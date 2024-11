Zeci de familii din Complexul Colina Însorită lăsate fără apă de săptămâni bune pe fondul unei dispute dintre dezvoltator și furnizor

Problema a apărut după ce firma lui Aurel Rascenco a fost radiată, iar ApaVital nu a mai putut emite facturi pe numele acestuia, ne-au explicat locatarii. ApaVital arată că soluția ar fi ca Rascenco să preia contractul pe persoană fizică pentru a permite continuarea furnizării apei, însă dezvoltatorul imobiliar consideră că această cerere este ilegală și absurdă, întrucât nu mai este proprietar și nu poate semna un astfel de contract. De asemenea, el susține că societatea care administrează blocurile, mai precis Urbica, nu a făcut demersurile necesare pentru a transfera rețeaua de apă pe asociația de proprietari. Cei de la Urbica susțin că societatea nu este responsabilă pentru lipsa apei, directorul afirmând că și-a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește administrarea imobilelor și că Urbica nu a fost responsabilă pentru contractele de furnizare a apei, care au fost încheiate de dezvoltatorul Aurel Rascenco pe numele firmei sale.

CITESTE SI: Fără apă în blocuri premium: conflict între locatari și dezvoltator pe tema constituirii asociației. S-a cerut ajutorul judecătorilor

Acum, proprietarii apartamentelor spun că sunt prinși la mijloc și că reluarea apei potabile depinde de clarificarea unor aspecte tehnice și juridice între dezvoltatorul imobiliar și operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare: „ApaVital afirmă că este necesară semnarea unui act adițional de către dezvoltator pentru actualizarea situației locului de consum, după ce acesta a fost radiat ca plătitor de TVA. Totodată, ApaVital susține că rețeaua de apă ar trebui să fie predată către municipiu, conform reglementărilor. Dezvoltatorul Aurel Rascenco arată că nu poate semna actul adițional, invocând faptul că lucrările de construire din zonă nu sunt finalizate, ceea ce face imposibilă predarea către municipiu în acest stadiu”, ne-a explicat situația un locatar.

Oamenii se gândesc cu groază la ce îi așteaptă odată cu venirea iernii

„În complexul Colina Însorită din Păcurari, zeci de familii, inclusiv persoane vârstnice și bolnave, trăiesc un coșmar de neimaginat: suntem lipsiți de apă potabilă de săptămâni întregi, iar problema pare departe de o soluționare. Deși ne-am respectat toate obligațiile financiare, suntem captivi într-un conflict administrativ care nu ne aparține, dar care ne afectează direct viața de zi cu zi. Fără apă pentru gătit, spălat sau menținerea igienei personale, trăim în condiții ce sfidează limitele umanității. Pe lângă această criză, ne confruntăm și cu frigul din apartamente, deoarece sistemul de încălzire depinde de alimentarea cu apă, lăsându-ne să îndurăm temperaturile scăzute fără nicio protecție”, ni s-a plâns proprietarul apartamentului.

Cum explică situația dezvoltatorul imobiliar

El spune că viața locatarilor s-a transformat într-un coșmar. „Persoanele vârstnice și bolnave, care nu pot transporta apă din alte surse, sunt cel mai afectate. În lipsa apei, mirosul insuportabil din blocuri a devenit o problemă constantă, iar riscul apariției bolilor infecțioase este alarmant. Totodată, familiile cu copii mici trăiesc în disperare, neavând acces la o resursă vitală pentru gătit, igienă sau curățenie. Frigul din apartamente ne accentuează suferința, deoarece lipsa apei blochează funcționarea sistemului de încălzire, expunându-ne la temperaturi scăzute în plină iarnă”, ne-a scris locatarul.

Contactat telefonic, Aurel Rascenco a explicat pentru „Ziarul de Iași” situația creată în complexul Colina Însorită, unde a construit aceste blocuri și a realizat rețeaua de apă. „Am avut un contract cu ApaVital pe firma mea, valabil până când am vândut toate apartamentele. Asociația de proprietari nu era constituită la acel moment, iar eu am înțeles situația. Insă, după aceea, de când au constituit asociația de proprietari și până acum, vorbim de aproape zece ani de când am contractul și de vreo opt ani de când au asociația, ei și-au luat un administrator, societatea Urbica, care nu a făcut niciun demers să preia contractele pe ei, pe asociație, și au mers așa”, ne-a explicat situația dezvoltatorul imobiliar.

CITESTE SI: Traiul în Absurdistanul din Iași. Locatarii unui bloc premium din Păcurari se spală de trei săptămâni la lighean

Problema a escaladat după ce firma lui Rascenco a fost radiată, iar acum ApaVital consideră că soluția este ca Rascenco, pe persoană fizică, să preia contractul de apă pentru cele 80 de apartamente, în care proprietarii n-au mai văzut de săptămâni întregi apă la robinete. „Este absurd să îmi ceară să preiau un astfel de contract. ApaVital spune că eu sunt singurul în măsură să fac asta, deși nu mai am nicio legătură cu proprietățile. Este o soluție complet nerealistă și ilegală”, ne-a declarat Rascenco.

„Acum, soluția lor cu mine este ilegală”

Acesta susține că societatea Urbica a administrat imobilele într-un mod neglijent. „De exemplu, un bloc turn de zece etaje nici măcar nu l-au inclus în asociația de proprietari. Iar ApaVital a facturat timp de doi ani pe mine, persoană juridică, deși societatea a fost radiată din anul 2022, colectând TVA. (…). Iar Urbica, în loc să facă demersurile necesare, a continuat să ia bani de la locatari, inclusiv de la cei care nu erau în asociația de proprietari, cum este cazul blocului turn”, susține dezvoltatorul imobiliar. Eu nu am niciun conflict cu ei, dar proprietarii sunt niște neglijenți cărora le-a convenit să le vină facturile pe numele meu timp de opt ani, până când ANAF m-a radiat. Eu aș preda toate utilitățile, dar în momentul în care termin investițiile, lucrările acolo. Nu fac un bloc și apoi predau rețeaua, ca să încep din nou procedurile de la zero. Acum, soluția lor cu mine este ilegală. Ar însemna să le furnizez eu apă, deși nu am acolo nicio calitate de utilizator, pentru că nu mai sunt proprietar. Ar fi ca și cum aș desfășura o activitate economică, ceea ce este infracțiune. Ei mă trimit într-o misiune imposibilă. Eu nu am cu ce să îi ajut, decât să le dau toate acordurile de branșare la rețeaua mea”, a completat dezvoltatorul imobiliar.

El susține că această practică de a preda o rețea, la care fac referire proprietarii apartamentelor din blocurile pe care le-a construit, nu există. De asemenea, Rascenco menționează că, deși ApaVital ar fi putut implementa o soluție temporară pentru ca oamenii să beneficieze de apă, acest lucru nu s-a întâmplat. „Nu există procedura de a preda o rețea. Nu a făcut niciodată Primăria Iași așa ceva. M-am interesat, nu știe nimeni nimic despre a preda o rețea. Nu asta stătea însă în calea ApaVital ca să aibă umanitatea să le facă acestor oameni o formă temporară, pentru ca ei să aibă apă. Am înțeles că se va rezolva problema. Neglijența este însă a proprietarilor, de opt ani să stai să vină consumul pe altcineva (…). Acum, când li s-a oprit apa, există o presiune socială imensă. Iar ApaVital, în «inteligența» celor de acolo, a găsit soluția să construiască o nouă rețea lângă cea existentă! Este absurd”, ne-a declarat dezvoltatorul imobiliar.

Care este soluția ApaVital

Răzvan Manolache, purtătorul de cuvânt al societății ApaVital, spune că a fost încheiat contract doar cu societatea comercială a lui Rascenco, iar după radierea firmei nu a mai putut emite facturi, ceea ce a dus la oprirea apei. „ApaVital a avut contract cu o societate comercială a domnului Rascenco, nu cu cetățenii din imobilul respectiv. Având contract doar cu domnul Rascenco, pe persoană juridică, nu aveam nicio obligație față de proprietari. Pentru a putea desfășura activități comerciale cu domnul Rascenco, prin persoana juridică, era obligatoriu ca facturile să fie emise prin e-factură. În momentul în care societatea respectivă nu a mai existat, nu s-au mai putut emite facturi și, firesc, serviciul a fost întrerupt. Dacă cineva dorește să încheie un contract pe alt nume, se poate face acest lucru prin depunerea documentelor necesare”, ne-a declarat Răzvan Manolache.

Acesta ne-a explicat că i s-a propus lui Rascenco să încheie contractul pe persoană fizică pentru a permite furnizarea apei pe branșamentul existent, însă dezvoltatorul a refuzat. În consecință, problema trebuie soluționată între Rascenco și proprietari. „Pentru a se rezolva situația, sunt două condiții ce trebuie îndeplinite: prima variantă este ca acel branșament, realizat de domnul Rascenco, să fie predat către asociația de proprietari, lucru care, din câte am înțeles, nu se dorește. În acest caz, asociația trebuie să își realizeze un alt branșament, printr-o altă soluție tehnică, iar apoi se poate încheia un contract. Apă fără contract nu se poate furniza. Realizarea unui branșament nou de către asociație este însă o procedură de durată. Problema este între domnul Rascenco și proprietarii de acolo. Noi dorim să furnizăm apă, dar în condiții legale, astfel încât să putem încasa. Suntem implicați în această ecuație fără a avea vină. Nu putem forța lucrurile. Este adevărat că nevoia imediată a oamenilor este să aibă apă, dar nu ApaVital este vinovată în această situație, noi nu creăm astfel de probleme”, a afirmat purtătorul de cuvânt ApaVital.

Ce spun cei de la Urbica

Și Casian Spiridon, directorul societății Urbica, ne-a explică cum stă situația din punctul lui de vedere. El consideră că problema a apărut deoarece Rascenco nu a predat rețeaua de apă către autoritățile publice, așa cum cere legea, ne spune el, iar acest lucru a împiedicat transferul contractului de apă către asociația de proprietari, deși aceasta fusese înființată. „S-a ajuns la sistarea furnizării apei din cauză că domnul Rascenco a reziliat contractul cu ApaVital pentru punctul respectiv de consum. Problema pornește de la dezvoltator, pentru că în lege este un articol care spune că, în momentul în care termini de construit un bloc, ca dezvoltator ești obligat să predai către instituțiile publice rețeaua pe care ai construit-o, ca primăria să exploateze acea țeavă, ceea ce Rascenco nu a făcut. În cazul de față, avem asociație de proprietari înființată, dar nu am putut muta contractul de apă de pe dezvoltator pe asociație din cauză că dezvoltatorul nu a respectat proiectul, anume partea în care trebuia să predea instalația, el a zis că țeava este pe terenul meu, drept urmare nu o dau mai departe. Din acest motiv, ApaVital nu a putut încheia contract cu asociația de proprietari”, ne-a declarat Casian Spiridon, directorul societății Urbica.

El mai spune că, dacă Rascenco nu renunță la controlul asupra țevii, locatarii nu vor avea altă opțiune decât să își facă un alt branșament pentru apă. De asemenea, directorul Urbica afirmă că blocurile sunt administrate de ei din anul 2018, adică au trecut șase ani de când Rascenco nu mai are lucrări acolo.

Casian Spiridon arată că, în prezent, se încearcă ca Rascenco să fie convins să preia în continuare punctul de consum pe persoană fizică, însă dezvoltatorul refuză de teama de a i se întrerupe apa chiar și lui, dacă proprietarii apartamentelor din blocurile ridicate de el nu plătesc facturile.

Cum s-ar putea „stinge” conflictul, după directorul Urbica

Așa că, ne mai spune directorul Urbica, s-au oferit să plătească câteva facturi în avans către ApaVital pentru a asigura continuitatea furnizării apei și a-i oferi lui Rascenco siguranța că apa va fi plătită până când va semna anexa la contract. „Noi facem ceea ce trebuie pentru proprietari. Am comunicat proprietarilor ce urmează să se întâmple. Știam că urmează să rezilieze contractul cu ApaVital, am aplicat pentru obținerea unui nou proiect de branșament, încă nu avem un răspuns de la ApaVital pentru o soluție tehnică prin care să putem aduce apa prin altă parte. Nu avem nici acum soluția de la ei. Temporar, din punctul meu de vedere, este să accepte domnul Rascenco această plată în avans pe trei luni, să preia pe persoană fizică, ar fi 15.000 de lei de plătit, sumă pe care oamenii și-o pot asuma fără probleme”, ne-a spus Casian Spiridon, directorul Urbica.

Publicitate și alte recomandări video