Zboruri noi din Iași, în această toamnă. August a fost luna cea mai aglomerată la Aeroport de la începutul anului: 225.000 de pasageri

Traficul a trecut de 1,5 milioane de pasageri de la începutul anului. Toamna „vine” cu destinații și cu zboruri noi.

Aeroportului i-a mers bine vara aceasta. Până luna trecută, traficul de pasageri a fost în creștere, culminând cu o estimare de 225 de mii de călători în august. Dacă acest număr va fi confirmat, ar reprezenta cea mai aglomerată lună de la începutul anului, dar și un avans față de august 2024, când s-au înregistrat la Iași 221 de mii de pasageri îmbarcați și debarcați. Practic, în primele opt luni ale anului, adică până la sfârșitul verii, 1,5 milioane de pasageri au trecut prin porțile de îmbarcare/ sosire ale Aeroportului Iași.

Pe de altă parte, așa cum am mai relatat, toamna „vine” cu destinații și cu zboruri noi. Astfel, pe 19 septembrie este programat primul zbor spre Dubai. El va fi efectuat de o companie venită pentru prima dată la Iași, FlyDubai, care deschide această destinație cu două zboruri pe săptămână.

Animawings, compania care asigură din martie zboruri spre București, a anunțat la rândul ei că va crește frecvența acestor curse. Astfel, din octombrie, zborurile vor fi zilnice, cu două perechi în zilele de luni, miercuri, joi și vineri. În celelalte trei zile, va fi o singură cursă pe zi. În total, 11 zboruri dus-întors Iași-București pe săptămână.

Și compania Wizz Air va deschide încă patru rute de la Iași, spre Copenhaga, Praga și Valencia, din 27 și 28 octombrie, respectiv către Pescara (Italia), din 9 decembrie. Pentru toate vor fi câte două zboruri pe săptămână. Wizz își consolidează astfel statutul de operator principal de zbor pe aerogara ieșeană, cu 25 de rute directe către 14 țări.

