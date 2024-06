We will, we will fake you!

Acum câteva săptămâni întreaga țară a fost cutremurată de repulsie la aflarea unei știri înfiorătoare: două femei au fost bătute cu o cruzime de neimaginat de un bărbat în văzul tuturor. Revoltător, nu? Îți ridică părul în cap de furie, te face să urăști tot neamul lor de bărbați, fir-ar ei să fie!

Doar că, pentru cine a mai avut răbdare să citească, ori să asculte, ori să vadă știrea mai departe, era vorba de fapt despre o luptă de MMA organizată după toate regulile, cu acordul tuturor părților și cu spectatori care au plătit bilet, în condiții de legalitate și siguranță depline, în Sala Polivalentă din București. Protagoniștii erau „arhicunoscuții” Sorin Țiganu, zis „Perversul de pe Tg. Ocna”, și, citez, „influencerițele” Beatrice „Bettyshor” Ungureanu și Roxana Țuțu. Cum, n-ați auzit de ei? Mamă, ce ignoranți sunteți…

Am zis că dau acest caz ca exemplu tipic de știre falsă pentru că exact asta a fost. Toate titlurile de pe canalele importante din zilele respective legate de acest subiect ținteau orice numai adevărul nu, în căutarea formării în mintea spectatorilor naivi și neinformați, ahtiați după senzațional, adică exact genul de spectator al zilelor noastre, a ideii de revoltă, de nedreptate, de discriminare, de neputință în fața răutății lumii în care trăim. Și cine poate rezista azi când aude cuvintele acestea? Eu, unul, dacă eram așa, n-aș fi rămas indiferent, voi nu?

Ei, și ce să vezi, exact asta s-a întâmplat. Lumea urla înfuriată pe toate canalele că ceea ce s-a întâmplat a fost ceva inimaginabil în zilele noastre, ceva cu totul nedrept și scandalos. Ba chiar comentatorii cei mai talentați au încercat, ca întotdeauna, să îndrepte ușor atenția și către un plan mai amplu, cum ar fi războiul din Ucraina, cât de primitivi suntem noi, românii, și altele asemănătoare.

Toate știrile sunau cam așa: „Două femei, lovite crunt în cușcă de un bărbat”, „Imagini SCANDALOASE: Două femei lovite cu bestialitate de «Perversul» de pe Târgu Ocna în cușcă!”, „Ce luăm din Rusia? Lupta dintre bărbatul de 140 de kilograme care a bătut la București două femei în ring”, „VIDEO Femei bătute în ringul fără prea multe reguli”, „Incidentul care plasează România în Evul Mediu”…

Doar după titlurile acestea îți dai seama că, dacă erai deja un activist woke, ușor inflamabil, seara acelei zile te-ar fi găsit în camera ta confecționând cu înfrigurare pancarte cu lozinci care instigau la pedepsirea vinovaților, sau chiar pregătind sprayuri cu vopsea, ouă stricate sau roșii care să fie aruncate în capul bărbaților suspectați de violență asupra femeilor. Nu încape niciun dubiu în acest sens. Nu cred că există prea mulți cetățeni moderni cu abonament la un serviciu de date mobile care să depună cel mai mic efort pentru aflarea întregului adevăr. Ei iau drept bun tot ce li se livrează de prima sursă și au un singur scop practic, acela de a fi vigilenți și cât mai implicați în exprimarea opiniilor în mediul virtual. Sunt mereu pregătiți de acțiune, gata să sară în picioare de la prima scânteie și să încingă Internetul cu părerile lor. Jos cu violența împotriva femeilor! Bărbații barbari să fie pedepsiți! Nu suntem Rusia! Să ieșim din Evul Mediu! ș.a.m.d. Cam așa ar fi sunat probabil lozincile respective.

Pentru cei mai calmi, însă, și mai curioși să afle adevărul, acesta ar fi putut fi relativ ușor de găsit tot pe Internet prin accesarea câtorva site-uri care aveau interviuri cu persoanele implicate sau care prezentau în detaliu întreg contextul, nu doar superficial. De acolo s-ar fi putut afla multe detalii cum ar fi că nu a fost nimeni cu adevărat rănit, cu atât mai puțin discriminat, că lupta a fost corectă, de la egal la egal, că toți cei implicați au avut echipament standard de protecție (femeile au purtat în plus și căști), și că nimeni nu era profesionist, prin urmare nu putea lăsa urme prea mari în adversar. Prin comparație se putea vedea o poză ajunsă virală cu două sportive profesioniste de MMA, Charisa Sigala și Taylor Starling, care după o luptă adevărată între ele, arătau aproape complet desfigurate.

Aceste surse de informare însă nu făceau parte din mainstream pentru că nu aveau doza de scandalos în ele, iar adevărul simplu e de-a dreptul neinteresant, prin urmare nu au avut mare efect, prima impresie a predominat.

Cât despre faptul că doar noi și rușii mai facem din astea, hai să fim serioși. Dați căutare pe MMA female vs male și o să găsiți o tonă de meciuri de la mama lor, adică din Occident, unele foarte actuale si foarte crude.

Și dacă e să o spunem pe cea dreaptă, cum ar fi trebuit să fie o luptă între „Perversul” și cele două fete ca să mulțumească pe toată lumea? În slow motion, cu plușuri, cu perne de puf, pe saltele gonflabile? Iar dacă ar fi câștigat fetele, cum ar fi fost? Nașpa pentru presă, cu siguranță, pentru că nu ar fi putut să devină o știre de senzație cu un impact asemănător niciodată. O știre adevărată, prin definiție, trebuie să producă valuri, reacții. Dacă e neinteresantă, nu merită să fie difuzată (eng. news worthy), nu are ce căuta în prim plan.

Și aici apare latura perversă (sic!) a lucrurilor: dacă cineva vrea să pună cu orice preț ceva acolo, la vedere, din diverse motive (politice, financiare), face în așa fel încât să pară că merită acest lucru și singura modalitate este de a distorsiona realitatea și adevărul. Și uite așa o știre care nu e newsworthy ajunge să fie umflată după toate criteriile populismului și vopsită cu toate culorile curcubeului apoi împinsă în față și băgată pe gât consumatorilor care fac la unison UAU!

În cazul de față chiar fetele însele au dezmințit știrile zicând, cum era și normal: „Noi am intrat acolo pentru că iubim adrenalina din cușcă.” sau „Poate aș intra, din nou, chiar cu el (n.r. – Perversu’ de pe Tg. Ocna). Aș repeta experiența asta. Nu o dată, ci de câte ori este nevoie.” Dar are asta oare vreo importanță? Are vreo relevanță faptul că tocmai cel implicat, presupusa victimă adică, zice că nu e așa cum o prezintă mass-media? Nuuuu. Dacă cineva cu bani și influență vrea cu tot dinadinsul ca tu să pari victimă sau călău, prost sau deștept, bun sau rău, nimeni nu îl va putea opri, indiferent de cum ești tu cu adevărat. Știrea e mai importantă chiar decât adevărul din spatele ei! Ea devine independentă, cu viața ei separată.

Săracul „Perversul”, asaltat de jurnaliști furioși, a zis că a făcut tot ce a fost în stare ca să nu râdă copiii lui de el că ia bătaie de la niște fete, iar la sfârșit și-a cerut scuze de la adversare. Tare nu?

Unii, precum Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, ca să arate că e diplomat și că nu ține partea nimănui, adică de frica opiniei publice, a adus moralitatea în discuție zicând că „nu este nimic ilegal în acest meci, dar nu este nici moral”. Afirmație exagerată pentru că într-o luptă în ring organizată după toate regulile, moralitatea nu are ce căuta. Înțeleg să nu accepți să te bați cu femei însărcinate sau cu alte probleme, cu oameni cu handicap mental care nu știu în ce se bagă, cu copii care încă nu au discernământ deplin, și să nu depășești limita violenței admise, dar când e vorba de adulți în toate regula, sănătoși, conștienți, în toată puterea fizică de care sunt în stare, nu cred că sexul lor poate veni în contradictoriu cu moralitatea. Vrei show, crezi că reziști, crezi cu adevărat în democrație și în egalitatea de gen, semnezi contractul și te bagi.

Replica acelei lupte „nedrepte și barbare” nu a întârziat să apară. La o săptămână după eveniment a avut loc un meci între o femeie și un bărbat în care cel din urmă, un ins slab și vai de capul lui, a fost pus la pământ după 9 secunde. Nimeni nu a difuzat știrea. Era vorba despre tiktoke-rul Măru Gagicarul. Nici de el nu ați auzit?! Mamăăăă…

Briscan Zara este scriitor și publicist

Publicitate și alte recomandări video