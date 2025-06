Zecistele Iașului la Bacalaureat. Codrina și Andra și-au conturat deja viitorul: vor studia Inginerie aerospațială și Informatică Economică

La 18 ani deja împliniți, ambele au absolvit clasa a XII-a la profilul Matematică-Informatică. Verdictul „Reușit” a fost însoțit de note de 10 la toate cele trei probe: Limba și literatura română, Matematică și Fizică.

Codrina, decarista de la Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași

Codrina Ștefana Costia, absolventă a Colegiului Național „Emil Racoviță”, a mărturisit, pentru „Ziarul de Iași”, că și-a dorit de ani buni să atingă acest obiectiv, mai exact din clasa a VIII-a. Visa să obțină media 10 la un examen național, iar cum la Evaluarea Națională nu s-a întâmplat, apropierea de finalul liceului a făcut-o să spere și mai mult la o notă perfectă.

„Este un rezultat pe care mi l-am dorit foarte mult. Mă bucur! E un rezultat al muncii depuse atât de mine, cât și de profesorii mei, cărora le mulțumesc că au fost acolo atunci când am avut întrebări. Întotdeauna ne-au îndemnat atât pe mine, cât și pe colegii mei să lucrăm și să învățăm cât mai mult. Mai bine zis, este o muncă de echipă – efortul meu, susținerea părinților și dedicarea profesorilor”, a declarat zecista.

Adolescenta de 18 ani a excelat la toate cele trei probe, însă, potrivit acesteia, surpriza cea mai mare a venit de la Limba română. „La Matematică și Fizică mă așteptam, fiindcă am văzut că am rezolvat totul conform baremului. La Română, însă, am avut emoții chiar dacă știam că am scris bine, întrucât corectarea este subiectivă”, a explicat absolventa Colegiului „Emil Racoviță”.

Elevă silitoare și constantă în pregătire, Codrina spune că a lucrat variante de subiecte zilnic pe parcursul clasei a XII-a. Întrebată fiind cât de mult s-a pregătit pentru Bacalaureat, răspunsul ei a fost scurt și cuprinzător: „Mult!”. A făcut meditații doar pentru Fizică și a fost mereu încurajată de profesori să persevereze. În plus, a participat la olimpiade școlare pe parcursul liceului. A obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Geografie, în clasa a XI-a, și a concurat la etapele județene ale Olimpiadei de Biologie.

„În timpul primului meu zbor am trăit cel mai frumos sentiment!”

Inspirația pentru cariera pe care a ales-o i-a venit dintr-o întâmplare fericită: participarea la cursurile de zbor cu planorul, organizate de Aeroclubul României. Și-a dat seama că vrea o carieră în domeniul aviației, iar faptul că a fost mai bună la partea teoretică a făcut lucrurile și mai clare pentru Codrina. „Ingineria aerospațială este soluția”, și-a spus absolventa la finalizarea cursurilor de zbor cu planorul.

„În clasa a X-a, o prietenă m-a invitat la cursuri de parașutism, dar părinții nu au fost de acord. Așa am ajuns la planor, cu acordul mamei, care participase la cursuri de zbor cu planorul. În timpul primului meu zbor am trăit cel mai frumos sentiment!”, a transmis Codrina.

A urmat cursurile în vara de la finalul clasei a X-a, timp în care s-a îndrăgostit de zbor. Chiar dacă nu a continuat până la licențiere, tânăra a rămas cu o idee clară: vrea să fie inginer aerospațial.

Codrina Ștefana Costia a fost deja admisă la Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica” din București, pe baza unui dosar academic. Vestea admiterii la facultate a venit chiar în ziua probei la Matematică.

Andra, zecista de la Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași

Pentru Andra Vârlam, absolventă a Colegiului Național „Costache Negruzzi”, media 10 la Bacalaureat nu este doar un rezultat academic, ci reflectă implicarea profesorilor, sprijinul primit și victoria în fața unei presiuni psihologice intense generate de un examen solicitant. Fără meditații și fără goana după perfecțiune de ultim moment, Andra a spus că a abordat examenul cu echilibru și seriozitate.

„M-am pregătit constant, nu am lăsat nimic pe ultima sută de metri, fiindcă mi-am dorit să am un ultim an de liceu cu toate lucrurile pe care le aduce, să mă bucur de fiecare moment. Așa că am început să mă pregătesc chiar din septembrie, de la începutul anului școlar. M-am pregătit în fiecare zi, puțin câte puțin, dar fără a exagera sau fără a uita că și distracția este vitală în drumul către succes”, a precizat Andra.

Nu a făcut meditații, iar cu sprijinul profesorilor care, potrivit absolventei, i-au fost „cei mai buni mentori”, a reușit să transforme emoțiile în concentrare și performanță. Proba la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat i s-a părut cea mai provocatoare, întrucât nu s-a așteptat la caracterizarea de personaj.

„Subiectul de caracterizare de personaj m-a luat prin surprindere, dar am reușit să trec peste emoțiile mele care păreau, în primă fază, incrontrolabile. Profesorii de la clasă mi-au fost cei mai buni mentori și întotdeauna mi-au arătat calea corectă pentru a obține note cât se poate de bune la Bacalaureat. M-au susținut întru totul, atât emoțional, cât și academic”, a declarat absolventa Colegiului Național „Costache Negruzzi”.

Zecista a spus că nu s-a așteptat la „10 perfect”, chiar dacă a consultat baremul și știa ceea ce a rezolvat.

Între Informatică Economică și pasiunea pentru Limba și literatura română

Andra nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru Limba română, domeniu în care a excelat și în afara orelor de la clasă. A participat la Olimpiada Națională de Limba română, unde a obținut Premiul al III-lea în clasa a XI-a, și a reprezentat județul la etapa națională chiar anul acesta, când era în clasa a XII-a. În anii de liceu, a concurat și la Olimpiada Județeană de Matematică, unde a luat mențiuni și premii speciale.

„Pasiunea mea a fost Limba română. Îmi place extrem de mult acest domeniu și consider că are și anumite implicații și ramificații în artă. Mă extind acum cu pasiunea nu doar către o parte lingvistică, ci și către artă și tot ce înseamnă această latură estetică a existenței. Cititul este unul dintre hobbyurile mele”, a explicat Andra.

Aceasta a mărturisit că imediat după finalizarea Bacalaureatului, a mers la bibliotecă și a împrumutat cărțile Hoții de frumusețe de Pascal Bruckner, Sticlăreasa de Tracy Chevalier și Muntele vrăjit de Thomas Mann, întrucât examenul i-a răpit puțin din bucuria acestei pasiuni.

Cu toate acestea, Andra își croiește viitorul pe o direcție pragmatică. Vrea să studieze Cibernetică și Informatică Economică la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, o alegere motivată de relevanța domeniului în contextul digitalizării. „Nu am pentru informatică aceeași pasiune pe care o am pentru limba română, dar este mai utilă într-o epocă a digitalizării”, a mărturisit Andra Vârlam.

Bacalaureatul 2025 în județul Iași

La nivelul județului Iași, rata cumulată de promovare, înainte de contestații, este de 81,4%, depășind media națională de 74,3%. Separat, pentru promoția curentă, procentul de promovare este de 85,1%, în timp ce pentru promoțiile anterioare acesta se situează la 37,13%.

În total, în județul Iași au promovat 3.583 de candidați, dintr-un număr total de 4.402 prezenți la examenul de Bacalaureat. Respinși sunt 819 candidați.

La nivel național, au fost înregistrați 24 de absolvenți care au obținut nota maximă la toate cele trei probe scrise ale examenului de Bacalaureat, dintre care unul în cadrul sesiunii speciale. Județul Iași se remarcă cu doi astfel de absolvenți, la fel ca județele Maramureș, Alba, Vaslui, Constanța și Dolj. De asemenea, câte un decarist a fost înregistrat în județele Timiș, Prahova și Suceava. În municipiul București sunt opt zeciști.

