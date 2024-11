Zeci de elevi ieșeni prinși într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Au fost găsite seringi cu heroină

„Sunt mai multe dosare conexate, iar firul roșu este faptul că drogurile ajungeau la elevi. Astfel, avem un dosar cu 10 infractori, un altul cu patru, și altele pe care le-am cumulat. Dacă vorbim despre distribuitori, cel mai mic dintre ei are 15 ani iar printre consumatori, de asemenea, cel mai mic are 13 ani. Distribuitorii elevi nu vindeau cantități mari de droguri, cei mai mulți au fost intermediari”, ne-a precizat un ofițer de la Brigada de Criminalitate Organizată și Terorism Iași. Ulterior, procurorii au venit cu detalii din anchetă. „Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași efectuează 50 de percheziții domiciliare în municipiile Iași, București, Galați, Pașcani și orașul Podu Iloaiei, în mai multe cauze penale având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, săvârșite în special în mediile școlare. Anchetele vizează un număr de 40 de făptuitori, majoritatea elevi și studenți ai unor unități de învățământ de pe raza județului Iași, față de care organele de urmărire penală au desfășurat ample activități de documentare și investigare în combaterea traficului cu substanțe interzise. Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, fiind vizați atât făptuitorii, cât și aproximativ 70 de consumatori, majoritatea elevi și studenți. Cercetările efectuate au beneficiat de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași, DGASPC Iași și Spitalului de Copii Sf. Maria, care monitorizează cazurile minorilor intoxicați ca urmare a consumului de substanțe interzise”, au precizat reprezentanții DIICOT.

Elevii fumau în special droguri sintetice cum ar fi Cristalul dar și canabis, iar la un distribuitor, polițiștii și procurorii au găsit seringi cu urme de heroină. Poliţişti antidrog consultaţi de către jurnaliştii „Ziarul de Iaşi” ne-au explicat denumirile populare ale psihoactivelor consumate de către elevi.

„Ierburile de tipul Kratom, Salvia divinorum, Sally D, Lady Salvia, Magic Mint, Calea Zacatechichi, Turnera Diffusa, Cola nitida. Mai sunt substanţe psihoactive sintetice denumite El Padrino, Spice, Ex, K2, Euphoria, Ecsphoria, Diablo. Mai sunt opiacee Pondere 54 Funky, Cocolino, penthedrone, methoxetamine, MDPV, 6-APB, bk-MDMA, 3,4- DMMC, şi cu amestec de ketamină, cunoscută sub denumirile Green, K, Special k, Super k, Vitamin k, „Ket”, ne-au spus aceştia. Drogurile au ajuns să fie o problemă de siguranţă naţională, iar Iaşul este în „pole pozition” pe harta României, spun achetatorii. În cazul Iaşului, s-a ajuns ca şi copiii să se drogheze cu substanţe psihoactive sintetice, denumite generic „cristale”. „Cristalele, adică drogurile sintetice, sunt găsite de către colegii de la Criminalitate Organizată Iaşi la fiecare percheziţie. Cristalele imită drogurile MDM, cocaina, doar că sunt sintetice, mult mai periculoase. La spital, medicii nu ştiu şi nu pot afla ce a consumat pacientul, şi nici acesta nu ştie. Deci nu are cum să îl trateze. De asemenea, o altă problemă este faptul că a crescut vârsta dealerilor de droguri. Avem la Bacău un caz în care o femeie de 72 de ani şi un bărbat de 82 au debutat ca şi traficanţi de canabioid şi canabioid sintetic”, a spus Marius Manea, inspector de poliţie şi şeful Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, prin luna martie a acestui an.