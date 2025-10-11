MICA PUBLICITATE
Local

De la 30 la 3.000 de lei. Cât costă blănurile, gecile și șepcile din piele la târgul de Sărbătorile Iașului

De Andreea TIMOFTE
sâmbătă, 11 octombrie 2025, 15:30
Zeci de comercianți de articole vestimentare din blănuri și piele naturală s-au reunit la Iași, în cadrul Târgului de Blănuri și Haine de Piele, eveniment care se desfășoară până pe 15 octombrie, în cadrul Sărbătorilor Iașului. Târgul este amplasat pe Esplanada Costache Negri și în zona Halei Centrale.

Hainele de blană sunt printre cele mai scumpe articole, cu prețuri între 1.500 și 2.000 de lei, iar modelele speciale, care combină blana cu puf ajung la 2.500-3000 de lei. Vestele din piele se vând între 320-350 de lei.

Pentru cei mici, cojoacele sunt disponibile la 300-350 de lei, iar botoșeii din piele costă aproximativ 30 de lei perechea. Șepcile se găsesc între 60 și 150 de lei, iar pentru adulți, papucii de casă sunt 50 de lei, iar botoșeii – 60 de lei. Oferta este completată de articole practice, precum mănuși din piele (50-80 de lei), portofele (80-130 lei), curele (40-60 lei/buc).

Pe lângă Târgul de blănuri și de piele, care se desfășoară între 10 și 15 octombrie pe Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală, în parcarea de la Hala Centrală are loc Sărbătoarea Vinului, iar pe bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt vizitatorii pot explora Târgul de Toamnă.

