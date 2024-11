Zeci de ieșeni sunt urmăriți prin intermediul brățărilor electronice. Cum funcționează acestea

Iată cum funcționează sistemul judiciar care trebuie să monitorizezeze ieșenii care și-au agresat rudele, iar acestea au cerut protecție fizică. Astfel, agresorul trebuie să poarte o brățară electronică și un telefon permanent. Purtătorul trebuie să aibe mare grijă: în cazul în care pleacă din casă și a uitat telefonul în casă, în dispeceratul poliției sună alarma, iar polițiștii pleacă rapid să vadă ce s-a întâmplat.

În ce cazuri se declanșează alarma

Polițiștii ieșeni spun că numărul infracțiunilor de violență crește de la an la an, în ciuda faptului că omorurile și tentativele de omor s-au înjumătățit. Bătăile dintre bărbați și femeile pe fondul problemelor conjugale fiind determinante în cazuistica polițiștilor din Iași. În primele zece luni ale anului, polițiștii au mers la 6.335 de intervenții la fața locului și au făcut 706 ordine de protecție provizorii. Alte 777 de ordine au fost emise de către judecători. „Polițistul merge la fața locului, iar victima, de obicei fiind o femeie, i se face un chestionar rapid la care trebuie să răspundă cu da sau nu, iar în funcție de acesta se ia decizia restricției. Bărbatului i se pune o brățară la un picior și i se dă un telefon, iar ambele aparate se conectează. Cele două dispozitive nu trebuie să fie îndepărtate una de alta la mai mult de 100 metri deoarece se declanșează o alarmă la poliție. Mulți au mers la toaleta din curte fără smartphone și s-a declanșat alarma”, ne-a spus Simona Țuțuianu, subcomisar în cadrul poliției Iași.

„Avem un dispecerat care funcționează 24/24”

De altfel, un alt smartphone are și victima, și care, de asemenea, trebuie să fie luat chiar și la baie iar în total, poliția din Iași are 110 asemenea kituri, dintre care vreo 60 sunt ”ocupate”. Polițiștii spun că persoanele protejate sunt mereu în atenția lor, iar agresorii supravegheați chiar foarte atent. „Avem un dispecerat care funcționează 24/24, iar în caz de alarmă se direcționează patrula aflată cea mai aproape de obiectiv. În cazul în care cele două «buline» se apropie, se declanșează alarma de intervenție”, a completat Țuțuianu. Polițiștii din Iași spun că bărbații agresează femeile în cele mai multe cazuri, iar femeile copiii. De asemenea, sunt spețe de dispută între colegii de serviciu sau între vecinii de bloc, însă în ultimile două cazuri nu se pun brățări. „În primele zece luni ale acestui an au fost comise 2.445 de infracțiuni de agresiune dintre care 1.200 au fost loviri. Avem 680 de autori bărbați și 26 femei. În 68 de cazuri au fost puse brățări electronice de urmărire”, a completat subcomisarul. De altfel, cazurile de distrugere a brățării nu sunt multe, doar două cazuri de deteriorare. Dispozitivele sunt din plastic însă în interior au inserții care, în caz de desprindere, alarmează poliția.

Publicitate și alte recomandări video