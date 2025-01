„Ziarul de Iași”, confirmat: Săndoi – out, Miriuță – in. EXCLUSIV Prima declarație a antrenorului, care e optimist că poate salva Poli

Informațiile s-au confirmat, Săndoi reziliind ieri, pe cale amiabilă contractul cu Poli, care era scadent în vară. Mutarea, care a fost parafată fără compensații, doar cu banii la zi, a apărut după ce antrenorul născut la Craiova nu a câștigat vreunul dintre ultimele nouă meciuri oficiale, opt dintre acestea în campionat. Politehnica a obținut în acest interval doar două puncte în returul sezonului regulat, ultimele patru partide fiind pierdute.

Pe locul lăsat liber de Săndoi urmează să fie instalat astăzi Miriuță, un tehnician care împlinește 57 de ani pe 19 septembrie.

CV excelent ca fotbalist: sute de meciuri în campionate importante, gol contra Spaniei în naționala Ungariei

Născut la Baia Sprie, Vasile Miriuță s-a format ca fotbalist la Baia Mare.

De la 23 de ani, când a trecut la Dinamo București, el a avut o carieră importantă ca fotbalist, pe postul de mijlocaș central.

A adunat 29 de meciuri și 4 goluri, la Dinamo și Gloria Bistrița, în Liga I, 165 de partide în prima ligă maghiară, unde a înscris de 40 de ori și a dat 45 de pase decisive, 141 de meciuri în Germania (63 în prima ligă, 70 în cea de-a doua, opt în Cupă), în care a dat 24 de goluri și 31 de pase decisive (15 reușite și 22 de pase în elită).

Miriuță a mai bifat 28 de jocuri în Liga a II-a franceză, 11 partide în cupele europene, dar și nouă meciuri în naționala Ungariei, pentru care are un gol, contra Spaniei, în 2002.

Borne importante atinse și ca tehnician de Miriuță

În 2010, Vasile Miriuță a început să fie antrenor, la Energie Cottbus, unde a lucrat ca „secund”, dar și ca principal la echipa a doua sau cea de juniori mari.

În vara lui 2013 a venit ca „principal” la Ceahlăul Piatra Neamț, unde a stat 20 de meciuri, fiind luat în iarnă de CFR Cluj, unde a bifat 37 de partide în aproape un an.

În noiembrie 2014, din Gruia a plecat la Gyor, unde a avut 14 prezențe pe bancă, iar în vara lui 2015 a ajuns la Târgu Mureș.

După 13 partide în două luni, a lăsat Mureșul pentru a trece la Energie Cottbus, unde a stat până în aprilie 2016, interval în care a avut 23 de apariții în eșalonul trei german.

Aproape 350 de meciuri ca antrenor!

A urmat un sezon la CFR Cluj (42 de meciuri în stagiunea 2016-2017) și două luni la Concordia Chiajna (9 partide), de la care a plecat pentru a trece la Dinamo, în septembrie 2017. La „câini” a rezistat 18 partide, până în februarie 2018, în același an, în octombrie, preluând pe FC Hermannstadt. În vara lui 2019, după 33 de partide la Sibiu, a acceptat să treacă în Ungaria, la Kisvarda (9 meciuri), dar s-a întors la Hermannstadt, pentru opt meciuri în perioada ianuarie – iunie 2020.

Din vara lui 2020, Vasile Miriuță a lucrat la Liga a II-a și Liga a III-a, la Minaur Baia Mare până în iunie 2023, Chindia Târgoviște (august – noiembrie 2023) și, din vara trecută, la Sănătatea Cluj.

Conform transfermarkt.ro, antrenorul are 346 de meciuri pe băncile tehnice, 157 dintre acestea în Liga I, 22 în elita Ungariei și 23 în Liga a III-a germană.

Atuurile lui Miriuță

Pe lângă experiența foarte ridicată, Miriuță a fost ales pentru a redresa echipa ieșeană ca urmare a faptului că, de regulă, are un discurs cu priză la vestiar. Or, cum jucătorii „alb-albaștri” sunt acum cu moralul foarte scăzut, se speră că tehnicianul îi va trezi pe fotbaliști.

Capital a fost și faptul că Miriuță este un antrenor convenabile acum, spre deosebire de alte variante aruncate fără temei pe piață că ar fi fost în vizorul lui Poli, ca Liviu Ciobotariu sau Dorinel Munteanu. Ambii au avut salarii lunare nete de peste 10 000 de euro la ultimele echipe la care au lucrat, FC Botoșani, respectiv Oțelul Galați.

În plus, efortul financiar pentru Miriuță se rezumă doar la salariul lui, noul șef al băncii tehnice ieșene acceptând să lucreze cu stafful existent la Iași, Francisc Dican (secund), Radu Sardescu (antrenorul portarilor) și Stelian Isac (preparator fizic), celălalt „secund”, Valentin Năstase, plecând cu Săndoi. În schimb, la fel ca alți antrenori, Ciobotariu și Munteanu lucrau doar cu asistenții lor.

Când vine noul antrenor?

Vasile Miriuță a reziliat ieri contractul cu Sănătatea Cluj și este așteptat astăzi în Iași pentru oficializarea înțelegerii cu Politehnica.

Până la sosirea noului tehnician, antrenamentele echipei sunt coordonate de controversatul Mugur Cornățeanu. Cel care acum este director sportiv la Poli a fost la butoane ieri, după plecarea lui Săndoi, și va conduce și ședința de pregătire din această dimineață.

Dacă va semna cu Iașul, Miriuță ar putea să fie la timona echipei chiar azi, la al doilea antrenament al zilei. Apoi, el ar putea debuta pe banca Politehnicii la meciul amical de miercuri, cu divizionara secundă Ceahlăul Piatra Neamț, care va avea loc în Copou.

Tehnicianul ar urma să bifeze primul meci oficial la Poli duminică, la Craiova, în duelul cu Universitatea, din etapa a XXIV-a a Ligii I de fotbal. Disputa din Bănie va începe la ora 17:15.

Obiectivul noului antrenor al Politehnicii va fi menținerea echipei ieșene, care are și serioase probleme financiare, în prima ligă.

Miriuță e foarte optimist!

Ziarul de Iași a luat legătura ieri seară, telefonic, cu Vasile Miriuță. Aflat în Cluj, cu bagajele la ușă pentru a veni azi la Iași, antrenorul nu a intrat în prea multe amănunte în declarațiile oficiale. „Vă rog să mă înțelegeți, până discuțiile pe care le am cu Politehnica nu se vor oficializa, nu pot intra în amănunte. Da, vin marți spre Iași cu gândul de a rămâne, nu doar pentru a mă plimba până acolo. Am urmărit echipa, sunt destui jucători de calitate. Dacă nu aveam încredere că Politehnica poate fi salvată, nu avansam cu discuțiile. Dacă vom colabora, e clar că nu voi avea o clipă de liniște până nu voi salva o echipă cu mare tradiție, dintr-un oraș superb, o echipă care are mulți fani” a punctat tehnicianul.

Conform apropiaților acestora, Miriuță este decis să semneze astăzi cu Poli, șansele ca negocierile să pice în ultimul moment fiind infime.

Publicitate și alte recomandări video