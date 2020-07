Zăngănit de cătuşe dinspre Bucureşti: De ce s-au despărţit Maricel Popa şi Gheorghe Nichita?

Gheorghe Nichita, fostul primar al Iaşului, nu mai este angajatul Consiliului Judeţean. Preşedintele CJ a semnat dispoziţia de încetare a contractului individual de muncă pe durată determinată, ca urmare a acordului părţilor.

Nichita era consilier personal al lui Maricel Popa din primăvara lui 2017. „Îi mulţumesc d-lui Nichita pentru colaborarea şi implicarea în proiectul «Sistem de Management Integrat al Deşeu­rilor», proiect care a ajuns la final. Experienţa şi profesionalismul domniei sale au fost un real ajutor în derularea proiectului“, a spus şeful CJ.

Pe de altă parte, fostul primar ne-a declarat că decizia de a pleca din cabinetul de consilieri al preşedintelui CJ a fost determinată de apropierea datei alegerilor.

„Duminică am avut o discuţie cu dl. Popa şi am luat această decizie pentru că nu am vrut să mi se reproşeze că influenţez negativ rezultatul PSD în alegeri. Orice scor ar scoate, vor fi unii care să spună că «puteam să avem un scor mai bun dacă nu era situaţia cu Nichita» şi atunci cred că e cel mai bine aşa, ca actuala echipă să-şi poată măsura rezultatele muncii, să-şi cunoască adevărata valoare fără alte influenţe“, ne-a explicat Gheorghe Nichita.

Amintim că fostul primar aşteaptă în aceste zile verdictul în dosarul de corupţie care se judecă la Curtea de Apel Bucureşti. Gheorghe Nichita a fost reţinut de procurorii DNA în octombrie 2015, sub suspiciunea de luare de mită.

„În luna august 2013, în contextul implementării proiectului «Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iaşi», care privea fluidizarea traficului rutier şi pietonal, precum şi scăderea gradului de poluare, finanţat din fonduri europene, inculpatul Nichita Gheorghe, în calitate de primar al municipiului Iaşi, a pretins şi primit de la ceilalţi inculpaţi mai multe foloase necuvenite (10 la sută din valoarea contractului, n.r.) pentru a agrea câştigarea licitaţiei de către asocierea UTI-IBC şi semnarea contractului respectiv, în valoare de 69.614.309 lei (fără TVA), precum şi pentru asigurarea derulării acestuia în bune condiţii“, menţiona un comunicat al DNA emis la momentul reţinerii fostului primar.

Următorul termen în proces a fost fixat după mai multe amânări pe 30 iulie, când este aşteptată şi sentinţa. În prima instanţă, Gheorghe Nichita a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Cât priveşte Sistemul de Management de Trafic, acesta nu funcţionează nici astăzi peste tot în oraş.