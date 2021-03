Young at any age! Descoperă colecțiile din magazinele Palas și fii fabuloasă indiferent de vârstă!

Primăvara aceasta este despre femeile frumoase, încrezătoare și, mai ales „Young at any age”. Și cum vârsta e doar o stare de spirit, fii mereu splendindă, plină de viață, jovială și continuă să îi inspiri pe cei din jurul tău, iar pentru un look impecabil, fă o vizită în magazinele din Palas. Totodată, pentru a-ți păstra spiritul mereu tănâr, fii deschisă și la experiențe noi, așa cum sunt și personajele campaniei.