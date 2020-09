Zi plină de transferuri la Politehnica Iași

Ieri, Politehnica Iaşi a mutat iarăşi pe piaţa transferurilor, acoperindu-şi astfel unele posturi deficitare.Soluţia aleasă pentru principala poziţie descoperită, cea de fundaş stânga, unde nu exista nicio soluţie de meserie în lot, este Sorin Buşu, care şi-a reziliat contractul cu FC Hermannstadt pentru a veni la Poli. În vârstă de 31 de ani, pe care i-a împlinit în iulie, jucătorul este format în oraşul natal, Craiova, de FC Universitatea, unde a evoluat în mai multe perioade. Buşu a mai trecut în cariera sa pe la multe echipe: Caracal, Jiul Petroşani, CFR Craiova, Petrolul Ploieşti, Chindia Târgovişte, Caransebeş, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Pandurii Târgu Jiu şi Gaz Metan Mediaş.

Echipa ieşeană şi-a întărit şi ofensiva, prin aducerea ghanezului Joseph Mensah. Extrema de buzunar (1,69 metri) a avut un start promiţător de carieră, după ce a trecut de la Liberty Professionals, formaţie din ţara natală, în Europa, în 2014, la Slavia Praga şi apoi la Horsens, în Danemarca. O accidentare serioasă i-a tăiat ascensiunea. După ce nu a jucat o perioadă, Mensah a ajuns în România, la Sepsi Sfântu Gheorghe, unde a lăsat o bună impresie, în sezonul 2018-2019. La Istanbulspor, în schimb, nu a confirmat în startul sezonului trecut, astfel că turcii l-au cedat în acest an la Bnei Yehuda Tel Aviv. Ghanezul a rupt acordul cu gruparea israeliană de primă ligă şi a ajuns ieri în Iaşi. Dacă Buşu ar putea fi legitimat rapid, formalităţile pentru primirea dreptului de joc a lui Mensah s-ar putea să dureze o perioadă mai lungă. Reamintim, marţi Iaşul a înregimentat o altă extremă, Andreias Calcan, venit de la Ujpest.

Următoarea ţintă a Politehnicii este stoperul uruguayan Facundo Mallo (25 ani). Cu o prezenţă în naţionala de tineret a ţării sale, Mallo a jucat în Uruguay la Liverpool Montevideo şi Torque. În 2019 a ajuns în România, bifând trei meciuri la Dinamo Bucureşti. În sezonul trecut, uruguayanul a jucat sub comanda actualului antrenor al Politehnicii, Daniel Pancu, la Rapid Bucureşti. Interesant este că Mallo este reprezentat de impresarul Florin Manea, care a avut mai multe contre dure cu Pancu.

Dacă trecerea lui Mallo la Politehnica se va concretiza, un răspuns final fiind aşteptat astăzi, Poli va mai căuta în aceste zile doar un portar, în condiţiile în care în lot există numai doi tineri pentru acoperirea postului amintit, Axinte şi Brânză.

În altă ordine de idei, niciunul dintre jucătorii şi angajaţii Politehnicii Iaşi nu a ieşit pozitiv la testele COVID-19 efectuate în această săptămână, astfel că Pancu va putea conta, cu excepţia accidentaţilor Assulin şi Chacana, pe tot lotul de jucători la disputa cu Gaz Metan Mediaş, de sâmbătă. Partida cu ardelenii, din cadrul etapei a III-a a Ligii I de fotbal, va începe la ora 18:00.

Gest superb făcut de Creţu

Proaspătul internaţional Alexandru Creţu nu a uitat de unde a plecat. La curent cu problemele financiare existente la Politehnica Iaşi, jucătorul care evoluează acum în Slovenia, la Maribor, a anunţat că va cumpăra zece abonamente la meciurile echipei ieşene. Poli va obţine astfel 1 000 de lei de la fostul său jucător. Într-o postare pe pagina personală de facebook, Creţu a precizat: “Vreau să le mulţumesc tuturor celor care mi-au transmis cele mai frumoase gânduri după debutul la prima reprezentativă a României. Desigur, foarte multe mesaje au fost de acasă, din Iaşi, acolo unde m-am format şi am jucat la Poli. Este şi echipa la care mi-aş dori să revin cândva. Până atunci, urmăresc activitatea din Copou. Am văzut campania «Ieşeni pentru Poli» şi am nevoie de ajutorul vostru, al fanilor alb-albaştri. Vreau să ofer abonamente pentru zece persoane care şi-ar dori să asiste la meciuri şi nu au posibilitatea financiară să le cumpere. Ştiu cât de importanţi sunt suporterii pentru o echipă şi mi-aş dori să reveniţi cât mai repede în tribune. Până atunci, vă doresc să vă bucuraţi de victorii ale echipei de suflet”.

Şi alţi foşti fotbalişti ai Politehnicii au cumpărat abonamente la meciurile Politehnicii. Printre ei se numără actualii “capi” ai clubului, preşedintele Ciprian Paraschiv şi Daniel Pancu, dar şi Radu Ciobanu, care, după plecarea de la Iaşi s-a întors acasă, la Bacău, el lucrând acum la Academia lui Cristi Ciocoiu.