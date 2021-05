Zece puncte până la Tokyo

Sportiva ieşeană Andreea Verdeş de la Clubul de Gimnastică Ritmică Corrado a participat la sfârşitul săptămânii trecute la o nouă etapă de Cupă Mondială, desfăşurată la Baku bun prilej de a acumula punctele necesare pentru un loc la Jocurile Olimpice de la Tokio. Şi de această dată, nivelul competiţiei a fost foarte ridicat, gimnastele calificate până acum, dar şi principalele candidate la ultimele trei locuri libere, având evoluţii de ţinută. Eleva antrenorilor Cătălina Radu şi Constantin Radu s-a clasat a douăsprezecea la individual compus şi s-a calificat în două finale pe obiecte.La panglică, românca s-a situat pe locul VI, iar la măciuci, pe poziţia a VIII-a.

După cele trei etape de Cupă Mondială din acest an, în clasamentul gimnastelor care candidează pentru locurile rămase libere la JO, Andreea ocupă locul IV, cu 95 de puncte, în urma slovenei Ekaterina Vedeneeva (135 p), Sabinei Taşkenbaeva din Uzbekistan (130 p) şi a maghiarei Fanni Pigniczki (105 p), celelalte concurente, în frunte cu lituanianca Jelizaveta Polstjanaja (75 p) având punctaje sensibil inferioare. Dacă primele două gimnaste sunt ca şi calificate, Fanni Pigniczki şi Andreea Verdeş (România) vor avea un „duel” pasionant pe covorul de la Pesaro (Italia) unde va avea loc etapa decisivă a Cupei Mondiale între 28-30 mai „Suntem cu sufletul la gură în aşteptarea deznodământului în această cursă grea, dar frumoasă sub aspect sportiv pentru un loc sub soarele olimpic. Andreea, studentă la Universitatea Al I.Cuza, este o sportivă de excepţie, dar şi un om remarcabil. Sperăm, eu şi Cătălina, care o însoţeşte la toate competiţie, că Andreea Verdeş va avea resursele necesare pentru evolua la un nivel ridicat şi la Pesaro, pentru a o depăşi pe Fanni Pigniczki din Ungaria”, a declarat reputatul tehnician Constantin Radu, care o pregăteşte pe Andreea, impreună cu fiica sa, Cătălina.