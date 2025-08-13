Zeci de șoferi sancționați la Iași pentru neacordarea priorității pietonilor

Pe 11 august, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune pe străzile din municipiu, vizând creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor, în special a celor cauzate de neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar în traversare.

În doar câteva ore, agenții au efectuat 50 de testări cu aparatul etilotest și au aplicat 65 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 31.385 de lei. Dintre acestea, 12 au fost pentru neacordarea priorității pietonilor, iar 14 permise de conducere au fost reținute — 12 pentru această abatere gravă.

Unul dintre cazurile semnalate de polițiști a fost cel al unui tânăr de 30 de ani, din comuna Rediu, care, aflat la volan în municipiul Iași, nu a oprit la trecerea pentru pietoni pentru a permite trecerea unei persoane angajate regulamentar în traversare. Șoferul a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost reținut conform O.U.G. nr. 195/2002.

„Astfel de acțiuni vor continua, deoarece neacordarea priorității pietonilor reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Scopul nostru este prevenirea tragediilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

