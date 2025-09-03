Xi Jinping și ceilalți

Vladimir Putin, fără a fi un personaj secundar, nu a fost nici pe departe vedeta reuniunii: această onoare i-a revenit, așa cum era de așteptat și așa cum și-au propus chiar organizatorii, președintelui Republicii Populare Chineze (RPC) Xi Jinping. În cele ce urmează vor fi prezentate succint cinci elemente semnificative politic ale întâlnirii la vârf a OCS.

Summitul Organizației de Cooperare Shanghai (OCS), găzduit de China comunistă în orașul-port Tianjin în perioada 31 august – 1 septembrie, a fost proiectat în așa fel încât să atingă simultan mai multe obiective politice ale țării-gazdă. A fost un eveniment diplomatic care nu a adus mari surprize, dar care confirmă o serie de tendințe manifestate în ultima vreme pe arena mondială. Desigur, noi tindem să acordăm o atenție specială prezenței la Tianjin a președintelui rus Vladimir Putin și să cuantificăm într-un fel sau altul manifestările de amiciție pe care i le-au rezervat unii sau alții dintre ceilalți invitați. Însă Vladimir Putin, fără a fi un personaj secundar, nu a fost nici pe departe vedeta reuniunii: această onoare i-a revenit, așa cum era de așteptat și așa cum și-au propus chiar organizatorii, președintelui Republicii Populare Chineze (RPC) Xi Jinping. În cele ce urmează vor fi prezentate succint cinci elemente semnificative politic ale întâlnirii la vârf a OCS.

În primul rând, trebuie observată înlănțuirea evenimentelor: o succesiune de evenimente sectoriale ale OCS, unele desfășurându-se la nivel ministerial, în luna iulie (cea mai importantă a fost cea a miniștrilor de externe, care a avut și un caracter pregătitor al summit-ului), întâlnirea la vârf propriu-zisă, în marja căreia președintele Xi s-a întâlnit și cu diverși omologi, apoi discuțiile oficiale de marți cu Vladimir Putin și, în fine, parada militară de miercuri, menită să marcheze opt decenii de la încheierea ostilităților din Pacific (capitularea Japoniei a avut loc la 2 septembrie 1945). Desigur, faptul că RPC a asigurat președinția organelor OCS în perioada 2024-2025 a facilitat această valorificare a „terenului propriu”, însă probabil că nu este inoportun să spunem că astfel s-a întărit percepția leadership-ului chinez.

Tot postura de gazdă i-a permis conducătorului RPC să creeze un eveniment mai amplu, aducând la Tianjin nu doar conducătorii statelor-membre sau cu statut de observator, ci și pe mulți dintre cei ai țărilor „partenere de dialog”, grup care include și Turcia (președintele Recep Tayyip Erdoğan a fost una dintre figurile importante ale reuniunii) sau Arabia Saudită (regatul nu a fost însă reprezentat, de această dată). A surprins, poate, prezența premierului armean, în condițiile în care țara sa părea la un moment dat să-și dorească apropierea de Occident – dar nu este indicat să tragem concluzii grăbite. Oricum, dacă președintele Xi și-a dorit un eveniment care să sugereze ponderea demografică, economică, politică etc. a „non-Vestului”, precum și un anumit grad de recunoaștere a calibrului cu totul special al Chinei, l-a obținut.

Cea de-a treia observație se referă tot la RPC și la modul în care Beijingul înțelege să-și consolideze statutul de lider al unui „non-Vest” pe care și l-ar dori (dar mai are mult de așteptat și de lucrat) mai bine integrat. Este vorba de cunoscuta și consacrata metodă a finanțării structurilor colective de cooperare. De data aceasta, președintele Xi a promis împrumuturi de 1,4 miliarde de dolari – vom vedea în ce monedă se vor concretiza tranzacțiile – membrilor organizației și a reluat ideea mai veche a unei bănci de dezvoltare a OSC, prin aceasta înțelegându-se că tot RPC va fi acționarul principal și principalul furnizor de fonduri. Și celelalte propuneri de cooperare economică merg în aceeași direcție, de afirmare a unui leadership ferm, dar oarecum soft – un model pe care RPC îl promovează de ani buni, încă dinainte să-și enunțe atât de clar, sub Xi Jinping, pretențiile politice globale.

În al patrulea rând, se poate spune că Beijingul nu numai că susține Rusia, dar i-a facilitat lui Vladimir Putin asumarea unui rol important, unul de la înălțimea căruia să respingă mai ușor discursurile occidentale despre izolare. Desigur, RPC are linia sa bine-cunoscută de sprijinire (limitată și nu chiar dezinteresată) a Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, astfel că nu poate fi considerată o parte neutră. Dar ponderea economică și politică a Beijingului îi permite lui Xi Jinping să nu clipească atunci când proclamă principii de acțiune internațională aflate în evidentă opoziție cu acțiunile concrete ale țării sale, pentru că partenerii săi de dialog nu pot sau nu vor să-l contrazică.

În fine, era de așteptat ca discursul conducătorului RPC să conțină atacuri la adresa SUA și administrației Trump, pe coordonatele bine știute ale distincției între mentalitatea de tip Război Rece, agresivă a Americii și cea principială și orientată către o guvernanță globală echitabilă etc. a Chinei comuniste. Este discursul de propagandă tipic al Beijingului și nu merită tratat altfel decât ca instrument de propagandă. Însă este clar că există nemulțumiri suplimentare la adresa președintelui Trump, care – cu intenții lăudabile sau nu, aceasta este o altă discuție – tulbură un statu-quo normativ ce s-a dovedit benefic ascensiunii economice și politice a Chinei.

Există numeroase tentații de a minimaliza potențialul de cooperare între actorii non-occidentali și chiar anti-occidentali, pornind de la diferențele și chiar rivalitățile (unele dintre ele, istorice) care se manifestă între ele. Desigur, între RPC și India există subiecte încinse, între Beijing și Moscova nu lipsesc grijile față de efectele pe care le va provoca mâine actuala prietenie fără limite de astăzi. Dar nu trebuie neglijată capacitatea guvernelor de a ierarhiza atent îngrijorările și – revenind la țările OCS și prietenii lor – de a încerca să producă ceea ce în relațiile internaționale numim soft balancing, o contrabalansare politico-diplomatică și economică, fără a se intra în zona militară, a SUA și a proiectelor americane/ occidentale de organizare a lumii. Nici neglijarea, nici exagerarea nu sunt călăuze bune.

Publicitate și alte recomandări video