acum…

Puneți așadar cap la cap, dar urmăriți și ce va mai apărea! E de presupus că vor fi mari surprize. Cine crede că problemele Rusiei de la imensele ei frontiere sau din principalele zone strategice ale lumii s-au agravat brusc și, eventual, întâmplător, aproape toate odată, ca o coincidență, am zice că este cel puțin insuficient informat. Militar, încă nu, dar cel mai probabil cât de curând vom putea spune că Rusia a pierdut deja strategic războiul cu lumea civilizată pe care ea însăși l-a provocat. Indiferent de rezultat, Rusia nu mai este o mare putere.

