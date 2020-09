Wantsome anunță Open Day LIVE, evenimentul dedicat românilor care vor să-și construiască o carieră în IT (P)

Wantsome, Academia Prietenoasă de IT din Iași, își deschide porțile și sălile de clasă în mediul virtual pentru a doua ediție a evenimentului Open Day de anul acesta.

Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 10:00. Acesta se adresează persoanelor interesate de reconversia profesională în domeniul IT, consolidarea cunoștințelor cu experiență practică în acest domeniu, dar și îmbunătățirea cunoștințelor de programare, testare, UI/UX Design, Operations& Business Analysis.

Accesul la eveniment este gratuit, iar participanții pot să afle care sunt aptitudinile și calitățile pe care angajatorii din domeniul IT le caută și recomandări de la specialiștii HR care recrutează pentru acest sector de activitate. Mai mult, participanții pot cunoaște specialiști în IT, mentori ai programelor Wantsome, pregătiți să împărtășească din experiența lor, dar și foști cursanți ai academiei. Doritorii pot afla de la aceștia cum și cât trebuie să se pregătească pentru a intra în IT dintr-un domeniu cu totul diferit și, mai ales, să descopere ce ramură a IT-ului li se potrivește mai bine.

Evenimentul este interactiv și va fi transmis live, pe platforma Zoom. Aici cei prezenți vor avea posibilitatea de a pune întrebări și de a discuta direct cu specialiștii prezenți pentru a aprofunda diferitele domenii de interes pentru ei. Detalii complete sunt disponibile și pe Facebook, pe pagina de eveniment.

A doua parte a evenimentului va fi dedicată discuțiilor pe domenii de interes, astfel că participanții vor putea intra la sesiuni separate pe Zoom, în funcție de opțiunile personale: 1. Programare, 2. Testare, 3. Operations, 4. UI/UX Design 5. Business Analysis sau 6. Reconversie profesională. La întâlnirea pentru reconversie profesională vor fi făcute și exerciții demonstrative.

Agenda completă a evenimentului:

09:55 - 10:00 - Înregistrare

10:00 - 10:05 - Mesaj de Bun venit și scurtă prezentare despre Wantsome

10:05 - 10:15 - Program Managers, mentori în IT și proiecte viitoare

10:15 - 10:45 - Discuție despre industria IT cu invitați specialiști în HR din partea companiilor de IT

10:45 - 10:55 - Scurtă pauză și marea împărțire pentru cele 6 camere ZOOM

10:55 - 11:10 - Întâlnire cu mentorii. Și cu absolvenții.

11:10 - 12:50 - Programe de mentorat și experiență reală de muncă

12:50 - 13:00 - Q&A

Persoanele interesate de participarea la evenimentul Wantsome Open Day Live sunt invitate să își rezerve gratuit locul, accesând acest link.

Despre Wantsome

Wantsome a fost înființată în 2017, la Iași, și este cea mai mare unitate de învățământ independent în IT din Nord-Estul României. În 2019, Wantsome a deschis un sediu în București și urmărește să atingă cât mai mulți din cei interesați de specializările oferite. Până în prezent, Wantsome a înregistrat un număr de peste 1.000 de absolvenți, deține în portofoliu 49 de programe de mentorat susținute de 36 de traineri cu experiență, specialiști în IT din Iași și București. Detalii complete puteți găsi pe site-ul companiei.