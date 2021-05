Ziarul, România, lumea şi noi după 30 de ani

Cu 15 ani în urmă, deci la jumătatea unui traseu de trei decenii de la naşterea „Monitorului”, predecesorul „Ziarului de Iaşi”, marcat de numeroase provocări, de împliniri, dar şi de inevitabile dezamăgiri, făceam două observaţii importante. Prima era aceea că biografia ziarului este inseparabil legată de cea a „Opiniei Studenţeşti”, unanim considerată înainte de 1989 drept cea mai bună publicaţie studenţească din ţară. Iar a doua, că „spiritul acestei publicaţii studenţeşti şi creuzetul intelectual extraordinar de acolo au făcut din «Monitorul» un proiect mai mult decât unul editorial”. De altfel, „Monitorul”, al cărui prim număr a fost lansat la Iaşi pe data de 27 mai 1991, avea să fie punctul de plecare al unui proiect spectaculos, o reţea naţională cu 19 ziare locale, în Moldova şi Transilvania, care în 1999 ajunsese să aibă cumulat a treia audienţă din ţară, după „Adevărul” şi „Evenimentul Zilei”.

E mult de atunci şi avem cu totul alt statut acum, acela a unui ziar local. Chiar dacă unul dintre cele mai importante din ţară. Însă şi „Ziarul de Iaşi” a continuat, într-un alt registru, vechiul spirit al „Monitorului”. Am lansat un Premiu Naţional de Proză, câştigat la prima ediţie de Gabriela Adameşteanu şi la a doua, de Mircea Cărtărăscu, premiu devenit între timp unul dintre cele mai prestigioase la nivel naţional, şi un ambiţios şi generos proiect civic, „Pro Ruralis”, care oferă burse de studiu copiilor dotaţi din mediul rural.

Grupul de start al celor care s-au implicat în editarea „Opiniei Studenţeşti”, din care o parte au continuat cu „Monitorul”, cuprindea oameni de o mare calitate intelectuală care s-au remarcat ulterior prin cariere profesionale de excepţie în cele mai variate domenii, în mass media, în cinematografie, creaţie de modă, în spaţiul literar sau în cel academic. Între aceştia e totuşi cineva pe care aş vrea să-l menţionez în mod deosebit, mai ales că, din păcate, nu mai este printre noi. E vorba de Florin Zamfirescu, unul dintre cei mai remarcabili „făcători de gazete”, dinainte şi de după 1989.

Cu puţine zile înainte de lansarea „Monitorului"”, întors dintr-o vizită de o lună în Statele Unite, organizată de Departamentul de Stat, adusesem o placă de PC care avea să ne permită să utilizăm, printre primii din România, un program de paginare pe computer, „Ventura”. Deşi calitatea imprimării, efectuată de o manieră neconvenţională pentru tehnologia de „tipar înalt” disponibilă atunci la tipografie de stat, lăsa mult de dorit ne-am luat acest risc pentru a limita, pe cât posibil, episoade dramatice precum acela de la sfârşitul lunii ianuarie 1990 când tipografi, pe mulţi dintre ei îi ştiam de ani de zile, din perioada publicaţiilor studenţeşti, deranjaţi de câteva articole din „Opinia Studenţească” critice la adresa lui Ion Iliescu, refuzau pur şi simplu să ne pagineze textele. Începeam atunci o aventură la finalul căreia am ajuns în doar câţiva ani să scoteam în tipografia proprie ziare color, unele de 24 de pagini.

În cele trei decenii scurse din 1991, nu doar noi, ci şi România şi lumea s-au schimbat dramatic. Până acum câţiva ani aş fi zis că trăim cea mai fericită perioadă din istoria ţării, integraţi într-un sistem solid de alianţe care ne garantează securitatea şi prosperitatea. Poate că încă mai putem susţine asta şi astăzi, în ciuda numeroaselor dezamăgiri şi neîmpliniri interne din toţi aceşti ani, de care nu încetăm să ne plângem. Însă, mai ales după toate cele întâmplate anul trecut, am ajuns nu doar să avem mai multe semne de întrebare decât certitudini, ci şi să asistăm bulversaţi cum se prăbuşesc iconice repere morale şi profesionale din mass media. Ce poţi să spui altceva atunci când vezi cum în redacţii precum cele de la The New York Times, Washington Post, The Guardian sau CNN, pe care le-am vizitat fascinat după 1990, au apărut puternice curente de opinia care militează deschis pentru renunţarea la principii fundamentale ale jurnalismului, pe care le credeam sacrosancte, pledând pentru abordări „în cheie moral corectă”, şi pentru un partizanat politic şi ideologic explicit. În afară de asta, vedem cum o bună parte din societăţile occidentale, mai ales tinerii, din Europa şi de peste Ocean, pare dornică să repete experienţe politice, economice şi sociale care s-au dovedit fără excepţie falimentare, inclusiv la noi, în ultima sută de ani.

În mai 1991, la începutul unui drum complicat pentru România, la puţină vreme după nişte mineriade oribile, mai ales cea din 13-15 iunie 1990, cel mai mult ne temeam că vom rămâne, ca ţară, undeva într-o periculoasă zonă geopolitică gris. Într-un fel este o ironie amară că am ajuns astăzi să privim din nou în viitor cu nelinişte, dacă nu chiar cu îngrijorare.