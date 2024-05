ZdITV: Cosette Chichirău, despre compromis, curaj și trădare în politică. Relația cu Marius Bodea

Cosette Chichirău, singura femeie care candidează pentru funcția de primar al Iașului, explică opțiunea de a continua cursa după ce a ieșit din USR, partidul prin care s-a lansat în politică. Cum vede contribuția femeilor în politică și în ce măsură partidul pentru care candidează acum, România ECO, cu sigla CURAJ, este croit sub auspiciile curentului progresist.

Ce o deosebește de Marius Bodea, candidatul Alianței Dreapta Unită, de ce nu a putut face echipă cu el și ce șanse crede că are pentru a pune în discuție postul actualului edil. Ce înseamnă compromisul în politică, ce ar face dacă ar retrăi acum momentele din 2021 – când în echipa pe care a condus-o s-a produs fisura care a asigurat majoritate actualului primar Mihai Chirica – și de ce are imaginea de ”inflexibilă”, care pentru unii este potrivită competiției electorale, dar pentru mulți alții este necorespunzătoare unui lider politic. Are vreo înțelegere cu PNL, de ce au apărut zvonurile care cultivă o asemenea ipoteză, dacă vizează o altă funcție administrativă obținută ca urmare a unei negocieri politice?

De ce ar avea mai multe șanse acum decât în 2020 să propună o echipă unită și în ce măsură un lider politic poate evita trădarea oamenilor care îl însoțesc. Cum îi descrie într-un cuvânt pe contracandidați și care sunt principalele cinci proiecte edilitare pe care le propune alegătorilor. Cum vede rezolvarea blocajelor în trafic la orele de vârf la principalele intrări și ieșiri din oraș?

De ce a fost la ultimul meci al echipei de fotbal ”Poli Iași” și cum vede viitorul echipei. Despre acestea, dar și multe altele, în interviul din studioul ZdITV pe care redactorul șef Toni Hrițac l-a luat candidatei sub sigla CURAJ, Cosette Chichirău.

Publicitate și alte recomandări video