WPC - Lemn compozit. Când, unde și de ce sa îl folosești?

Unul dintre cele mai noi si interesante materiale de pe piata este lemnul compozit, cunoscut si sub denumirea de WPC ( Wood Polymer Composite). Cu proprietati atractive si un aspect deosebit, WPC reuseste sa ii cucereasca pe beneficiarii proiectelor de constructie, amenajare si renovare.

Ce este WPC si cum a ajuns sa fie o alternativa viabila pe piata de constructii?

WPC - compozitie

WPC este un material compozit obținut în principal din făină de lemn (peste 50%) şi mase plastice (rezultate din colectarea unor anumite tipuri de ambalaje din plastic), amestec stabilizat impotrivaradiatiilor UV, mucegaiurilor şi insectelor.

WPC - istoric

WPC a aparut pentru prima data in anul 1976 in Japonia, prin amestecarea fainii de lemn in proportie de peste 50%, cu diverse deseuri plastice.Totusi, in Europa, prima procesare a lemnului compozit este atribuita fratilor David si Marco Terragni, in Milano (Italia) in anul 1960. Produsul a devenit rapid foarte popular in SUA, unde initial, principalele aplicatii erau profilele pentru industria automotiva si profilele tip deck pentru terase. Imediat WPC a cunoscut rapid o crestere exponentiala la nivel global.

WPC – caracteristici

WPC este un materialul simplu de prelucrat si de pus in opera, in sistem complet, pana la ultimul surub, si poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativa si cu rezultate surprinzatoare. WPC are aspect natural de lemn, dar nu se fisureaza, nu se aschiaza, nu putrezeste, este antiderapant (chiar si umed), hidrofob si prietenos cu mediul.

Profilele WPC au durabilitate si rezistenta mare, nu isi schimba semnificativ culoarea si nu necesita operatiuniperioadice de intretinere. Profilele WPC produse la Buzau beneficiaza de 5 ani garantie, cu posibilitate de extindere de pana la 10 ani garantie (prin creşterea procentului de aditiv antiUV). În functie de respectarea normelor de montaj, exploatare şiintretinere, durata de viata a profilelor BENCOMP din WPC este de pana la 25 ani.

Profilele din lemn compozit se pot folosi la orice fel de amenajari exterioare usoare, cu excepţia structurilor de rezistenta. WPC are cateva avantaje care il recomanda pentru utilizarea in contexte dintre cele mai diverse, de la clima uscata din zonele desertice sau ecuatorile, cu umiditate din abundenta, pana la cea subpolara din nordul extrem.

Care sunt principalele avantaje pe care le ofera WPC?

Avantajele utilizarii WPC sunt numeroase. Practic, acesta preia o parte din avantajele elementelor din compozitia sa, reusind sa nasca si altele:

Este un material ce nu necesita intretinere speciala. WPC se curata foarte usor si nu are nevoie de tratamente deosebite pentru a face fata cu brio trecerii timpului;

Chiar daca sta in plina bataie a soarelui, WPC rezista la razele UV, avand una dintre cele mai reduse modificari de culoare comparativ cu alte materiale chiar si dupa ani intregi de baie de soare;

Profilele din WPC reusesc sa mentina o temperatura optima la o expunere excesiva la soare, de aceea sunt recomandate pentru a fi montate la terasele piscinelor, la pontoane, la traverse, sau alte zone unde se merge descult.

WPC poate sa faca fata foarte bine incendiilor, conditiilor meteorologice extreme si diverselor socuri fizice;

O mare calitate a profilelor de WPC este ca nu-si modifica semnificativ dimensiunile prin expunere la lumina şicaldura, coeficientul de dilatare fiind apropiat de cel al aluminiului.

Este excelent pentru utilizat in zonele alunecoase, deoarece este antiderapant. Adeseori WPC este folosit pentru a pava zonele din jurul piscinelor sau pentru realizarea pardoselii pentru ambarcatiuni;

WPC nu prezinta riscul de a fi distrus de daunatori, cum se intampla cu lemnul. Chiar si atunci cand este folosit in conditii favorabile pentru dezvoltarea daunatorilor, acest material nu ii atrage, nu corodeaza, nu putrezeste, nu dezvolta mucegai si nu se descompune;

Este foarte flexibil in ceea ce priveste modul in care poate fi folosit. WPC poate fi extrudat in diverse forme, de aici si gama larga de profile existenta, indiferent de dimensiunea lor.

WPC este ecologic. Asa cum am amintit, lemnul compozit este 100% ecologic, fiind realizat din materiale reciclabile. Lemnul compozit nu emite gaze toxice, nu eliberează substanțe periculoase pentru mediu, provine din materiale reciclate şi este reciclabil 100% după folosire, prin urmare se poate vorbi despre un produs ecologic.

WPC prezinta o variatie estetica foarte mare. Poate sa fie pus in opera in diverse culori si poate sa aiba numeroase modele.

Printre proprietatile profilelor WPC Bencomp se mai enumera si acele proprietati pe care ar trebui sa le ofere orice pardoseala exterioara: rezistenta la ciclul inghet-dezghet, agresiune biologica (muschi, licheni, insecte), un design modern si familiar si rezistenta exceptionala la radiatiile UV (un aspect uniform pe toata durata de viata a materialului).

Profilele WPC Bencomp sunt certificate FSC, garantam clientilor nostri ca materia prima lemnoasa provine din surse legale si paduri gospodarite responsabil.

Unde poate fi folosit WPC - lemnul compozit?

Aproape oriunde. Multumita tuturor avantajelor amintite, a gamei variante de profile si a paletei de culori (wenge, gri, maro roscat) acest material contureazao flexibilitate extrem de mare, astfel prin imaginatia si ingeniozitatea fiecaruiaprofilele din lemn compozit pot lua forma diferitelor proiecte. Este, asadar, ideal pentru realizarea de:

pardoseli de exterior – terase rezidentiale, terase pentru cafenele si restaurante,

garduri,

pergole,

pontoane,

foisoare,

balustrade,

mobilier urban si de gardina (gradina (banci, mese, cosuri de gunoi, jardiniere impermeabile de mari dimensiuni, ghivece pentru plante ornamentale),

placaricladiri, lambriuri exterioare,peretidespartitori etc.

Puteti viziona o parte din proiectele realizate cu profile WPC Bencomp aici: https://www.wpcromania.ro/galerie-foto.html

Lemnul compozit vs Lemnul natural

Foarte multi oameni prezinta o oarecare reticienta atunci cand vine vorba despre folosirea unui material atat de nou si de necunoscut, preferand varianta clasica a lemnului natural.

Lemnul natural este, intr-adevar, un material ecologic, cu aspect placut, care poate contura proprietati cat se poate de interesante.

Din pacate, marele defect al lemnului natural este faptul ca se degradeaza in timp, avand nevoie de o ingrijire atenta.

Lemnul compozit, in schimb, odata ce este pus in opera va rezista fara probleme, indiferent de factorii externi.

Costurile unui lemn natural de buna calitate sunt similare cu cele ale lemnului compozit, asadar, balanta inclina clar spre acest material nou si interesant.

Lemnul compozit surclaseaza lemnul natural, in ce priveste rezistenta mecanica la indoire, rezistenta la umiditate, radiatii ultraviolete, temperaturi joase sau ridicate, mucegaiuri, insecte.

Intrebari si raspunsuri despre WPC

1. Care este durata de viata a produselor realizate din WPC?

In general, aceste produse pot rezista fara a-si pierde din farmec pana la 25 de ani. Cel mai probabil, rezistenta lor este mult mai mare, insa dat fiind faptul ca este un material relativ nou, nu a avut ocazia sa isi demonstreze intreaga capacitate de a face fata trecerii timpului.

2. Cat suntde greu de montat profilele WPC?

Este unul dintre materialele care asigura un montaj facil. In multe cazuri, montajul se poate face in regim propriu, cu scule " hobby". Majoritatea obiectelor realizate din acest material sunt prefabricate si trebuie doar sa fie montate dupa instructiuni clare; ATENTIE – utilizati instructiunile primite de la producator, altfel riscati sa pierdetigarantia!

3. Cate tipuri de WPC exista?

Denumirea de WPC acopera toate produsele realizate din combinatii de mase plastice cu resturi lemnoase. Reteta poate sa fie diferita de la producator la producator. Tocmai de aceea, este bine sa se caute profile WPC cat mai bine realizate, care sa beneficieze de garantie generoasa si sa aiba un aspect care denota calitatea.

4. Care sunt dezavantajele WPC?

Desi este un material foarte bun, care poate sa castige lupta cu o multime de alte materiale pentru constructii, WPC nu este perfect.

Aspectul lucios a profilelor WPC ne pot duce cu gandul la un material din plastic, dar prin procesul de periere acest neajuns poate fi inlaturat.Prin periere aspectul profilelor WPC se va apropia foarte mult de aspectul lemnului natural, insa cu avantajele descrise anterior si pe care lemnul nu le are.

Fiind un material compozit care are in componenta si granule din plastic, imbatraneste si isi pierde din proprietati cu timpul, insa procesul de imbatranire este un proces cat se poate de normal pentru orice tip de material.Pentru WPC timpul de imbatranire este unul semnificativ mai indelungat in comparatie cu lemnul.

Chiar daca poate parea un mare dezavantaj faptul ca in momentul in care nu mai este folosit, devine un deseu mai greu de reciclat decat lemnul, noutatea este ca materialul din lemn compozit este un material reciclabil 100%, adica se poate reintroduce in procesul tehnologic, intarind ideea si certitudinea de material prietenos cu mediul inconjurator - ecofriendly.

Concluzionand, lemnul compozit este un material foarte atractiv, care pare sa aiba tot ceea ce ti-ai putea dori: aspect placut, rezistenta, flexibilitate si grija pentru natura.

