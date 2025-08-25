MICA PUBLICITATE
SPORT

Ziarul de Iași, confirmat. Fostul fundaș al Generației de Aur Tibor Selymes a fost reangajat de Politehnica Iași

De Ovidiu MINEA
luni, 25 august 2025, 15:44
1 MIN
În această dimineață, Ziarul de Iași v-a informat despre iminența reangajării lui Tibor Selymes de către Politehnica Iași.

Mutarea a fost oficializată astăzi, când fostul funhdaș stânga al Generației de Aur a fost instalat director tehnic al Centrului de Copii și Juniori al grupării din Copou. Managerul Centrului, Cezar Honceriu, și-a păstrat postul.

Imediat după instalare, Selymes a postat următorul mesaj pe pagina lui de facebook:

„Încep o nouă misiune!

Sunt onorat să anunț că, începând de astăzi, am preluat funcția de Director Tehnic al Academiei Politehnica Iași – un proiect care își propune să devină un veritabil Centru de Excelență în fotbalul românesc.

După o carieră trăită cu intensitate în teren și pe banca tehnică, simt că a venit momentul să pun experiența, cunoștințele și pasiunea mea în slujba noii generații. Cred în copii. Cred în puterea muncii și a visurilor îndrăznețe.

Vom construi, pas cu pas, o academie care pune accent pe performanță, disciplină și educație, bazată pe un model metodologic modern, inspirat din filosofia franceză.

Iașul are potențialul de a deveni un reper în fotbalul de mâine. Iar împreună, vom face ca acest vis să devină realitate.

Mulțumesc tuturor celor care cred în acest drum. Urmează lucruri frumoase!”.

 

