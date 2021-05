Zeci de câini fără stăpân, prinşi şi aruncaţi într-o groapă de gunoi, în apropierea unei mănăstiri

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei "Help Lăbuş", şase persoane au capturat peste 25 de câini fără stăpân, i-au băgat în saci de rafie legaţi la gură şi i-au aruncat într-o groapă de gunoi a unei mănăstiri din localitatea Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi.

"Săptămâna Mare â săptămâna în care viaţa unor suflete nu are valoare. Capturare ilegală şi traumatizantă de câini în com Tudor Vladimirescu. 5-6 bărbaţi înarmaţi cu ţevi, laţuri şi saci au prins într-un mod barbar câinii din incinta şi împrejurimile Mănăstirii Tudor Vladimirescu. Prinşi in acţiune de către voluntarii „Ajutaţi-l pe Lăbuş Galaţi", au reuşit să facă nevăzută maşina în care erau "depozitaţi" câinii în saci de rafie, legaţi la gură; la scurt timp am găsit câinii maltrataţi (scoşi din saci) într-o curte închisă cu destinaţia groapă de gunoi din incinta mănăstirii. Se poate vedea că la această groapă există leşuri de câini mâncate de ceilalţi câini în viaţă", au scris pe pagina de Facebook reprezentanţii asociaţiei.

Aceştia au afirmat că au reuşit să salveze mare parte din animalele prinse şi aruncate cu ajutorul Poliţiei şi fac apel la oameni să adopte aceşti câini.

"Am beneficiat de sprijinul Poliţiei pentru a pătrunde în incinta mănăstirii şi de a opri această acţiune de cruzime faţă de animale. Unul dintre câinii băgaţi în sac (cel cu ţesătura cea mai deasă) se află în comă la clinica Siavet medical cu şanse minime de supravieţuire datorate asfixierii. Fără să gândim că adăpostul nostru este plin, am început să-i salvam. 13 câini adulţi şi 3 pui au ajuns şi sunt în siguranţă la Ajutaţi-l pe Lăbuş. S-a făcut plângere (a fost identificat proprietarul maşinii) pentru rele tratamente şi cruzime faţă de animale. Vinovaţii trebuie să răspundă în faţa legii. Azi mergem să preluam diferenţa de câini rămasă, cca 7-8. Vă rugăm să fiţi solidari cu noi şi să adoptaţi, ajutaţi, donaţi!", au mai scris pe pagina de Facebook reprezentanţii Help Lăbuş.

Poliţia Judeţeană Galaţi a anunţat că face cercetări în acest caz.

"În urma apariţiei în spaţiul public, pe un site de socializare, pe pagina Asociaţiei „Help Lăbuş", a unor imagini în care apar mai mulţi câini comunitari care ar fi fost băgaţi în saci de rafie precum şi a altora care s-ar afla într-un spaţiu amenajat pentru depozitarea gunoiului din zona unei mănăstiri din localitatea Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, fiind precizat faptul că aceştia ar fi fost supuşi unor rele tratamente, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi - Biroul pentru Protecţia Animalelor s-au autosesizat cu privire la săvârşirea infracţiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor. În cauză urmează a se efectua cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au comis aceste fapte, pentru identificarea autorilor şi pentru administrarea probatoriului necesar în vederea tragerii la răspundere conform legii", a precizat Poliţia Galaţi.

Cititi si: Câine găsit spânzurat în Vaslui. Poliţia i-ar fi spus proprietarului că „face tam-tam pentru niște javre”