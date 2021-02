Wizz Air: „Nu ne aşteptăm să revenim la cifre de trafic anterioare pandemiei în 2021“

Wizz Air a deschis 14 baze şi peste 300 de rute noi, una dintre bazele deschise anul trecut a fost cea de la Bacău.

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România ca număr de pasageri, cu peste 9 milioane de oameni transportaţi în 2019, a înregistrat o scădere de aproape 70% în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi în 2020 din şi spre România, înregistrând doar 3 milioane pasageri.

Industria aviatică a fost una dintre cele mai afectate sectoare economice, astfel că, activitatea operatorilor economici a fost direct afectată de evoluţia pandemiei şi de restricţiile impuse de către diversele state ale lumii.

„2020 a fost într-adevăr un an provocator pentru industria aviaţiei. Criza a prins Wizz Air într-o stare financiară foarte stabilă, cu lichidităţi de peste 1,5 miliarde de euro. Datorită modelului nostru robust de afaceri – ULCC (ultra low cost carrier), controlului strict al costurilor, agilităţii şi proceselor rapide de luare a deciziilor, am reuşit să ne adaptăm la noile condiţii destul de rapid. Considerăm 2021 un an de tranziţie şi nu ne aşteptăm să revenim la cifre de trafic anterioare pandemiei“, spun reprezentanţii Wizz Air.

