Wilo România susține performanța la cea de a XI-a ediție a Raliului Moldovei Bacău (P)

Wilo România, producător de top în domeniul pompelor şi sistemelor de pompare înalt tehnologizate, susține performanța în automobilismul sportiv, alăturându-se în acest weekend celei de-a XI-a ediții a Raliului Moldovei Bacău, în calitate de partener.

„La Wilo, credem în puterea exemplului și în dezvoltarea și perfecționarea continuă a produselor noastre, de aceea încurajăm concurența și spiritul inovator. Pentru noi, Raliul Moldovei Bacău este mai mult decât o competiție pe care o sprijinim cu drag, este o modalitate prin care contribuim la promovarea zonelor în curs de dezvoltare din România și, implicit, la îmbunătățirea, pe termen lung, a infrastructurii și condițiilor de trai din județul Bacău. Ne bucurăm să vedem că de la un an la altul, în ciuda tuturor obstacolelor, raliul capătă din ce în ce mai multă amploare pe scena națională și internațională. Apreciem efortul, devotamentul și dorința de performanță a organizatorilor și participanților, atribute care unesc viziunea Wilo cu ceea ce reprezintă acest raliu”, a evidențiat Mariana Corlaci, Marketing Manager - Wilo România.

Sponsorizările și parteneriatele companiei reconfirmă angajamentul Wilo România pentru standarde înalte, recunoscând și valorificând puterea sportului, artei și spiritul de echipă care îi caracterizează pe toți cei implicați, de la piloți de raliu, organizatori ai evenimentelor de automobilism sportiv, fani și întreaga comunitate. În plus, excelența în activitate este un obiectiv asumat la nivelul Grupului Wilo în toate cele peste 60 de filiale din întreaga lume. Astfel, cu acest prilej și prin acest parteneriat, soluțiile inedite, pompele inteligente și sistemele unice Wilo sunt readuse în centrul discuțiilor, ca opțiuni sigure pentru un viitor mai bun în utilizarea responsabilă a resurselor de apă și protejarea Planetei.

„În această perioadă plină de provocări climatice, sociale și economice, luăm o poziție hotărâtă în problemele de energie și resurse eficiente, precum și de transformare digitală și ne asumăm cu toată seriozitatea misiunea de a continua proiectele strategice demarate în România. Inaugurarea sediului Wilo România, anul trecut, este un prim pas în a transforma țara noastră în hubul principal de operațiuni pentru zona Europei de Sud-Est. Așa cum în automobilismul sportiv viteza duce la performanță doar atunci când este dublată de atenție la detalii, adaptabilitate, inovație și profesionalism, și în cazul Wilo România, aceste caracteristici sunt aduse în inima strategiei de business și a activității noastre de zi cu zi”, completează Mariana Corlaci.

În avanpremiera Raliului Moldovei, Wilo România organizează evenimentul ”Let’s race!”, la care partenerii Wilo sunt invitați să fie copiloți, alături de Adrian Răspopa, multiplu campion național, pentru o cursă cu adrenalină la cote maxime.

Pasiunea și devotamentul față de motorsport îi asigură și în acest an un dublu-rol lui Adrian Răspopa în organizarea Raliului Moldovei Bacău.

„Mă bucur că și în acest an mă aflu în postura de organizator și de pilot. Chiar dacă îmi este foarte greu să joc acest rol dublu, o fac cu plăcere ori de câte ori am ocazia. Totodată, știu sigur că fără sprijinul și înțelegerea partenerilor și a publicului nu puteam ajunge astăzi aici. Sunt foarte încântat că de patru ani de zile Bacăul se află și pe harta Europei, de când Raliul Moldovei Bacău a devenit etapă internațională, iar anul acesta examenul de maturitate a ajuns în final acolo unde mi-am dorit de foarte mult timp. Avem la start aproape 16 concurenți din țări precum Bulgaria, Turcia, Italia și Franța. Acest lucru ne arată clar evoluția și este dovada palpabilă că investițiile din județ, mă refer la aeroport, deschid o poartă către străinătate prin acest canal al sportului. În fiecare an susțin promovarea proiectului de infrastructură Autostrada A13 și îmi doresc mult să fiu cu prima mașină pe această autostradă, iar acest lucru să se întâmple cât mai repede. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au fost și sunt aproape și îi asigur că reușitele de abia încep”, subliniază Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit.

Raliul are statut de competiție internațională FIA, fiind singura etapă românească din campionatul European Rally Trophy – Balkan Rally Trophy. Pentru a marca acest eveniment, pe data de 28 iunie 2021, începând cu ora 12.00, în sala de ședințe a Consiliului Judetean Bacău a avut loc și o conferință de presă premergătoare Raliului Moldovei Bacău, powered by Dedeman Automobile, eveniment în cadrul căruia fost trecute în revistă parcursul inițiativei și sprijinul deosebit acordat de partenerii de tradiție, printre care se numără și Wilo.

„Suntem pionierul digital al industriei de pompe, iar activitatea companiei noastre în domeniul climatului și mediului înconjurător este recunoscută și apreciată la nivel internațional. Wilo Group se numără printre liderii mondiali ai protecției mediului selectați în baza celor 17 principii de sustenabilitate ale Națiunilor Unite, pentru proiectul „50 Sustainability & Climate Leaders”, și este câștigătorul Premiului German de Sustenabilitate, distincție oferită companiilor, municipalităților și entităților implicate în cercetare pentru performanțe de top în domeniul sustenabilității și protejării climatului. Suntem orientați către rezultate, după cum se poate vedea, de aceea credem în acest parteneriat strategic, deja de tradiție, cu Raliul Moldovei, o investiție care aduce beneficii tuturor. Așteptăm cu interes să vedem cum va decurge competiția din acest an și le dorim succes tuturor participanților”, conchide Mariana Corlaci.

Cea de-a XI-a ediție a Raliul Moldovei Bacău se desfășoară în perioada 03 – 04 iulie 2021, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, și păstrează formatul de la ediția aniversară de anul trecut a raliului, cu un total de 120.36km împărțiți în 13 probe speciale.

Întrecerea va reprezenta cea de-a șasea etapă din Campionatul Național de Raliuri Betano, Campionatul Național Rally 2 Betano și Campionatul Național de Raliuri pentru Vehicule Istorice Betano. Pentru mai multe detalii despre competiție accesați: https://raliul-moldovei.ro/ , iar pentru detalii despre campaniile de responsabilitate socială, promoții, produse și servicii Wilo România accesați: https://bit.ly/Wilo-Romania

Despre Wilo România

Wilo România face parte din grupul Wilo SE - producător premium în domeniul pompelor şi sistemelor de pompare pentru instalaţiile de încălzire, climatizare şi răcire, alimentării cu apă şi evacuării apei uzate. Produsele Wilo sunt înalt tehnologizate, prezintă uşurinţă în utilizare şi eficienţă energetică, standarde confirmate și de apartenența la organizațiile REHVA ( www.rehva.eu ) și AHCA (Agency for Health Care Administration).

Fondată în 1872, ca fabrică de produse din cupru şi alamă de către Louis Opländer, compania are peste 7,500 de angajaţi, în reprezentanţe din mai mult de 60 de ţări. În România, Wilo este prezentă din anul 1998. În 2020, după 18 luni de la demararea proiectului de construcție, Wilo a inaugurat noul sediu al companiei în România, cu birouri moderne, construite pe o suprafață de 1,800 mp și spații pentru servicii de depozitare, asamblare și reparații, extinse pe 2,700 mp. Hub-ul din Șoseaua Odăi 24 din Otopeni este dotat cu linii de asamblare pentru grupuri de pompare apă rece, pentru stingere incendiu în conformitate cu normativul de siguranță la foc a construcțiilor cu indicativul P118, hidrofoare și pompe submersibile. Toate sunt produse conform directivelor Europene aflate în vigoare. Noul sediu din România va funcționa ca Hub Regional, de unde operațiunile companiei vor fi gestionate pentru 10 țări din Europa de Est.

