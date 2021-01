CSM Politehnica

Politehnica Iaşi a efectuat ieri un nou antrenament, după ce luni a avut loc prima şedinţă de pregătire a anului. Antrenorul Daniel Pancu i-a avut la dispoziţie şi pe Juan Pablo Passaglia şi Dzenan Zajmovic, care au fost învoiţi în prima zi a săptămânii. Cei doi s-au antrenat însă separat. Astăzi este aşteptat să se întoarcă Joseph Mensah, iar Lucas Chacana ar putea reveni în România poimâine.

În zilele următoare sunt aşteptate despărţirile de Nicandro Breeveld, Donaldo Acka şi Chacana. Primul spune că va rămâne în Olanda, unde s-a stabilit, în timp ce ultimii sunt în discuţii cu Universitatea Cluj. Pe lista posibililor plecări mai sunt Mensah, Rodny Lopes Cabral şi Levente Bösz. Poli trebuie să le găsească echipe celor trei. Despărţirea de Bösz va fi posibilă dacă va fi adus un alt portar. Reamintim, faţă de tur, până acum au plecat Assulin, Angiulli şi Tălmaciu.

La sosiri, după cum am anticipat, prima mutare este Ştefan Cană, un fundaş de 20 de ani împrumutat de la FCSB. De meserie stoper, Cană, care poate evolua şi fundaş dreapta, s-a antrenat ieri în Copou.Iaşul caută să mai transfere un portar, un fundaş, doi mijlocaşi şi un atacant.Pancu a primit ieri şi o veste proastă. Din păcate, accidentarea lui Platini, suferită înainte de ultima etapă a turului, este mai gravă decât se aştepta. Atacantul care, contrar obiceiurilor sale de a întârzia la reunire, a venit la timp în Copou în acest an, are o ruptură musculară şi ar putea lipsi o lună de pe gazon.