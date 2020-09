Zgripţurisme

Colegul meu slavist, Jebediah Zgripţuroi, avea numele în antinomie profundă cu identitatea. Mai întâi, Jebediah - pronunţat „americăneşte”, Gebădaia. Venea pe filiera neoprotestantă a tatălui care îşi visase băiatul pastor. Nu a fost să fie. Jebediah s-a simţit atras de lumea rusofonă, de mic, deşi nu avea vreo motivaţie obiectivă în familie. A devenit, taman invers în raport cu speranţa părintelui (de a-l vedea, într-o bună zi, predicator puritan în America, în „Noul Canaan” carevasăzică!), specialist fruntaş în cultura şi civilizaţia lumii vechilor ruşi pravoslavnici. Vă daţi seama ce furori producea bietul Zgripţuroi profesorilor moscoviţi atunci când li se prezenta, suav, Gebădaia? Se mirau toţi de sonoritatea arhetipală, ebraică, biblică a numelui şi începeau să-l iscodească, obositor, pe posesorul său. Kak în sus, kak în jos, kak la dreapta, kak la stânga, de nu mai ştia nefericitul universitar pe unde să scoată cămaşa. Şi mai era, apoi, şi terifiantul Zgripţuroi. Ţi-ai fi imaginat o fiară în spatele lui, doar auzind brutalul apelativ. Când îl întâlneai însă pe profesorul Zgripţuroi, intrai în derută. Afişa, dimpotrivă, o cumsecădenie absolută şi o blândeţe aproape intimidantă. Nu părea niciodată prost dispus şi te copleşea, pur şi simplu, cu politeţuri în orice împrejurare. De fapt, unicitatea personajului deriva fix din acest detaliu: din curtoazia sa excesivă. Dincolo de manierele ultraelegante, Jebediah dezvăluia o obsesie pentru pronumele personal de politeţe. Pe scurt, se adresa cu „dumneavoastră” tuturor. Dacă în ecuaţie ar fi intrat profesorii, studenţii şi personalul administrativ al Universităţii, totul ar fi intrat, ultimativ, într-o cutumă generală a civilităţii, dar Zgripţuroi nu renunţa la „pluralitatea” adresării nici acasă, cu soţia şi fiul. Îşi „dumnevăstrea”, de asemenea, rudele apropiate ori îndepărtate. Le vorbea cu „dumneavoastră” copiilor şi animalelor (câinelui lui - un simpatic ciobănesc german - îi spunea „domnul Lupu” şi nu „Lupu”, aşa cum te-ai fi aşteptat!). În fine, unii şuşoteau că l-ar fi surprins pe slavist folosind termenul de „dumneaei” cu referire la propria-i servietă...

Un monument de politeţe aşadar, care te bulversa fie şi la interacţiunile benigne, cotidiene. Înt-mplarea a făcut să stau alături de el, la un moment dat, pe parcursul unui zbor către un oraş din vestul ţării. I-am sugerat să-mi zică pe nume, întrucât ne cunoşteam de decenii bune. L-am pus într-o dificultate teribilă (am regretat imediat că am deschis respectiva discuţie). Fruntea i s-a crispat, iar expresia i s-a schimonosit din cauza presiunilor interioare. După câteva minute de îndoieli, surprinzător, mi s-a confesat: „Domnule profesor, eu nu sunt, cu adevărat, politicos şi nici măcar influenţat de retorica rusofonă (unii cred că aş trăi sub umbrela discursului bombastic răsăritean, din unghiul formaţiei mele profesionale!). Ca să fiu sincer până la capăt, eu rămân numai precaut în eschiva mea ceremonioasă. Mă apăr deci prin intermediul formulelor supradimensionat-politicoase. De trădare, de dezamăgire, de vulgaritate, de intruziune. Am descoperit, din tinereţe, virtutea protectoare a civilităţii. La vremea respectivă, am lăsat, de vreo două ori, garda jos şi consecinţele s-au dovedit devastatoare. Fără scutul civilităţii, am ajuns o victimă tristă. Am renunţat, la insistenţele unor colegi, să mai folosesc adresarea cu dumneavoastră în relaţia cu ei şi, instantaneu, m-a lovit tsunami-ul unei realităţi sordide. Am avut revelaţia feţelor autentice ale celor implicaţi. Le-am cunoscut micimea sufletească, lipsa de principialitate, suficienţa, ticăloşia, ipocrizia, neruşinarea. Mi-am dat seama că politeţea reprezenta obstacolul salutar al tuturor acestor vicii. Ea dilua cumplitul adevăr, îl transforma în ceva digerabil, tolerabil. Îl proiecta într-o butaforie salvatoare, funcţională, acceptabilă, deşi, admit, total falsă. Ieşit din umbra înşelătoare a aparenţelor sociale - unde, să recunoaştem, politeţea joacă un rol central! -, individul se complace rapid în instinctualitate. Trece pe pilotul automat al creierului reptilian. Devine un animal. De aici la legea junglei - cred că veţi fi de acord cu mine! - nu mai e decât un pas. De ce să permitem monstrului interior să ne guverneze viaţa? De ce să sucombăm în fiinţa primară?”

Am dezvoltat brusc un respect uriaş pentru filozoful Jebediah. Am realizat că omul pătrunsese, empiric, în adâncimea existenţei. L-am urmărit, în aeroport, cum îşi trata respectuos bagajul („Dumnealui este întotdeauna simplu!”) şi cum i se adresa afectuos telefonului mobil („Dumneavoastră aveţi, sper, semnal!”). Ne-am despărţit politicos, el mulţumit că a reuşit să fie înţeles, eu bucuros că nu avusesem ocazia, în absenţa „dumnevăstrelii”, să dau frâu liber fiarei din mine. Cine ştie ce ar fi ieşit? Sunt sigur că animalul ăsta îl aşteaptă, de mulţi ani, pe Zgripţuroi pe la colţuri pentru a-i da o mică lecţie de viaţă...

Codrin Liviu Cuţitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi