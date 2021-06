Week-end dramatic la Euro 2020

Evenimentul care a dominat primele zile ale Euro 2020 a fost unul tragic. În minutul 43 al meciului de la Copenhaga, dintre Danemarca şi Finlanda, cel mai bun jucător danez, Christian Eriksen, a căzut pe teren în momentul când primea în genunchi o minge aruncată din aut de un coechipier. Eriksen a avut nevoie de minute în şir de resuscitare la stadion, mai întâi din partea coechipierului său, Simon Kjaer şi apoi, din partea medicilor de urgenţă danezi, care au folosit şi defibrilator. Partida a fost suspendată de UEFA, apoi continuată după aproximativ o oră şi 45 de minute, cererea expresă fiind făcută chiar de către Eriksen, care – transportat la spital – a ajuns să se stabilizeze. Meciul s-a reluat, fiind câştigat de Finlanda.Conform medicului naţionalei Danemarcei, Eriksen respira şi avea puls când a căzut:”Apoi, dintr-o dată asta s-a schimbat şi am început să-i facem resuscitare cardiopulmonară. Ajutorul a venit foarte repede de la echipa medicală a turneului şi de la restul staff-ului şi cu cooperarea lor am făcut ceea ce trebuia să facem şi am reuşit să-l readucem pe Christian. El a vorbit cu mine înainte de a fi dus la spital”, a declarat dr. Martin Boesen. În privinţa perspectivelor sportive ale lui Eriksen, medicul Sanjay Sharma din Londra, care a lucrat la Tottenham cu danezul este de părere că danezul nu va mai juca niciodată fotbal: „Poate părea brutal, însă Eriksen a fost mort timp de câteva minute. Profesioniştii din sănătate vor risca să-l lase să moară din nou? Răspunsul este nu”, a spus medicul.

Primele rezultate de la Euro2020

Grupa A: Italia – Turcia 3-0. Demiral '53 – autogol), Immobile ('66), Insigne ('79); Elveţia - Ţara Galilor 1-1. Embolo ('49) / Moore ('75).

Grupa B: Danemarca – Finlanda 0-1 (0-0). Pohjanpalo ('59).În min. 74, Hojbjerg (D) a ratat un penalty; Belgia – Rusia 3-0. Lukaku ('10, '88), Meunier ('34).

Grupa D: Anglia – Croaţia 1-0. Sterling ('57).

Grupa C: Austria – Macedonia de Nord 3-1. Lainer ('18, Gregoritsch ('78), Arnautovic ('90) / Pandev ('28); Olanda – Ucraina 3-2 (0-0).Wijnaldum ('52), Weghorst ('58), Dumfries ('85) / Iarmolenko ('75),Iaremciuk ('79).